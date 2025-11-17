अब साइबर ठग बच नहीं पाएंगे! e-Zero FIR करने लगी LIVE काम, घर बैठे FIR और तुरंत पैसे रिकवर करने का नया तरीका

भारत सरकार ने मई में साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया. गृह मंत्रालय (MHA) ने I4C यानी Indian Cybercrime Coordination Centre के जरिए e-Zero FIR सिस्टम शुरू किया. यह दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च हुआ, लेकिन इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा. इसका मकसद है—साइबर फ्रॉड की शिकायतों को तुरंत FIR में बदलना, ताकि पैसे रिकवर करने में देरी न हो. नई व्यवस्था के तहत, अगर किसी व्यक्ति ने NCRP पोर्टल (National Cybercrime Reporting Portal) या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज की है और फ्रॉड की राशि 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उसकी शिकायत अपने आप Zero FIR में बदल जाएगी.

पहले लोगों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, और ज्यादातर मामले जुरिडिक्शन के चक्कर में फंस जाते थे. लेकिन e-Zero FIR इसे डिजिटल तरीके से खत्म कर देता है. FIR सीधे दिल्ली पुलिस के e-Crime Police Station में रजिस्टर होती है और फिर इसे सही राज्य या शहर के साइबर थाने में भेज दिया जाता है.

यह नई व्यवस्था क्यों ज़रूरी थी?

भारत में साइबर वित्तीय अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. ठग पैसे को कुछ ही मिनटों में कई बैंक खातों में घुमा देते हैं. अगर FIR दर्ज होने में देर हो जाए, तो पैसे फ्रीज़ करना लगभग नामुमकिन हो जाता है. e-Zero FIR इस बड़ी समस्या को खत्म करता है, क्योंकि जैसे ही शिकायत आती है, FIR ऑटोमैटिक बन जाती है. इससे पुलिस तुरंत बैंक ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकती है और रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा यह सिस्टम जुरिडिक्शन की समस्या भी खत्म कर देता है. अब पीड़ित को यह सोचने की जरूरत नहीं कि किस थाने में जाए. FIR कहीं भी दर्ज हो सकती है और बाद में सही साइबर पुलिस स्टेशन उसे संभाल लेता है. नई डिजिटल FIR प्रक्रिया BNSS (Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita) के नियमों से मेल खाती है. यानी अब कई साइबर अपराधों की FIR बिना पेपरवर्क के, पूरी तरह ऑनलाइन हो सकती है.

3. पीड़ितों को क्या फायदा होगा?

e-Zero FIR आने के बाद पीड़ितों के लिए केस दर्ज कराना बेहद आसान हो जाएगा. सबसे खास बात—अब FIR दर्ज करवाने के लिए थाने जाने की आवश्यकता नहीं. शिकायत NCRP या 1930 पर कीजिए, और अगर नुकसान 10 लाख से ज्यादा है, FIR अपने आप बन जाएगी. हां, Zero FIR को रेगुलर FIR में बदलने के लिए तीन दिनों के भीतर पुलिस स्टेशन जाना होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन की देरी अब नहीं होगी. यह सिस्टम FIR कन्वर्ज़न रेट भी बढ़ाएगा. पहले हजारों साइबर शिकायतें FIR न बनने की वजह से आगे बढ़ ही नहीं पाती थीं. अब ज्यादा FIR दर्ज होंगी, तो अधिक मामलों में कार्रवाई और गिरफ्तारी संभव होगी.

साइबर अपराधों पर कैसे लगेगी रोक?

e-Zero FIR सिस्टम ठगों की गति से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है. जैसे ही FIR बनती है, पुलिस तुरंत बैंक खातों पर अलर्ट भेजती है, लेनदेन ट्रैक करती है और कई मामलों में पैसे फ्रीज़ भी कर पाती है. केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच डेटा शेयरिंग और तेज़ हो जाएगी. इससे साइबर अपराधियों के गिरोहों को पकड़ना आसान होगा. फिलहाल यह सिस्टम दिल्ली में शुरू हुआ है, लेकिन जल्द ही पूरे भारत में लागू किया जाएगा. सरकार मानती है कि e-Zero FIR आने के बाद भारत की साइबर सुरक्षा और मजबूत होगी और आम लोगों के लिए साइबर फ्रॉड से लड़ना आसान हो जाएगा.