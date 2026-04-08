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Fujifilm ने भारत में लॉन्च किया नया हाइब्रिड कैमरा X-T30 III, चिड़िया हो या ड्रोन, पलक झपकते ही कर लेगा फोकस! कीमत...

Fujifilm X-T30 III: अगर आप भी सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएशन का शौक रखते हैं और नया कैमरा खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए FUJIFILM India ने अपना नया मास्टरपीस X-T30 III कैमरा लॉन्च कर दिया है. यह हाइब्रिड कैमरा उन फोटोग्राफर्स और फिल्ममेकर्स के लिए पेश किया गया है जो क्लासिक डिजाइन के साथ मॉडर्न पावर चाहते हैं. इस कैमरे की सबसे बड़ी खूबी इसका डीप लर्निंग आधारित AI ऑटोफोकस है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:52 PM IST
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Fujifilm X-T30 III Camera
Fujifilm X-T30 III Camera

Fujifilm X-T30 III Camera: क्या आप भी फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए नया कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां तो आपके लिए मार्केट में एक नया और दमदार कैमरा आ गया है. फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीनों लोगों के लिए FUJIFILM India ने अपना नया पावरहाउस कैमरा X-T30 III भारत में लॉन्च कर दिया है. यह कैमरा उन क्रिएटर्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किा गया है जो एक ही डिवाइस से शानदार फोटो और प्रोफेशनल लेवल के वीडियो बनाना चाहते हैं.

क्या है इसमें खास?

FUJIFILM India के नए कैमरे में 26.1-मेगापिक्सल का X-Trans CMOS 4 सेंसर दिया गया है साथ ही इस कैमरे में नया X-Processor 5 मिलता है. कंपनी का दावा है कि यह अपने पुराने मॉडल के मुकाबले लगभग दो गुना तेजी से डेटा प्रोसेस की क्षमता रखता है. इसके साथ ही इस नए सीरीजके कैमरा वीडियो क्रिएटर्स के लिए किसी खास तोहफे से कम नहीं है. यह कैमरा 6.2K रेजोल्यूशन पर 10-बिट कलर के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. इसमें 4K/60P और स्लो-मोशन के लिए 1080/240P का सपोर्ट भी दिया गया है.

AI ऑटोफोकस

Fujifilm X-T30 III कैमरे में डीप लर्निंग टेक्निक वाला AI ऑटोफोकस दिया गया है. यह न सिर्फ इंसानों, बल्कि जानवरों, पक्षियों, कारों, बाइक और यहां तक कि ड्रोन और कीड़े-मकौड़ों को भी ऑटोमैटिक पहचान कर उन पर फोकस लॉक कर सकता है. फुजीफिल्म ने इसमें एक खास फिल्म सिमुलेशन डायल दिया है. इससे यूजर्स 20 अलग-अलग कलर प्रोफाइल के बीच स्विच कर सकते हैं, जिससे फोटो को बिना एडिटिंग के ही विंटेज या सिनेमाई लुक दिया जा सके.

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डिजाइन और कनेक्टिविटी

मात्र 378 ग्राम वजन के साथ आने वाला यह कैमरा बहुत ही हल्का है, जिससे इसे लंबे समय तक पकड़ने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है. इसमें पीछे की तरफ मुड़ने वाली  LCD स्क्रीन दी गई है. साथ ही इसे सीधे Fujifilm के instax प्रिंटर्स से कनेक्ट कर फोटो तुरंत प्रिंट भी किए जा सकते हैं.

(ये भी पढ़ेंः सिर्फ ₹1 के खर्च में महीने भर की छुट्टी; कॉलिंग, डेटा, SMS और सिम सब बिलकुल Free!)

कितनी है कीमत 

बात करें Fujifilm X-T30 III की भारत में शुरुआती कीमत की तो यह ₹1,02,999 रखी गई है. वहीं अगर आप इसे 18-55mm लेंस किट के साथ खरीदते हैं, तो इसकी कीमत ₹1,19,999 हो जाती है.

(ये भी पढ़ेंः Type-C USB Meaning: आखिर ‘C’ का क्या मतलब है? रोज इस्तेमाल करने वाले भी नहीं जानते!)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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