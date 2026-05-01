मस्क ने निकाला, अब पराग अग्रवाल ने दिया करारा जवाब! जानिए कैसे 3 साल में खड़ी की ₹19,000 करोड़ की कंपनी

अगर आपको Parag Agrawal याद हैं, तो एक बार फिर उनका नाम सुर्खियों में है. वे 2021-2022 के दौरान Twitter (अब X) के CEO रहे थे. उन्हें खुद कंपनी के फाउंडर Jack Dorsey ने चुना था, क्योंकि उन्हें पराग में कंपनी को आगे ले जाने की क्षमता दिखी थी. लेकिन जब Elon Musk ने Twitter को 44 अरब डॉलर में खरीदा, तो पराग को अचानक पद से हटा दिया गया. उस समय यह खबर काफी चर्चा में रही और कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया.

शांत तरीके से वापसी और नई शुरुआत

हालांकि उस विवाद के बाद पराग अग्रवाल ने कोई बड़ा शोर नहीं मचाया और चुपचाप आगे बढ़ गए. अब वे अपनी नई कंपनी Parallel Web Systems के साथ वापसी कर चुके हैं. इस AI स्टार्टअप ने हाल ही में 100 मिलियन डॉलर (करीब 830 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटाई है, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 2 अरब डॉलर यानी करीब 19,020 करोड़ रुपये हो गई है.

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किसने किया निवेश और क्या है प्लान?

इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व Sequoia Capital ने किया. इसके अलावा Kleiner Perkins, Index Ventures, Khosla Ventures और First Round Capital जैसे बड़े निवेशकों ने भी पैसा लगाया है. 2023 में शुरू हुई इस कंपनी ने अब तक कुल 230 मिलियन डॉलर जुटा लिए हैं. इस फंड का इस्तेमाल सेल्स, मार्केटिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत करने में किया जाएगा.

क्या बनाती है Parallel Web Systems?

Parallel Web Systems असल में AI एजेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है. ये AI एजेंट्स ऐसे स्मार्ट सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर्स की तरफ से काम कर सकते हैं—जैसे लीगल रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस या डेटा प्रोसेसिंग. खास बात यह है कि ये सिर्फ पुराने डेटा पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि इंटरनेट से रियल-टाइम जानकारी भी निकाल सकते हैं और जटिल टास्क को खुद पूरा कर सकते हैं.

कंपनी APIs का एक सेट देती है, जिससे AI सिस्टम वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं, डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, अपडेट ट्रैक कर सकते हैं और ऑटोमेटेड वर्कफ्लो चला सकते हैं.

कहां हो रहा है इसका इस्तेमाल?

आज के समय में ऐसे AI टूल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ये इंवेस्टमेंट रिसर्च, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, लीगल एनालिसिस और यहां तक कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कामों में मदद कर रहे हैं. पहले जहां इन कामों में इंसानों को घंटों डेटा खंगालना पड़ता था, अब AI एजेंट्स इसे जल्दी और ज्यादा सटीक तरीके से कर रहे हैं.

उदाहरण के तौर पर, Harvey नाम का एक लीगल AI स्टार्टअप Parallel की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे वह अपने AI सिस्टम को बेहतर तरीके से वेब डेटा समझने में मदद देता है.

तेजी से बढ़ती कंपनी और ग्राहक

सिर्फ एक साल पुरानी इस कंपनी के पास पहले से ही 1 लाख से ज्यादा डेवलपर्स हैं जो इसका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके क्लाइंट्स में Notion, Clay और Opendoor जैसी कंपनियां शामिल हैं. इसके अलावा बैंक, हेज फंड और बड़ी Fortune 100 कंपनियां भी इससे जुड़ी हैं.

भविष्य की AI रेस में बड़ी दावेदारी

Parallel Web Systems का फोकस खास तौर पर एंटरप्राइज सेक्टर पर है, जहां “लॉन्ग-होराइजन” AI एजेंट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो लंबे समय तक काम कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं और बिना ज्यादा इंसानी दखल के मल्टी-स्टेप टास्क पूरा करते हैं.