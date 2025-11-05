पूरा नेटवर्क दिखता है फिर भी इंटरनेट स्लो? मोबाइल कंपनियों का ये ‘घोटाला’ जानकर दंग रह जाएंगे!

अगर आपके फोन पर हमेशा पूरा नेटवर्क दिखता है, लेकिन इंटरनेट बार-बार बफर या हैंग होता है, तो यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है. असल में, अब सामने आया है कि ये चमकते हुए सिग्नल बार्स आपको झूठा भरोसा दे सकते हैं. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, Nick vs Networking ने खुलासा किया है कि Google ने Android के Carrier Config Manager में एक ऐसा फीचर जोड़ दिया है, जिससे टेलीकॉम कंपनियां सिग्नल बार्स को “inflate” यानी झूठा बढ़ा सकती हैं. इसका मतलब यह है कि आपका फोन एक या दो बार ज्यादा सिग्नल दिखा सकता है, जबकि असली नेटवर्क काफी कमजोर हो सकता है. इस फीचर का नाम है KEY_INFLATE_SIGNAL_STRENGTH_BOOL, जो Android के सोर्स कोड में मौजूद है लेकिन इसे Google ने सार्वजनिक रूप से दस्तावेज नहीं किया है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि टेलीकॉम कंपनियां इस फीचर को OTA (Over-the-Air) अपडेट के जरिए दूर से ही एक्टिव कर सकती हैं- यानी आपके फोन के लॉक या अनलॉक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता.

AT&T और Verizon जैसी कंपनियों पर आरोप

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फीचर का इस्तेमाल अमेरिका की बड़ी कंपनियां AT&T और Verizon पहले से कर रही हैं. इसका मतलब है कि इन नेटवर्क्स पर चलने वाले डिवाइसेज में झूठे सिग्नल बार्स दिखाए जा रहे हैं ताकि यूजर्स को लगे कि नेटवर्क मजबूत है. ये तरीका न सिर्फ यूजर्स को गुमराह करता है, बल्कि कंपनियों को अपने नेटवर्क कवरेज को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने में भी मदद करता है- खासकर विज्ञापनों या सरकारी रिपोर्ट्स में.

भारत और बाकी देशों के लिए खतरे की घंटी

भले ही यह मामला फिलहाल अमेरिका से जुड़ा हो, लेकिन इसका असर दुनिया भर में पड़ सकता है. चूंकि Android एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है, इसलिए कोई भी टेलीकॉम कंपनी इस फीचर को आसानी से लागू कर सकती है. भारत या दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे देशों में, जहां लोग नेटवर्क क्वालिटी देखकर सिम कार्ड बदलते हैं, वहां यह ट्रिक लाखों यूजर्स को गुमराह कर सकती है. इसका मतलब यह है कि यूजर को लगेगा कि उसका नेटवर्क अच्छा है, लेकिन असल में इंटरनेट की स्पीड कमजोर रहेगी- यानी “डिजिटल धोखा” आपके फोन की स्क्रीन पर ही चल रहा होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है

यह विवाद पहली बार सामने नहीं आया है. 2017 में, कई टेलीकॉम कंपनियों ने Android से अनुरोध किया था कि वह “About Phone” सेक्शन में सटीक सिग्नल स्ट्रेंथ (dBm) का डेटा छिपा दे. इसके बाद Android ने कैरियर्स को यह अधिकार दिया कि वे खुद तय करें- किस सिग्नल लेवल पर कितने बार्स दिखें. यानि अब नेटवर्क कंपनियां यह भी तय करती हैं कि 2 बार्स को 4 बार्स की तरह दिखाया जाए या नहीं.

यूजर्स को क्या समझना चाहिए

तो अगली बार जब आपका फोन फुल नेटवर्क दिखाए लेकिन वेबपेज न खुले या वीडियो बफर हो, तो समझ लीजिए- दिक्कत आपके फोन में नहीं, बल्कि आपके नेटवर्क ऑपरेटर की “सिग्नल की चालाकी” में है. यह पूरा मामला इस बात का सबूत है कि कैसे टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग मिलकर यूजर एक्सपीरियंस को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए किसी नेटवर्क पर भरोसा करने से पहले स्पीड टेस्ट ऐप्स या रियल नेटवर्क डेटा को देखें, ना कि सिर्फ बार्स पर यकीन करें.