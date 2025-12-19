राघव चड्ढा के सवाल पर बोले गडकरी, लाइन का झंझट होगा खत्म और हवा में ही कटेगा टोल, लेकिन कैसे; जानिए जवाब

Nitin Gadkari on Toll Tax: टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन का मुद्दा एक बार फिर संसद में गूंजा, जब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सीधा सवाल किया. जवाब में गडकरी ने ऐसी नई तकनीक बताई जिससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों का झंझट पूरी तरह खत्म हो सकता है. मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में वाहन बिना रुके ही टोल कट जाएगा और ड्राइवरों को बैरियर पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
MLFF Technology: क्या आप भी हाईवे पर सफर करते हैं और टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन से परेशान हैं? तो अब आपकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में टोल प्लाजा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के सवाल पर जवाब देते हुए गडकरी ने ऐसी तकनीक का जिक्र किया जिससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों का काम ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा.
संसद में सवालों का जवाब देते हुए मंत्री गडकरी ने बताया कि आने वाले समय में टोल बिना रुके बिना गाड़ी रोके ही अपने-आप कट जाएगा. यह सिस्टम 2026 में शुरू हो जाएगा जो हवा में काम करेगा और ड्राइवर को टोल बूथ पर रुकने एक मिनट भी रुकने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे में अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर कैसे बिना रुके ही टोल कट जाएगा, यह नई टेक्नोलॉजी कैसे बदलेगी देशभर में टोल वसूली का तरीका, आइए जानते हैं विस्तार से...
नितिन गडकरी ने बताया कि AI बेस्ड राजमार्ग प्रबंधन देश भर में 2026 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. जिसके बाद Multi Lane Free Flow Tolling (MLFF) देश भर 2026 खत्म होने से पहले लागू कर दिया जाएगा. जिससे लोगों को टोल नाके पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
सांसद श्री raghav_chadha जी द्वारा टोल पर लगने वाले समय के संबंध में पूछे गए प्रश्न का केंद्रीय मंत्री श्री nitin_gadkari जी द्वारा उत्तर। #QuestionHour #RajyaSabha #WinterSession pic.twitter.com/jut8wWzwtV
AI की मदद से आसान होगा काम
गडकरी ने अनुसार यह पूरी टेक्नोलॉजी AI आधारित होगी. उन्होंने सदन में बोलते हुए कहा कि MLFF बहुत ही बेहतरीन सर्विस है. इस दौरान उन्होंने पहले समय का जिक्र करते हुए कहा कि एक ऐसा समय था जब हमें टोल पर भुगतान करना पड़ता था और इसमें 5 से 10 मिनट का समय लग जाता था. फिर फास्टैग आया और कुछ ही सेकेंड में काम पूरा होने लगा. इससे न सिर्फ समय में बचत हुई बल्कि आय में भी कम से कम 5,000 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है. इस दौरान उन्होंने कहा कि MLFF लागू हो जाने के बाद यह सिस्टम भी बदल जाएगा. साथ ही कारें 70-80 की स्पीड में होने के बाद भी टोल से गुजर सकेंगी और टोल कट जाएगा.
अब जान लीजिए क्या है MLFF
MLFF एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टोल जमा करने के लिए गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं होती है. इस सिस्टम में वाहन में लगे FASTag से अपने-आप टोल कट जाता है. गाड़ी की पहचान के लिए RFID रीडर और खास ANPR कैमरों की मदद ली जाती है. ANPR यानी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो गाड़ी की नंबर प्लेट को कैमरे से पढ़ती है. यह पूरी तरह से इमेज प्रोसेसिंग पर आधारित होता है जिसमें OCR तकनीक के जरिए वाहन की नंबर प्लेट को पहचानकर टोल लिया जाता है.
यह मशीन लर्निंग पर आधारित सिस्टम पर काम करती है, जिसे खास तौर पर गाड़ियों की नंबर प्लेट की तस्वीरें पहचानने के लिए ट्रेन किया गया होता है. इन कैमरों को नंबर प्लेट के साइज और उस पर लिखे अक्षरों-अंकों की पहचान का डेटा दिया जाता है, जिससे उनका पूरा फोकस सिर्फ प्लेट पर रहे. वैसे भी नंबर प्लेट का एक तय स्टैंडर्ड होता है इसलिए इसे पहचानना आसान हो जाता है. जैसे ही आप हाईवे पर एंट्री करते हैं वहां लगे कैमरे आपकी नंबर प्लेट रीड कर लेते हैं और फिर जितना सफर आप तय करते हैं उतना टोल अपने-आप आपके FASTag से कट जाता है.
