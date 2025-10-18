Advertisement
सिर्फ ₹175 में 10 OTT ऐप्स फ्री, दिवाली पर मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट, इस प्लान की डिटेल्स देखकर झूम उठेंगे!

Jio Recharge Offer: दिवाली का त्योहार नजदीक है और बाजार में हर तरफ ऑफर्स की बाढ़ आ चुकी है. ऐसे में एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए एक शानदार मौका आया है. अब सिर्फ ₹175 के रिचार्ज में मिल रहा है 10 पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री एक्सेस, जहां आप मूवीज, वेब सीरीज और लाइव शोज का मजा ले सकते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 18, 2025, 07:46 AM IST
Jio Recharge Offer: आज के इस डिजिटल दौर में एंटरटेनमेंट का तरीका बदलता जा रहा है. लोग सिनेनाघरों की बजाय अब अपने लैपटॉप-स्मार्टफोन पर भी मूवी का मजा ले रहे हैं. ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. हर कोई Netflix, Disney+ Hotstar, SonyLIV या Zee5 जैसे ऐप्स पर वेब सीरीज और फिल्मों का मजा लेना चाहता है. लेकिन हर प्लेटफॉर्म की अलग-अलग सब्सक्रिप्शन फीस जेब पर भारी पड़ जाती है. ऐसे में यूजर्स के लिए खुशखबरी है! अब एक ही मोबाइल रिचार्ज में मिल रहे हैं 10 OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, वो भी सिर्फ ₹175 से शुरू होने वाले प्लान में. मतलब एक रीचार्ज और ढेरों एंटरटेनमेंट का मजा बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के! आइए जानते हैं इस प्लान की पूरी डिटेल्स.

175 रुपये वाला प्लान
Jio ने अपना सबसे किफायती और आकर्षक OTT ऑफर वाला रिचार्ज प्लान ₹175 में लाया है. कंपनी का यह प्लान ओनली डेटा पैक है, जिसमें यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 10GB डेटा मिलता है. हालांकि इस प्लान में कॉलिंग या SMS की सुविधा शामिल नहीं है लेकिन एंटरटेनमेंट का पूरा पिटारा जरूर खुल जाता है. इस रिचार्ज के साथ यूजर्स को SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal और Hoichoi जैसे 10 OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री एक्सेस मिलता है. इन सभी ऐप्स का कंटेंट यूजर्स JioTV मोबाइल ऐप के जरिए सीधे देख सकते हैं. यानी एक रीचार्ज में डेटा भी और एंटरटेनमेंट भी, दोनों का मजा एक साथ.

445 रुपये वाला रीचार्ज प्लान भी है बेस्ट
आपको डेली डाटा या फिर अनलिमिटेड 5G डाटा चाहिए तो इस प्लान का चुनाव करना बेहतर रहेगा. यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें 2GB डेली डाटा का फायदा मिल रहा है. इसके अलावा यूजर्स सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और रोज 100 SMS भेजने का विकल्प भी मिल जाता है. यह प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा देता है.

ये भी पढ़ेंः Dhanteras Sale: Xiaomi, Samsung और Toshiba के 43-इंच Smart TV आधे दाम में!

अगर आप ऐसा रिचार्ज प्लान खोज रहे हैं जिसमें डेली डेटा और अनलिमिटेड 5G इंटरनेट दोनों का फायदा मिले Jio का ₹445 वाला प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है और इसमें यूजर्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है. सिर्फ डेटा ही नहीं, इसमें सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS भी मिलते हैं. इन सब के साथ ही यूजर्स के पास 5G सपोर्ट वाला सिम और डिवाइस है, उन्हें अनलिमिटेड 5G डेटा का भी फायदा मिलता है. जियो के इस प्लान में भी एकसाथ 10 OTT प्लेटफॉर्म का ऐक्सेस मिलता है. इस लिस्ट में SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal और Hoichoi जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं.  

ये भी पढ़ेंः अब AI लिख रहा है 90% कोड! फिर भी इंसान क्यों जरूरी हैं? Anthropic CEO का बड़ा खुलासा

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Jio Recharge OfferJio ₹175 recharge plan detailsFree ott subscription

