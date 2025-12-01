G-SHOCK की नई घड़ियों ने मचा डाला धमाल! 20 हजार से कम में मिलेगा प्रीमियम लुक और मॉर्डन डिजाइन

G-SHOCK ने अपनी मशहूर GBM-2100 सीरीज में एक नया शानदार अपडेट पेश किया है. कंपनी ने तीन बिल्कुल नए मेटैलिक कलर लॉन्च किए हैं- Champagne Gold, Blue और Burgundy. यह सीरीज अपने ऑक्टागोनल यानी आठ-कोण वाले बेजल के लिए जानी जाती है, जो इसे पहली नजर में ही G-SHOCK का क्लासिक लुक देता है. डिजाइन मॉडर्न भी है और रग्ड भी, इसलिए यह घड़ी स्टाइल और स्ट्रॉन्गनेस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाती है.

कलर जो देते हैं अलग-अलग पर्सनैलिटी

हर नया कलर अपने आप में एक अलग स्टाइल दिखाता है. Champagne Gold वाला मॉडल एक प्रीमियम और रॉयल फील देता है. यह उन लोगों को पसंद आएगा जो कच्चा सोना जैसे हल्के लक्जरी शेड पहनना पसंद करते हैं. Blue वाला मॉडल ज्यादा मॉडर्न और अर्बन स्टाइल का एहसास देता है. यह हल्का स्पोर्टी भी लगता है और कैजुअल आउटफिट पर भी अच्छा जाता है. Burgundy का शेड bold और स्टेटमेंट-मेकर है, यानी ऐसी घड़ी जिसे पहनते ही लोग नोटिस करें. इन तीनों को मिलाकर G-SHOCK ने GBM-2100 सीरीज को और ज्यादा एक्सप्रेसिव और फैशनेबल बना दिया है.

कैजुअल हो या फॉर्मल – हर लुक पर फिट

G-SHOCK की यह नई सीरीज इस तरह डिजाइन की गई है कि इसे आप किसी भी मौके पर पहन सकते हैं. कैजुअल कपड़े जैसे जीन्स, टी-शर्ट, स्ट्रीटवियर या स्नीकर्स के साथ यह काफी कूल लुक देती है. इसके मेटैलिक शेड्स रोजमर्रा की स्टाइल में चमक भी जोड़ देते हैं. फॉर्मल आउटफिट जैसे जैकेट, शर्ट, ब्लेजर या मोनोक्रोम लुक के साथ यह घड़ियाँ और भी प्रीमियम लगती हैं. इसका मेटैलिक डिजाइन किसी भी रिच आउटफिट के साथ आसानी से मैच हो जाता है.

मजबूत फीचर्स से भरी हुई घड़ी

यह घड़ी सिर्फ स्टाइलिश नहीं है, बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी पावरफुल है. इसमें Bluetooth Smartphone Link दिया गया है, जिससे घड़ी का टाइम और सेटिंग्स आपके फोन से ऑटोमैटिक सिंक हो जाती हैं. इसके साथ आता है Tough Solar चार्जिंग, यानी यह सूरज की रोशनी या सामान्य लाइट से भी चार्ज हो जाती है. इसलिए बार-बार चार्ज करने की परेशानी खत्म. घड़ी का स्ट्रैप बायो-बेस्ड रेजिन से बना है, जो पहनने में आरामदायक है और साथ ही यह G-SHOCK की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को भी दिखाता है.

इसमें है 200 मीटर वॉटर रेजिस्टेंस, यानी आप इसे बारिश, स्वीमिंग या एडवेंचर में भी आराम से पहन सकते हैं. साथ ही शॉक-रेजिस्टेंट बॉडी और पांच अलार्म जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. यह सब मिलकर G-SHOCK की पहचान- मजबूती, इनोवेशन और स्टाइल- को और मजबूत बनाते हैं.

भारत में कीमत और उपलब्धता

नए मॉडल- GBM-2100A-8B, GBM-2100A-2B और GBM-2100A-4B- भारत में ₹19,995 की कीमत में उपलब्ध हैं. आप इन्हें देशभर के एक्सक्लूसिव Casio और G-SHOCK स्टोर्स से खरीद सकते हैं.