Advertisement
trendingNow13006985
Hindi Newsटेक

मात्र 60 सेकंड में WhatsApp की सिक्योरिटी को बनाएं अभेद्य किला! इन 5 ट्रिक्स से हैकर भी नहीं छू पाएंगे आपका डेटा

WhatsApp Security Tips: आज के समय में लगभग लगभग सभी स्मार्टफोन WhatsApp जरूर होता है. लोग WhatsApp से ही चैटिंग, वीडियो कॉल से लेकर ऑफिस की जरूरी बात और पेमेंट भी करते हैं. ऐसे में प्राइवेसी लीक का भी खतरा रहता है. साइबर हमलों और डेटा चोरी के बढ़ते मामलों से बचने के लिए आप सिर्फ 60 सेकंड में अपने WhatsApp को अभेद्य किले की तरह सुरक्षित बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मात्र 60 सेकंड में WhatsApp की सिक्योरिटी को बनाएं अभेद्य किला! इन 5 ट्रिक्स से हैकर भी नहीं छू पाएंगे आपका डेटा

WhatsApp Security Tips: हर दिन एडवांस होती टेक्नोलॉजी के एक तरफ जहां फायदे ही फायदे हैं तो वहीं इसके खतरे भी कम नहीं है. ऐसे में इस डिजिटल दौर में आपके स्मार्टफोन की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है. खासकर WhatsApp की. जिससे हर दिन हम चैटिंग, फोटो-वीडियो शेयरिंग और पेमेंट तक करते हैं. ऐसे में अगर आपका डेटा जरा-सा भी असुरक्षित रह जाए तो साइबर फ्रॉड या प्राइवेसी लीक का खतरा बढ़ जाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि मात्र 60 सेकंड में आप अपने WhatsApp को इतना सेफ बना सकते हैं कि कोई भी आपका डेटा चुराने की हिम्मत न कर सके. आज के आर्टिकल में हम  WhatsApp सिक्टोरिटी की खास ट्रिक बताएंगे जिससे आपकी प्राइवेस को कोई चुरा न सके.

इस स्टेप्स को फॉलो करके आप WhatsApp सिक्योरिटी को डिजिटल खतरे से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं...

टू-स्टेप वेरिफिकेशन जरूर On करें
अपने WhatsApp अकाउंट को और प्राइवेस को किसी भी खतरे से बचाने के लिए टू-स्टेप वेरिफिकेशन सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर है. इसके लिए Settings में जाएं. वहां आपको Privacy नाम का ऑप्शन मिलेगा, जिसको ओपन करते ही Two-step verification दिखाई देगा. इसमें एक 6-अंकों का PIN सेट करें. ऐसा करते ही अगर कोई आपके नंबर को किसी दूसरे फोन में लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसे यह PIN डालना पड़ेगा  और बिना PIN के आपका अकाउंट कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

चैट बैकअप को सेफ बनाएं
आपकी WhatsApp चैट्स सिर्फ फोन में ही नहीं बल्कि Google Drive या iCloud पर भी सेव होती हैं. इसलिए उनका सुरक्षित होना भी उतना ही जरूरी है. इसके लिए सेटिंग्स में जाएं वहां आपको Chats का आप्शन मिलेगा. जिसमें जाकर आप Chat Backup और फिर End-to-end encrypted backup को एक्टिवेट कर दें. यह ऑन करते ही आपका बैकअप पासवर्ड या एन्क्रिप्शन की से लॉक हो जाएगा जिससे कोई भी आपकी सेव्ड चैट्स तक आसानी से पहुंच नहीं पाएगा.

बायोमेट्रिक लॉक 
अपनी चैट्स को ज्यादा सेफ रखने के लिए WhatsApp में फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर लगाएं. ऐसा करने के लिए Settings → Privacy → Fingerprint lock / Face ID में जाकर फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं. इसके बाद आपका WhatsApp सिर्फ आपकी बायोमेट्रिक पहचान से ही खुलेगा जिससे कोई और आपकी चैट्स नहीं देख पाएगा.
 
प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन से भी खतरे में पड़ सकती है प्राइवेसी 
अक्सर स्कैमर्स आपकी प्रोफाइल पिक्चर या लास्ट सीन से भी पर्सनल जानकारी जुटा लेते हैं. इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि इन डिटेल्स को सिर्फ अपने भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखें. इसके लिए Settings में जाकर Privacy और Profile Photo / Last Seen / About में जाकर आप इस ऑप्शन को My Contacts पर सेट कर दें. इससे आपकी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को दिखाई नहीं देगी.

ये भी पढ़ेंः घंटों काम करो फिर भी आंखें न दुखेंगी! BenQ ने लॉन्च किया अगली पीढ़ी की स्मार्ट लाइट
 
अनजान लिंक या फॉरवर्ड मैसेज से रहें सावधान
किसी भी अनजान लिंक या फॉरवर्ड आए मैसेज पर तुरंत भरोसा न करें. कई बार स्कैमर्स फेक लिंक भेजते हैं जो दिखने में तो पूरी तरह से सही लगते हैं, लेकिन क्लिक करते ही आपकी प्राइवेट जानकारी उन तक पहुंचने लगती है. WhatsApp ने इसके लिए Suspicious Link Detection नाम का फीचर लाया है, जो किसी संदिग्ध लिंक पर टैप करने से पहले ही आपको चेतावनी दिखा देता है. इसलिए हर लिंक को खोलने से पहले दो बार सोचें और उसकी विश्वसनीयता जरूर चेक करें.

ये भी पढे़ंः अब फैक्ट्री में बनेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन 'सर्जन'; Elon Musk ने बताया पूरा प्लान

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

whatsapp security tipscyber fraudonline threats

Trending news

तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू