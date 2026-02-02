Advertisement
कचरे में छिपा था सोना! चीनी वैज्ञानिकों ने सिगरेट के बट से बना डाली हाई-टेक बैटरी, झटपट चार्ज करेगा आपके गैजेट्स

कचरे में छिपा था 'सोना'! चीनी वैज्ञानिकों ने सिगरेट के बट से बना डाली 'हाई-टेक' बैटरी, झटपट चार्ज करेगा आपके गैजेट्स

चीन की Henan University के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सिगरेट बट्स का इस्तेमाल करके सुपरकैपेसिटर बनाने की तकनीक विकसित की है. उन्होंने इस खतरनाक कचरे को बदलकर “एडवांस्ड नैनोपोरस कार्बन इलेक्ट्रोड” तैयार किए हैं. ये इलेक्ट्रोड ऊर्जा को स्टोर करने में बेहद असरदार माने जाते हैं.

Feb 02, 2026
कचरे में छिपा था 'सोना'! चीनी वैज्ञानिकों ने सिगरेट के बट से बना डाली 'हाई-टेक' बैटरी, झटपट चार्ज करेगा आपके गैजेट्स

सिगरेट के बचे हुए टुकड़े यानी सिगरेट बट्स दुनिया भर में एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन चुके हैं. लोग इन्हें सड़कों, पार्कों और नालियों में फेंक देते हैं, जिससे जमीन और पानी दोनों प्रदूषित होते हैं. इन बट्स में सेलूलोज एसीटेट नाम का एक प्लास्टिक होता है, जो कई सालों तक खराब नहीं होता. धीरे-धीरे यह मिट्टी में जहरीले तत्व और भारी धातुएं छोड़ता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसी कचरे को एक बड़े काम की चीज में बदलने का तरीका खोज लिया है. जो चीज पहले खतरा मानी जाती थी, वही अब ऊर्जा स्टोरेज के लिए उपयोगी साबित हो रही है.

चीन की टीम ने निकाला नया समाधान
चीन की Henan University के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सिगरेट बट्स का इस्तेमाल करके सुपरकैपेसिटर बनाने की तकनीक विकसित की है. उन्होंने इस खतरनाक कचरे को बदलकर “एडवांस्ड नैनोपोरस कार्बन इलेक्ट्रोड” तैयार किए हैं. ये इलेक्ट्रोड ऊर्जा को स्टोर करने में बेहद असरदार माने जाते हैं. शोधकर्ताओं के अनुसार, इनसे बने डिवाइस में हाई एनर्जी डेंसिटी और हाई पावर डेंसिटी मिलती है. साथ ही, यह लंबे समय तक स्थिर रहते हैं. यानी पर्यावरण की सफाई और टेक्नोलॉजी, दोनों का फायदा एक साथ मिल रहा है.

कैसे बनते हैं ये सुपरकैपेसिटर
वैज्ञानिकों ने पाया कि सिगरेट बट्स, जो मुख्य रूप से सेलूलोज और सेलूलोज एसीटेट से बने होते हैं, कम लागत वाला बायोमास मटेरियल हैं. जब इन्हें खास प्रक्रिया से गुजारा जाता है, तो यह छिद्रदार कार्बन में बदल जाते हैं. यही छिद्रदार ढांचा ज्यादा सतह क्षेत्र देता है, जो ऊर्जा स्टोर करने के लिए जरूरी होता है. टीम ने “हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन” नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया. इसमें कचरे को हाई-टेक एनर्जी मटेरियल में बदला जाता है. इसके बाद कार्बोनाइजेशन और पाइरोलिसिस से इसे और मजबूत बनाया गया.

माइक्रोस्कोपिक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर
शोध के दौरान सिगरेट बट्स को करीब 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया. एक केमिकल एचेंट की मदद से कार्बन के घने कणों को खोला गया, जिससे वे पॉपकॉर्न की तरह फैल गए. इससे एक बेहद बारीक, 3D हनीकॉम्ब जैसा ढांचा तैयार हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा सतह क्षेत्र मौजूद है. इस अनोखे स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से इसकी कंडक्टिविटी और बेहतर हो गई. यही वजह है कि यह मटेरियल ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है और तेजी से काम करता है.

लंबी उम्र और दमदार परफॉर्मेंस
इस नए मटेरियल की सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसे 10,000 बार चार्ज और डिस्चार्ज करने के बाद भी यह अपनी 95 प्रतिशत से ज्यादा क्षमता बनाए रखता है. यानी यह आम स्मार्टफोन बैटरी की तरह जल्दी खराब नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक टिकता है. टेस्ट में पाया गया कि इसने हाई स्पेसिफिक कैपेसिटेंस, बेहतरीन रेट कैपेबिलिटी और कम इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया. इससे यह ज्यादा भरोसेमंद और प्रभावी साबित हुआ.

भविष्य की एनर्जी टेक्नोलॉजी
जैसे-जैसे दुनिया में सस्टेनेबल एनर्जी की मांग बढ़ रही है, पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरियों को चुनौती मिल रही है. सुपरकैपेसिटर तेजी से चार्ज होते हैं और उनकी लाइफ ज्यादा लंबी होती है. उनका प्रदर्शन काफी हद तक इलेक्ट्रोड मटेरियल पर निर्भर करता है. सिगरेट से बना यह नया कार्बन मटेरियल बहुत बड़ा सतह क्षेत्र देता है, जिससे आयन तेजी से अंदर-बाहर जा सकते हैं. यही इसकी असली ताकत है.

अब जो सिगरेट बट्स पहले सिर्फ कचरा थे, उन्हें भविष्य की एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए कीमती संसाधन के रूप में देखा जा रहा है. इनसे बने सुपरकैपेसिटर पावर ग्रिड को स्थिर रखने, इलेक्ट्रिक वाहनों की ब्रेकिंग बेहतर करने और पोर्टेबल गैजेट्स को पावर देने में काम आ सकते हैं.

