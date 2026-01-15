Advertisement
trendingNow13074945
Hindi NewsटेकGame of Thrones: Westeros में फिर छिड़ेगी जंग! Stark, Lannister या Targaryen... कौन होगा राजा? जानिए 10 जरूरी बातें

Game of Thrones: Westeros में फिर छिड़ेगी जंग! Stark, Lannister या Targaryen... कौन होगा राजा? जानिए 10 जरूरी बातें

Game of Thrones: War for Westeros काफी चर्चा में है. अगर आप सोच रहे हैं कि इसका नया सीजन आ रहा है तो आप गलत हैं. यह नया रियल-टाइम स्ट्रैटेजी यानी RTS गेम है. इस गेम में खिलाड़ी को Westeros की राजनीतिक रूप से जटिल और खतरनाक दुनिया में अपनी रणनीति बनानी होगी.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 15, 2026, 09:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Game of Thrones: Westeros में फिर छिड़ेगी जंग! Stark, Lannister या Targaryen... कौन होगा राजा? जानिए 10 जरूरी बातें

Game of Thrones: War for Westeros एक नया रियल-टाइम स्ट्रैटेजी यानी RTS गेम है, जो HBO की मशहूर टीवी सीरीज़ Game of Thrones की दुनिया पर आधारित है. यह गेम George R.R. Martin की किताबों “A Song of Ice and Fire” से भी प्रेरणा लेता है. इस गेम में खिलाड़ी को Westeros की राजनीतिक रूप से जटिल और खतरनाक दुनिया में अपनी रणनीति बनानी होगी, जहां भरोसा और वफादारी कभी भी बदल सकती है.

गेम का जॉनर और गेमप्ले अनुभव
War for Westeros पूरी तरह से रियल-टाइम स्ट्रैटेजी गेम है, यानी हर फैसला आपको उसी पल लेना होगा. डेवलपर्स इस गेम को एक प्रीमियम RTS अनुभव बनाना चाहते हैं, जहाँ सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग भी उतना ही ज़रूरी होगा. युद्ध के मैदान में जीत पाने के लिए सही समय पर सही चाल चलनी होगी.

डेवलपर और पब्लिशर कौन है
इस Game of Thrones गेम को ऑस्ट्रेलिया की वीडियो गेम कंपनी PlaySide Studios डेवलप कर रही है. यही कंपनी इस गेम को पब्लिश भी करेगी. PlaySide पहले भी बड़े और क्वालिटी गेम प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है, जिससे फैंस की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन-कौन से फेक्शन होंगे खेलने लायक
War for Westeros में खिलाड़ी House Stark, House Lannister, House Targaryen या फिर Night King की सेना को कंट्रोल कर सकेंगे. आपका लक्ष्य होगा Seven Kingdoms पर कब्ज़ा करना और अपने चुने हुए घराने को सत्ता के शिखर तक पहुँचाना. हर फेक्शन की अपनी ताकत, कमजोरियाँ और खेलने की अलग स्टाइल होगी.

गेम में दिखेंगे मशहूर हीरो
हर बड़े घराने और Night King की सेना को उनके खास हीरो लीड करेंगे. गेम के सिनेमैटिक ट्रेलर में Jon Snow, Jaime Lannister और Night King को दिखाया गया है. इन किरदारों को टीवी सीरीज़ में निभाने वाले एक्टर्स की शक्ल पर ही गेम कैरेक्टर डिजाइन किए गए हैं, जिससे फैंस को असली GoT वाला फील मिलेगा.

युद्ध में इस्तेमाल होने वाली यूनिट्स
इस गेम में खिलाड़ी पैदल सैनिकों, घुड़सवार सेना, दैत्याकार जायंट्स और यहां तक कि ड्रैगन भी इस्तेमाल कर सकेंगे. तलवारबाज़, भालाधारी और तीरंदाज़ जैसे यूनिट्स के साथ-साथ दुश्मन के किले तोड़ने के लिए सीज इंजन भी मौजूद होंगे. हर यूनिट का सही इस्तेमाल ही जीत दिलाएगा.

युद्ध का मैदान कहां होगा
War for Westeros की सभी लड़ाइयां काल्पनिक महाद्वीप Westeros में होंगी. अभी यह साफ नहीं है कि गेम में Essos को भी दिखाया जाएगा या नहीं, लेकिन Westeros के मशहूर इलाके युद्ध का गवाह बनेंगे.

सोलो और मल्टीप्लेयर मोड
यह Game of Thrones RTS गेम सोलो मोड के साथ-साथ फ्री-फॉर-ऑल मल्टीप्लेयर भी ऑफर करेगा. यानी आप अकेले AI के खिलाफ भी खेल सकते हैं और ऑनलाइन दूसरे खिलाड़ियों से भी टक्कर ले सकते हैं.

गठबंधन बनाइए और अपनी कहानी लिखिए
Game of Thrones की दुनिया की तरह ही इस गेम में भी सही गठबंधन बनाना बेहद ज़रूरी होगा. धोखा, दोस्ती और सत्ता की लड़ाई के बीच आप Westeros में अपनी खुद की विजय गाथा लिख सकेंगे.

कहां होगा लॉन्च
Game of Thrones: War for Westeros सिर्फ PC के लिए बनाया जा रहा है और इसे Steam पर लॉन्च किया जाएगा. 

प्लेटफॉर्म और रिलीज डेट
गेम के 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है, हालांकि अभी इसकी पक्की तारीख सामने नहीं आई है. फिलहाल खिलाड़ी इसे Steam पर wishlist कर सकते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Game of ThronesWar for WesterosGame of Thrones New Season

Trending news

चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
BMC Election 2026
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: मुंबई का रिमोट कंट्रोल अब जनता के हाथ में, 1.03 करोड़ वोटर तय करेंगे पार्षदों की किस्मत
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: मुंबई का रिमोट कंट्रोल अब जनता के हाथ में, 1.03 करोड़ वोटर तय करेंगे पार्षदों की किस्मत
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज