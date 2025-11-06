Advertisement
trendingNow12990761
Hindi Newsटेक

iPhone 17 Pro Max जैसा दिखेगा Galaxy S26 Ultra! लीक हुई तस्वीर ने खोले राज, आप खुद देख लें

नई लीक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाला Galaxy S26 Ultra, Apple iPhone 17 Pro Max से अब तक का सबसे ज्यादा मिलता-जुलता मॉडल हो सकता है. मशहूर टिप्स्टर Ice Universe ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर कुछ तस्वीरें और एक छोटा वीडियो साझा किया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 06, 2025, 11:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 17 Pro Max जैसा दिखेगा Galaxy S26 Ultra! लीक हुई तस्वीर ने खोले राज, आप खुद देख लें

अगर आपको लगता था कि अब सभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स एक जैसे दिखने लगे हैं, तो Samsung का अगला लॉन्च आपकी यह सोच और पक्की कर देगा. एक नई लीक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाला Galaxy S26 Ultra, Apple iPhone 17 Pro Max से अब तक का सबसे ज्यादा मिलता-जुलता मॉडल हो सकता है. मशहूर टिप्स्टर Ice Universe ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर कुछ तस्वीरें और एक छोटा वीडियो साझा किया है. इसमें Galaxy S26 Ultra का डिजाइन S25 Ultra और iPhone 17 Pro Max के साथ तुलना में दिखाया गया है — और सच कहें तो, दोनों के बीच की समानता चौंकाने वाली है.

पहले से ज्यादा राउंड डिस्प्ले

Samsung ने छोड़ा Boxy लुक: लीक में जो सबसे बड़ा बदलाव दिखा है, वह है डिस्प्ले का शेप. कहा जा रहा है कि Galaxy S26 Ultra में अब पहले से ज्यादा राउंडेड डिस्प्ले (Rounded Display) होगा. यानी अब इसका डिजाइन थोड़ा मुलायम और कर्व्ड किनारों वाला होगा, न कि पहले की तरह बॉक्सी (Boxy) और शार्प. यह बदलाव इसलिए भी खास है क्योंकि S23 और S25 सीरीज को लेकर यूजर्स की एक बड़ी शिकायत यही थी कि फोन का आकार हाथ में थोड़ा भारी और कोनों से असहज महसूस होता था. अब यह नया डिजाइन फोन को पकड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल बना सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पूरी Galaxy S26 सीरीज में दिखेगा नया लुक

Ice Universe ने शेयर किए स्क्रीन प्रोटेक्टर इमेज: इस लीक का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि नया डिजाइन सिर्फ Ultra मॉडल तक सीमित नहीं रहेगा. Ice Universe ने कुछ और तस्वीरें साझा की हैं जो कथित तौर पर पूरी Galaxy S26 सीरीज के स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को दिखाती हैं. इन इमेजेज से यह संकेत मिलता है कि Samsung अपनी पूरी सीरीज में नया Rounded Edge Design लागू कर सकता है. अगर यह सच साबित होता है, तो यह Samsung के लिए पिछले कई सालों में सबसे बड़ा डिजाइन अपग्रेड होगा.

 

 

लॉन्च में हो सकती है देरी

Galaxy Unpacked इवेंट टल सकता है आगे: डिजाइन के अलावा, अब यह खबर भी सामने आ रही है कि Samsung का अगला Galaxy Unpacked इवेंट भी कुछ समय के लिए डिले हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy S25 Edge की कमजोर सेल्स के कारण कंपनी ने S26 Edge मॉडल का प्रोडक्शन फिलहाल रोक दिया है, जिससे लॉन्च टाइमलाइन में बदलाव हुआ है. अब उम्मीद की जा रही है कि Galaxy S26 सीरीज फरवरी 2026 के आख़िर में लॉन्च होगी, और उसके कुछ दिन बाद प्री-ऑर्डर्स शुरू होंगे. ग्राहकों के लिए यह फोन मार्च 2026 के मध्य तक स्टोर्स में उपलब्ध हो सकता है.

बड़ा बदलाव, लेकिन iPhone जैसा अहसास

Samsung की नई रणनीति साफ नजर आ रही है: हालांकि Samsung अभी भी Apple के डिजाइन की पूरी नकल नहीं कर रहा, लेकिन इस बार कंपनी ने साफ़ तौर पर एजेस को सॉफ्ट और गोल बनाकर iPhone जैसी झलक दी है. Galaxy S26 Ultra के इस नए लुक से यह भी पता चलता है कि Samsung अब कंफर्ट और प्रीमियम फील पर ज्यादा ध्यान दे रहा है. भले ही इसे लेकर कुछ फैंस कहें कि यह “iPhone जैसा” दिखता है, लेकिन यह डिजाइन बदलाव यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17 Pro MaxSamsung Galaxy S26 UltraLeak Image

Trending news

सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
Mount Kailash
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
west bengal news in hindi
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस