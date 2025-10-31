Advertisement
1963 में ताइवान में जन्मे हुआंग का बचपन बेहद साधारण था. उन्होंने अपने शुरुआती साल थाईलैंड में बिताए और सिर्फ 9 साल की उम्र में अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने वॉशिंगटन के टैकोमा शहर में अपने चाचा के साथ रहना शुरू किया.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 31, 2025, 09:04 AM IST
कभी होटल में धोए थे बर्तन, आज चलाते हैं ₹415 लाख करोड़ की कंपनी; जानिए कैसे Apple, Google और Microsoft को छोड़ दिया पीछे

दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर्स में से एक Jensen Huang की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं. 1963 में ताइवान में जन्मे हुआंग का बचपन बेहद साधारण था. उन्होंने अपने शुरुआती साल थाईलैंड में बिताए और सिर्फ 9 साल की उम्र में अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने वॉशिंगटन के टैकोमा शहर में अपने चाचा के साथ रहना शुरू किया. वहां पढ़ाई करते हुए उन्होंने Denny’s नाम के रेस्टोरेंट में डिशवॉशर, बसबॉय और वेटर के रूप में काम किया. वह अब भी अपने LinkedIn प्रोफाइल पर इस अनुभव को गर्व से लिखते हैं. ये दिखाता है कि उन्होंने सफलता की सीढ़ियां जमीन से शुरू कीं.

पढ़ाई ने बदली दिशा
कड़ी मेहनत के साथ हुआंग ने Oregon State University से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और बाद में Stanford University से Electrical Engineering में मास्टर्स पूरा किया. यह वही समय था जब उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखने का सपना देखा.

Nvidia की शुरुआत – गेमिंग से AI तक
1993 में Jensen Huang ने Chris Malachowsky और Curtis Priem के साथ मिलकर Nvidia की नींव रखी. उस समय यह कंपनी केवल गेमिंग के लिए ग्राफिक्स चिप बनाती थी. लेकिन हुआंग का विज़न सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं था — उन्होंने इस कंपनी को AI और सुपरकंप्यूटिंग की दुनिया में अग्रणी बना दिया. आज Nvidia के GPU (Graphic Processing Unit) न सिर्फ गेमिंग सिस्टम, बल्कि सेल्फ-ड्राइविंग कार, डेटा सेंटर और AI मॉडल तक को चलाने की ताकत रखते हैं. Amazon, Meta और Google जैसी दिग्गज कंपनियां Nvidia के चिप्स पर निर्भर हैं.

जब Nvidia बनी दुनिया की सबसे कीमती कंपनी
AI बूम के चलते Nvidia का ग्रोथ चार्ट आसमान छूने लगा. 2025 में Nvidia का मार्केट वैल्यू $5 ट्रिलियन (करीब ₹415 लाख करोड़) पहुंच गया — यानी यह Apple, Microsoft और Google को पीछे छोड़ चुकी है. 2007 में Forbes ने Jensen Huang को अमेरिका के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEOs में शामिल किया था. लेकिन अब वह सिर्फ एक सीईओ नहीं, बल्कि AI क्रांति के नेता बन चुके हैं.

अरबों की दौलत, लेकिन दिल में अब भी सादगी
Forbes Real-Time Billionaires Index के अनुसार, Jensen Huang की नेटवर्थ $179.6 बिलियन (करीब ₹15 लाख करोड़) है. यानी वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो चुके हैं. लेकिन उनकी कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है — यह मेहनत, सपनों और नवाचार की कहानी है. Denny’s में बर्तन धोने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाने तक का उनका सफर यह साबित करता है कि अगर हौसले बुलंद हों, तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है.

