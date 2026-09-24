/ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली 5 दिग्गज कंपनियों पर गिरी FSSAI की गाज! जानिए आपके खाने में क्या चल रहा था फर्जीवाड़ा

अगर आप भी घर बैठे Swiggy Instamart, Zepto, Amazon या BigBasket से 10 मिनट में खाने-पीने का सामान मंगवाते हैं, तो यह खबर आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है. देश की सबसे बड़ी फूड रेगुलेटर संस्था FSSAI ने भारत की 5 सबसे दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ लीगल पेनल्टी और कड़े एक्शन की शुरुआत कर दी है. इन कंपनियों पर लोगों को गलत जानकारी देने, झूठे दावे करने और यहाँ तक कि धतूरा जैसी जहरीली और प्रतिबंधित चीजें बेचने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं. आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले में FSSAI ने क्या-क्या खुलासे किए हैं और इसका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है.
आजकल हमारी जिंदगी ऑनलाइन ऐप्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुकी है. चाहे सुबह का दूध हो, दही हो या फिर स्नैक्स, हम बस एक क्लिक करते हैं और सामान घर आ जाता है. लेकिन हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के होश उड़ा दिए हैं. FSSAI ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि उन्होंने देश की 5 सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर पेनल्टी लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. इनमें Amazon, Flipkart India, Swiggy Instamart, BigBasket और Zepto का नाम शामिल है. इन कंपनियों पर आरोप है कि ये नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए ग्राहकों को गलत और खतरनाक सामान बेच रही थीं.
FSSAI के मुताबिक इन कंपनियों पर सबसे पहला और बड़ा आरोप है मिसब्रांडिंग और मिसलीडिंग क्लेम्स का. आसान शब्दों में कहें तो पैकेट के बाहर कुछ और लिखा होता था और अंदर का सच कुछ और ही निकलता था. उदाहरण के तौर पर 'Happilo Premium Date Bites - Zesty Orange' नाम के एक प्रोडक्ट पर किए गए दावों को FSSAI ने झूठा और गुमराह करने वाला पाया. इस प्रोडक्ट के मामले में FSSAI ने Amazon, Flipkart, Swiggy Instamart, Zepto और BigBasket दानों पर एक्शन लिया है. कंपनियां ग्राहकों को हेल्थ के नाम पर ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रही थीं जिन पर दिए गए दावे पूरी तरह से फर्जी थे.
अगर आप वर्कआउट के शौकीन हैं या अपनी डाइट में दही, पनीर और क्रीम का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो आपने Milky Mist का नाम जरूर सुना होगा. FSSAI की जाँच में सामने आया है कि Swiggy Instamart और BigBasket पर Milky Mist के कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में गलत जानकारी दी जा रही थी. इनमें 'Milky Mist Fresh Low Fat Cream', 'Milky Mist Farm Fresh Curd' और 'Milky Mist Greek Yoghurt' जैसे मशहूर प्रोडक्ट्स शामिल हैं. इन प्रोडक्ट्स की जानकारी नियमों के हिसाब से सही नहीं पाई गई और ग्राहकों को गुमराह करने की कोशिश की गई. इसी वजह से FSSAI ने इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया है.
इस पूरे क्रैकडाउन में सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है, वो है धतूरे की बिक्री. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. धतूरा एक ऐसा फल या बीज होता है जो सेहत के लिए बेहद जहरीला और खतरनाक माना जाता है. FSSAI के कड़े नियमों के मुताबिक इसे ऑनलाइन बेचना या डिस्प्ले करना पूरी तरह से गैरकानूनी और बैन है. इसके बावजूद Amazon Seller Services, Swiggy Instamart और BigBasket पर धतूरा (Dhatura) फल और बीज बेचे जा रहे थे. यह सीधे तौर पर फूड सेफ्टी एक्ट 2006 का उल्लंघन है और ग्राहकों की जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है.
जब इस पूरे मामले पर मीडिया और एजेंसियों ने Amazon, Swiggy, BigBasket, Flipkart और Zepto जैसी कंपनियों से ईमेल के जरिए उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो किसी भी कंपनी की तरफ से तुरंत कोई जवाब नहीं आया. ज्यादातर कंपनियां इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं. लेकिन FSSAI ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर साफ कर दिया है कि वे अब इस तरह की लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और दोषियों पर भारी जुर्माना और सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा.
FSSAI पिछले छह महीनों से सिर्फ इन ऐप्स ही नहीं, बल्कि देश भर के फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) पर कड़ी नजर बनाए हुए है. FSSAI का मकसद ऑनलाइन खाना बेचने वाली कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाना है. रेगुलेटर अब न सिर्फ एक्शन ले रहा है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए आम जनता को भी लगातार अवेयर कर रहा है ताकि लोग जागरूक रहें और बिना सोचे-समझें कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन न खरीदें.
इस पूरी खबर से हमें और आपको यह समझना होगा कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती. 10 मिनट में डिलीवरी मिलने के चक्कर में हम अक्सर प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू, एक्सपायरी डेट या FSSAI लाइसेंस चेक करना भूल जाते हैं. अगर आप भी हेल्थ फ्रीक हैं या ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी डिटेल्स ध्यान से पढ़ें. सिर्फ अट्रैक्टिव पैकिंग देखकर कोई सामान न खरीदें. अगर आपको किसी प्रोडक्ट पर शक होता है, तो आप सीधे FSSAI की वेबसाइट या ऐप पर जाकर उसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. सतर्क रहें और सेहतमंद रहें.