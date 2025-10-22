कोई बवाल नहीं चाहता Apple! इस फीचर से गुस्साए यूजर्स तो कंपनी ने बदल डाला Plan, दे दिया पूरा कंट्रोल

Apple New Update: Apple हमेशा से ही अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है. अब एक बार फिर कंपनी ने iPhone यूजर्स के लिए एक ऐसे धमाकेदार फीचर की तैयारी कर ली है जो मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया इतिहास रच सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी iPhone में Liquid Glass फीचर में बड़ा बदलाव की है, जिससे यूजर्स को बड़ा कंट्रोल मिल गया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सितंबर महीने में ही कंपनी ने अपनी नई सीरीज के साथ ही iOS 26 का स्टेबल अपडेट रोल आउट किया था. इस अपडेट के साथ सबसे बड़ा बदलाव यूजर इंटरफेस यानी UI में देखने को मिला था जहां पहली बार Liquid Glass फीचर मिला था. हालांकि इस नए डिजाइन में 2D मिनिमलिस्ट स्टाइल की जगह रिफ्लेक्शन और फ्लुइडिटी पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था जिससे iPhone का लुक और यूजर एक्सपीरियंस दोनों काफी बेहतर हुए.

कंपनी का यह बदलाव कुछ यूजर्स को खुश तो कुछ को दुखी किया है. काफी यूजर्स को इस नए अपडेट के बाद नोटिफिकेशन देखने में समस्या हो रही है. अब कंपनी ने इस फीचर पर और कंट्रोल देने के लिए नया ऑप्शन दे दी है. आइए जानते हैं...

Add Zee News as a Preferred Source

बदल सकेंगे थीम

MacRumors की एक रिपोर्ट के अनुसार Apple ने iOS 26.1 बीटा वर्जन में Liquid Glass के लिए नया टिंटेड थीम ऑप्शन को शामिल किया गया है. यानी अब यूजर्स चाहें तो पहले वाला क्लियर लुक भी अपने फोन में ला सकते हैं या फिर नया टिंटेड थीम सेलेक्ट कर सकते हैं. ये नया टिंटेड थीम UI की ट्रांसपेरेंसी को काफी हद तक कंट्रोल कर देगा, जिससे कंट्रोल्स और बटन ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगेंगे. इन सब के साथ ही यह इंटरफेस में बेहतर कंट्रास्ट भी शामिल करेगा जिससे विजिबिलिटी और भी बेहतर हो जाएगी.

Liquid Glass थीम चेंज करने का पूरा प्रोसेस जान लीजिए

अगर आप भी Liquid Glass थीम चेंज करना चाहते हैं ये रहे स्टेप बॉय स्टेप पूरा प्रोसेस

ये भी पढ़ेंः Google Chrome और Firefox यूजर्स के लिए भारत सरकार ने जारी की अर्जेंट चेतावनी

इसके लिए आपको सबसे पहले iPhone के Settings में जाना होगा.

यहां Display & Brightness सेक्शन पर जाएं.

इधर आपको अब Liquid Glass का नया ऑप्शन दिखाई देगा.

यहां से आप Clear या Tinted थीम में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं.

यानी अगर आप इस पेज से कोई थीम सेट करते हैं तो आपको उसका एक प्रिव्यू भी दिखाई देने लगेगा, जिससे आप बदलाव देखने से पहले ही जान लें कि कौन सा लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है. हालांकि अभी ये फीचर सिर्फ बीटा वर्जन में है लेकिन जल्द ही इसे स्टेबल अपडेट के जरिए रोल आउट किया जा सकता है.

ये भी पढे़ंः Sam Altman ने दी Google Chrome और Safari को बड़ी टेंशन! उतार दिया Atlas Browser