Galaxy S25 FE vs Pixel 9a: कौन सा फोन खरीदना होगा सही, यहां जानिए सारे सवालों के जवाब

Galaxy S25 FE vs Pixel 9a: Samsung ने अपना नया Fan Edition स्मार्टफोन Galaxy S25 FE लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस फोन में भरभर के फीचर्स दिए हैं, जिससे यह फोन लोगों को बहुत पसंद आने वाला है.इंडियन मार्केट में यह फोन सीधी टक्कर देगा Google Pixel 9a से, जो पहले से ही बाजार में मौजूद है. ऐसे में दोनों फ्लैगशिप डिवाइस आमने-सामने खड़े हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि प्राइज, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के मामले में कौन-सा फोन आगे निकलता है और आपके लिए कौन सा फोन लेना बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

पहले Samsung के Galaxy S25 FE के स्पेशल फीचर्स जान लेते हैं.

सैमसंग का नया Galaxy S25 FE स्मार्टफोन 6.7 इंच की FHD+ Dynamic AMOLED स्क्रीन के साथ आता है. साथ ही यह फोन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इस फोन में आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस 1900 निट्स ले जा सकते हैं और इसे Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन भी मिली है. कंपनी ने इस फोन को IP68 रेटिंग के साथ लॉन्च किया है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Exynos 2400 चिपसेट और Xclipse 940 GPU दिया गया है, जिससे स्मूथ गेमिंग और मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस मिलेगा.

Samsung Galaxy S25 FE बैटरी और कैमरा

Samsung Galaxy S25 FE में 4900mAh दमदार बैटरी मिलती है, जो 45W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि यह फोन सिर्फ 30 मिनट में करीब 65% तक चार्ज हो सकता है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है. इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर OIS सपोर्ट के साथ मौजूद है, इसके साथ ही 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 8MP का टेलीफोटो सेंसर भी मिलता है. टेलीफोटो कैमरे में भी OIS की सुविधा दी गई है, जिससे बेहतर फोटो और वीडियो कैप्चर किए जा सकते हैं.

Google Pixel 9a के स्पेक्स और फीचर जान लीजिए

गूगल का Pixel 9a स्मार्टफोन 6.3 इंच की FHD+ OLED स्क्रीन के साथ आता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इस फोन के डिस्प्ले को गूगल ने Gorilla Glass 3 से प्रोटेक्ट किया है और इसकी पीक ब्राइटनेस 2700 निट्स तक जाती है, जिससे धूप में भी क्लियर विजिबिलिटी मिलती है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 48MP का प्राइमरी सेंसर और 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

परफॉर्मेंस के लिए डिवाइस में Google का Tensor G4 प्रोसेसर और Titan M2 सिक्योरिटी चिप दी गई है. फोन एंड्रॉयड 15 पर आधारित है और कंपनी ने इसमें 7 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है. यह फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित है. बैटरी की बात करें तो इसमें 5100mAh की बैटरी मिलती है, जो 23W वायर्ड चार्जिंग और 7.5W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

कौन सा फोन खरीदना है सही?

Google Pixel 9a और Samsung Galaxy S25 FE के फीचर्स देखकर साफ है कि दोनों ही फोन काफी हद तक एक जैसे हैं. दोनों में लगभग बराबर का ही डिस्प्ले, प्रोसेसर और एंड्रॉयड सपोर्ट मिलता है. फर्क सिर्फ कुछ खास फीचर्स में देखने को मिलता है. Samsung Galaxy S25 FE में 8MP का टेलीफोटो कैमरा और ज्यादा पावरफुल फास्ट चार्जिंग का फायदा मिलता है. वहीं Google Pixel 9a फ्रंट कैमरे और बैटरी परफॉर्मेंस के मामले में आगे नजर आता है.

कीमत की बात की जाए तो Galaxy S25 FE के प्राइस का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, जबकि Pixel 9a को आप 49,999 देकर ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं. ऐसे में फोन का चुनाव पूरी तरह आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है.

