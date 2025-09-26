Advertisement
WhatsApp स्टेटस पर होगा आपका पूरा कंट्रोल! जल्द आने वाला है नया अपडेट, बदल जाएगा पूरा एक्सपीरियंस

WhatsApp Status Share Update Feature: WhatsApp यूजर्स को जल्द ही नया अपडेट मिलने वाला है. इस नए अपडेट में WhatsApp अपने एंड्रॉयड यूजर्स प्राइवेसी में बड़ा बदलाव कर सकता है. कंपनी नए फीचर के जरिए स्टेटस शेयरिंग पर ज्यादा कंट्रोल देगी. अब यूजर्स तय कर सकेंगे कि उनका स्टेटस कौन री‑शेयर कर सकता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 26, 2025, 03:06 PM IST
WhatsApp New Update: WhatsApp यूजर्स के लिए अच्छी और बड़ी खबर है. कंपनी जल्द ही अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा देने जा रही है. WhatsApp अपने एंड्रॉयड ऐप में एक नया प्राइवेसी फीचर टेस्ट कर रहा है, जो यूजर्स को उनके स्टेटस एक्सपीरियंस को बदल कर रख देगा. इस अपडेट के आने के बाद लोग तय कर सकेंगे कि उनका स्टेटस कौन री शेयर कर सकता है. साथ ही जब कोई स्टेटस शेयर करेगा तो ओरिजनल ऑथर की जानकारी छिपी रहेगी और केवल री‑शेयर का आइकन दिखाई देगा.

WhatsApp के अपडेट और अपकमिंग फीचर पर नजर रखने वाली वेबसाइट ने WhatsApp के इस फीचर के बारे में जानकारी दी है. मेटा के इस सोशल मीडिया ऐप पर नए फीचर आने के बाद यूजर्स को स्टेटस शेयरिंग से जुड़े ऑप्शन मिल जाएंगे. नए अपडेट के बाद यह तय किया जा सकेगा कि उनका स्टेटस कौन शेयर कर सकता है. सबे खास बात यह है कि वॉट्सऐप पर अगर कोई यूजर किसी का स्टेटस शेयर करता है तो ऑरिजनल ऑथर को इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा. इसकी जगह रिशेयर का आइकन देखने को मिलेगा.

स्टेटस री‑शेयरिंग कंट्रोल फीचर
WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp अपने Android Beta ऐप वर्जन 2.25.27.5 में एक नया स्टेटस री‑शेयरिंग कंट्रोल फीचर टेस्ट कर रहा है. यह अपडेट यूजर्स की प्राइवेसी को और बेहतर बनाने और उन्हें अपने शेयर किए गए स्टेटस पर ज्यादा कंट्रोल देने के लिए तैयार किया गया है.

WhatsApp के नए फीचर में यूजर्स को स्टेटस शेयरिंग को एनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन भी मिलेगा. फिलहाल यह फीचर केवल WhatsApp Beta एंड्रॉयड ऐप में मौजूद है और डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है. यूजर्स को इसे मैनुअली ऑन करना होगा.

WhatsApp का नया अपडेट यूजर्स को उनके द्वारा शेयर किए स्टेटस पर ज्यादा कंट्रोल देगा. WABetaInfo के अनुसार पहले यूजर्स के पास सिर्फ इस बात का कंट्रोल था कि उनके स्टेटस को कौन देख सकता है. इस अपडेट के बाद यह भी कंट्रोल होगा कि उनके स्टेटस को कौन शेयर कर सकता है. इसके साथ ही यूजर यह भी सलेक्ट कर पाएंगे कि कौन उनका स्टेटस शेयर कर सकता है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Whatsapp Status updateWhatsapp privacy featureWhatsApp New Feature

;