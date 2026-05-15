Advertisement
trendingNow13217677
Hindi Newsटेकभारत की वो ‘गैजेट गली’, जहां थोक के भाव में मिलते हैं महंगे लैपटॉप और मोबाइल! विदेशों से पता पूछकर आते हैं लोग

भारत की वो ‘गैजेट गली’, जहां थोक के भाव में मिलते हैं महंगे लैपटॉप और मोबाइल! विदेशों से पता पूछकर आते हैं लोग

यहां ऐसे-ऐसे गैजेट्स मिल जाते हैं, जिनकी कीमत बड़े मॉल और ऑनलाइन वेबसाइट्स के मुकाबले काफी कम होती है. यही वजह है कि देशभर के स्टूडेंट्स, गेमर्स, ऑफिस यूजर्स और टेक लवर्स इन बाजारों का रुख करते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 15, 2026, 09:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI से निर्मित फोटो.
AI से निर्मित फोटो.

दिल्ली का नेहरू प्लेस और मुंबई का लैमिंग्टन रोड आज भारत के सबसे मशहूर टेक मार्केट बन चुके हैं. यहां ऐसे-ऐसे गैजेट्स मिल जाते हैं, जिनकी कीमत बड़े मॉल और ऑनलाइन वेबसाइट्स के मुकाबले काफी कम होती है. यही वजह है कि देशभर के स्टूडेंट्स, गेमर्स, ऑफिस यूजर्स और टेक लवर्स इन बाजारों का रुख करते हैं. लोग यहां सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप खरीदने नहीं आते, बल्कि टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया देखने पहुंचते हैं. इन बाजारों को अब भारत की “गैजेट गली” कहा जाने लगा है.

नेहरू प्लेस: दिल्ली का टेक हब

दिल्ली का नेहरू प्लेस एशिया के सबसे बड़े IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स में गिना जाता है. यहां आपको नए और पुराने लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर पार्ट्स, गेमिंग एक्सेसरीज और सॉफ्टवेयर तक बेहद कम कीमत में मिल जाते हैं. खास बात यह है कि यहां कई दुकानदार पुराने लैपटॉप को अपग्रेड करके बेचते हैं, जिससे लोगों को कम बजट में शानदार डिवाइस मिल जाते हैं.

नेहरू प्लेस की गलियों में हर तरफ टेक्नोलॉजी का माहौल नजर आता है. छोटी दुकानों से लेकर बड़े शोरूम तक, हर जगह गैजेट्स की भरमार रहती है. यही कारण है कि दिल्ली आने वाले टेक लवर्स इस बाजार को जरूर एक्सप्लोर करना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लैमिंग्टन रोड: मुंबई की टेक दुनिया

मुंबई का लैमिंग्टन रोड भी टेक मार्केट के मामले में किसी से कम नहीं है. इसे मुंबई का इलेक्ट्रॉनिक्स पैराडाइज कहा जाता है. यहां कैमरा, मोबाइल, कंप्यूटर, हार्डवेयर और रिपेयरिंग की हजारों दुकानें मौजूद हैं. कई लोग यहां सिर्फ सस्ते गैजेट्स खरीदने नहीं, बल्कि अपने खराब डिवाइस ठीक करवाने भी आते हैं.

लैमिंग्टन रोड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां कई प्रोडक्ट्स लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद उपलब्ध हो जाते हैं. गेमिंग PC बनाने वाले लोग भी इस मार्केट को काफी पसंद करते हैं क्योंकि यहां अलग-अलग कंपोनेंट्स अच्छे दामों पर मिल जाते हैं.

क्यों पसंद करते हैं लोग ये बाजार?

इन दोनों बाजारों की सबसे बड़ी ताकत है कम कीमत और ढेर सारे विकल्प. जहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक ही मॉडल महंगा मिलता है, वहीं इन बाजारों में मोलभाव करके लोग बेहतर डील हासिल कर लेते हैं. कई दुकानों में सेकेंड हैंड और रिफर्बिश्ड डिवाइस भी मिलते हैं, जो बजट यूजर्स के लिए शानदार विकल्प बन जाते हैं.

