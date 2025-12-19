Advertisement
trendingNow13046345
Hindi Newsटेकराघव चड्ढा के सवाल पर बोले गडकरी, लाइन का झंझट होगा खत्म और हवा में ही कटेगा टोल, लेकिन कैसे; जानिए जवाब

राघव चड्ढा के सवाल पर बोले गडकरी, लाइन का झंझट होगा खत्म और हवा में ही कटेगा टोल, लेकिन कैसे; जानिए जवाब

Nitin Gadkari on Toll Tax: टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन का मुद्दा एक बार फिर संसद में गूंजा, जब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सीधा सवाल किया. जवाब में गडकरी ने ऐसी नई तकनीक बताई जिससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों का झंझट पूरी तरह खत्म हो सकता है. मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में वाहन बिना रुके ही टोल कट जाएगा और ड्राइवरों को बैरियर पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 19, 2025, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राघव चड्ढा के सवाल पर बोले गडकरी, लाइन का झंझट होगा खत्म और हवा में ही कटेगा टोल, लेकिन कैसे; जानिए जवाब

MLFF Technology: क्या आप भी हाईवे पर सफर करते हैं और टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन से परेशान हैं? तो अब आपकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में टोल प्लाजा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के सवाल पर जवाब देते हुए गडकरी ने ऐसी तकनीक का जिक्र किया जिससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों का काम ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा.

संसद में सवालों का जवाब देते हुए मंत्री गडकरी ने बताया कि आने वाले समय में टोल बिना रुके बिना गाड़ी रोके ही अपने-आप कट जाएगा. यह सिस्टम 2026 में शुरू हो जाएगा जो हवा में काम करेगा और ड्राइवर को टोल बूथ पर रुकने एक मिनट भी रुकने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे में अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर कैसे बिना रुके ही टोल कट जाएगा, यह नई टेक्नोलॉजी कैसे बदलेगी देशभर में टोल वसूली का तरीका, आइए जानते हैं विस्तार से...

नितिन गडकरी ने बताया कि AI बेस्ड राजमार्ग प्रबंधन देश भर में 2026 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. जिसके बाद Multi Lane Free Flow Tolling (MLFF) देश भर 2026 खत्म होने से पहले लागू कर दिया जाएगा. जिससे लोगों को टोल नाके पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

AI की मदद से आसान होगा काम
गडकरी ने अनुसार यह पूरी टेक्नोलॉजी AI आधारित होगी. उन्होंने सदन में बोलते हुए कहा कि MLFF बहुत ही बेहतरीन सर्विस है. इस दौरान उन्होंने पहले समय का जिक्र करते हुए कहा कि एक ऐसा समय था जब हमें टोल पर भुगतान करना पड़ता था और इसमें 5 से 10 मिनट का समय लग जाता था. फिर फास्टैग आया और कुछ ही सेकेंड में काम पूरा होने लगा. इससे न सिर्फ समय में बचत हुई बल्कि आय में भी कम से कम 5,000 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है. इस दौरान उन्होंने कहा कि MLFF लागू हो जाने के बाद यह सिस्टम भी बदल जाएगा. साथ ही कारें 70-80 की स्पीड में होने के बाद भी टोल से गुजर सकेंगी और टोल कट जाएगा.

अब जान लीजिए क्या है MLFF
MLFF एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टोल जमा करने के लिए गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं होती है. इस सिस्टम में वाहन में लगे FASTag से अपने-आप टोल कट जाता है. गाड़ी की पहचान के लिए RFID रीडर और खास ANPR कैमरों की मदद ली जाती है. ANPR यानी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो गाड़ी की नंबर प्लेट को कैमरे से पढ़ती है. यह पूरी तरह से इमेज प्रोसेसिंग पर आधारित होता है जिसमें OCR तकनीक के जरिए वाहन की नंबर प्लेट को पहचानकर टोल लिया जाता है.

ये भी पढे़ंः डोनाल्ड ट्रंप ने बिछाया जाल और बिक गया TikTok, अब अमेरिका में बिना रोक-टोक चलेगा App

यह मशीन लर्निंग पर आधारित सिस्टम पर काम करती है, जिसे खास तौर पर गाड़ियों की नंबर प्लेट की तस्वीरें पहचानने के लिए ट्रेन किया गया होता है. इन कैमरों को नंबर प्लेट के साइज और उस पर लिखे अक्षरों-अंकों की पहचान का डेटा दिया जाता है, जिससे उनका पूरा फोकस सिर्फ प्लेट पर रहे. वैसे भी नंबर प्लेट का एक तय स्टैंडर्ड होता है इसलिए इसे पहचानना आसान हो जाता है. जैसे ही आप हाईवे पर एंट्री करते हैं वहां लगे कैमरे आपकी नंबर प्लेट रीड कर लेते हैं और फिर जितना सफर आप तय करते हैं उतना टोल अपने-आप आपके FASTag से कट जाता है.

ये भी पढ़ेंः लोहे की मोटरें हुईं बेकार! इस रोबोट के अंदर है मांसपेशियां, नसों में दौड़ती है हवा

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

toll taxMLFF Technology

Trending news

दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते