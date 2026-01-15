Game of Thrones: Westeros में फिर छिड़ेगी जंग! Stark, Lannister या Targaryen... कौन होगा राजा? जानिए 10 जरूरी बातें

Game of Thrones: War for Westeros एक नया रियल-टाइम स्ट्रैटेजी यानी RTS गेम है, जो HBO की मशहूर टीवी सीरीज़ Game of Thrones की दुनिया पर आधारित है. यह गेम George R.R. Martin की किताबों “A Song of Ice and Fire” से भी प्रेरणा लेता है. इस गेम में खिलाड़ी को Westeros की राजनीतिक रूप से जटिल और खतरनाक दुनिया में अपनी रणनीति बनानी होगी, जहां भरोसा और वफादारी कभी भी बदल सकती है.

गेम का जॉनर और गेमप्ले अनुभव

War for Westeros पूरी तरह से रियल-टाइम स्ट्रैटेजी गेम है, यानी हर फैसला आपको उसी पल लेना होगा. डेवलपर्स इस गेम को एक प्रीमियम RTS अनुभव बनाना चाहते हैं, जहाँ सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग भी उतना ही ज़रूरी होगा. युद्ध के मैदान में जीत पाने के लिए सही समय पर सही चाल चलनी होगी.

डेवलपर और पब्लिशर कौन है

इस Game of Thrones गेम को ऑस्ट्रेलिया की वीडियो गेम कंपनी PlaySide Studios डेवलप कर रही है. यही कंपनी इस गेम को पब्लिश भी करेगी. PlaySide पहले भी बड़े और क्वालिटी गेम प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है, जिससे फैंस की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.

कौन-कौन से फेक्शन होंगे खेलने लायक

War for Westeros में खिलाड़ी House Stark, House Lannister, House Targaryen या फिर Night King की सेना को कंट्रोल कर सकेंगे. आपका लक्ष्य होगा Seven Kingdoms पर कब्ज़ा करना और अपने चुने हुए घराने को सत्ता के शिखर तक पहुँचाना. हर फेक्शन की अपनी ताकत, कमजोरियाँ और खेलने की अलग स्टाइल होगी.

गेम में दिखेंगे मशहूर हीरो

हर बड़े घराने और Night King की सेना को उनके खास हीरो लीड करेंगे. गेम के सिनेमैटिक ट्रेलर में Jon Snow, Jaime Lannister और Night King को दिखाया गया है. इन किरदारों को टीवी सीरीज़ में निभाने वाले एक्टर्स की शक्ल पर ही गेम कैरेक्टर डिजाइन किए गए हैं, जिससे फैंस को असली GoT वाला फील मिलेगा.

युद्ध में इस्तेमाल होने वाली यूनिट्स

इस गेम में खिलाड़ी पैदल सैनिकों, घुड़सवार सेना, दैत्याकार जायंट्स और यहां तक कि ड्रैगन भी इस्तेमाल कर सकेंगे. तलवारबाज़, भालाधारी और तीरंदाज़ जैसे यूनिट्स के साथ-साथ दुश्मन के किले तोड़ने के लिए सीज इंजन भी मौजूद होंगे. हर यूनिट का सही इस्तेमाल ही जीत दिलाएगा.

युद्ध का मैदान कहां होगा

War for Westeros की सभी लड़ाइयां काल्पनिक महाद्वीप Westeros में होंगी. अभी यह साफ नहीं है कि गेम में Essos को भी दिखाया जाएगा या नहीं, लेकिन Westeros के मशहूर इलाके युद्ध का गवाह बनेंगे.

सोलो और मल्टीप्लेयर मोड

यह Game of Thrones RTS गेम सोलो मोड के साथ-साथ फ्री-फॉर-ऑल मल्टीप्लेयर भी ऑफर करेगा. यानी आप अकेले AI के खिलाफ भी खेल सकते हैं और ऑनलाइन दूसरे खिलाड़ियों से भी टक्कर ले सकते हैं.

गठबंधन बनाइए और अपनी कहानी लिखिए

Game of Thrones की दुनिया की तरह ही इस गेम में भी सही गठबंधन बनाना बेहद ज़रूरी होगा. धोखा, दोस्ती और सत्ता की लड़ाई के बीच आप Westeros में अपनी खुद की विजय गाथा लिख सकेंगे.

कहां होगा लॉन्च

Game of Thrones: War for Westeros सिर्फ PC के लिए बनाया जा रहा है और इसे Steam पर लॉन्च किया जाएगा.

प्लेटफॉर्म और रिलीज डेट

गेम के 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है, हालांकि अभी इसकी पक्की तारीख सामने नहीं आई है. फिलहाल खिलाड़ी इसे Steam पर wishlist कर सकते हैं.