इसके अलावा यहां रिपेयरिंग और अपग्रेड का काम भी बहुत तेजी से होता है. अगर किसी का लैपटॉप खराब हो जाए या मोबाइल की स्क्रीन टूट जाए, तो लोग सीधे इन मार्केट्स का रुख करते हैं.

दुनिया भर के टेक लवर्स की पसंद

अब सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों से आने वाले कई टेक एक्सपर्ट्स और यूट्यूबर्स भी इन बाजारों को एक्सप्लोर करते नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर नेहरू प्लेस और लैमिंग्टन रोड के वीडियो तेजी से वायरल होते रहते हैं. यहां मिलने वाले सस्ते गैजेट्स और अनोखे टेक प्रोडक्ट्स लोगों को काफी आकर्षित करते हैं.

आज के समय में ये दोनों बाजार सिर्फ शॉपिंग सेंटर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी कल्चर का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं. अगर आप टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं, तो एक बार इन “गैजेट गलियों” को जरूर देखना चाहेंगे.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Gadget StreetCheap Laptop MarketCheap Gadgets

Trending news

NTA ने नई तारीख का किया ऐलान, 21 जून को होगी NEET की परीक्षा
NEET Exam New Date
NTA ने नई तारीख का किया ऐलान, 21 जून को होगी NEET की परीक्षा
'उसमें मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज
SIR News
'उसमें मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज
सुवेंदु के निशाने पर अभिषेक! पहले हटाई Z+ सिक्योरिटी, अब बड़े एक्शन की तैयारी
suvendu adhikari
सुवेंदु के निशाने पर अभिषेक! पहले हटाई Z+ सिक्योरिटी, अब बड़े एक्शन की तैयारी
तो तुम्हारा भी होगा चंद्रनाथ जैसा हाल...CM के करीबी नेता को किसने धमकाया?
West Bengal news
तो तुम्हारा भी होगा चंद्रनाथ जैसा हाल...CM के करीबी नेता को किसने धमकाया?
पेट्रोल और सोने पर अपील के बाद आगे क्या? विदेश दौरे से लौटते ही PM करेंगे बड़ी बैठक
Narendra Modi news
पेट्रोल और सोने पर अपील के बाद आगे क्या? विदेश दौरे से लौटते ही PM करेंगे बड़ी बैठक
पुरुषों के स्पर्म में घर बना लेता है खतरनाक हंता वायरस, ठीक होने के सालों बाद भी...
Hantavirus
पुरुषों के स्पर्म में घर बना लेता है खतरनाक हंता वायरस, ठीक होने के सालों बाद भी...
Petrol-Diesel Latest Rates: सुबह 6 बजे का वो नियम, जो तय करता है दाम?; समझिए गणित
Petrol Diesel Latest Rates
Petrol-Diesel Latest Rates: सुबह 6 बजे का वो नियम, जो तय करता है दाम?; समझिए गणित
केरलम सीएम का एलान होने से दो घंटे पहले राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को घर क्यों बुलाया?
Kerala News
केरलम सीएम का एलान होने से दो घंटे पहले राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को घर क्यों बुलाया?
जब हवा बनी यमराज: यूपी में आंधी का तांडव, इतिहास के वो तूफान जिनसे कांपती है दुनिया!
UP Storm News
जब हवा बनी यमराज: यूपी में आंधी का तांडव, इतिहास के वो तूफान जिनसे कांपती है दुनिया!
कहीं तपती गर्मी तो कहीं झमाझम बारिश... इन राज्यों में दिखेगा तूफानी सैलाब
weather update
कहीं तपती गर्मी तो कहीं झमाझम बारिश... इन राज्यों में दिखेगा तूफानी सैलाब