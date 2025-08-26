Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: छोड़िए बोरिंग बधाई... ऐसे करें Stickers डाउनलोड, मिनटों में भेजें बाप्पा के प्यारे मैसेज
Advertisement
trendingNow12896773
Hindi Newsटेक

Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: छोड़िए बोरिंग बधाई... ऐसे करें Stickers डाउनलोड, मिनटों में भेजें बाप्पा के प्यारे मैसेज

Ganesh Chaturthi 2025 Wishes stickers: WhatsApp Stickers गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देने का सबसे पॉपुलर तरीका बन गए हैं. अगर आप भी इस गणेश चतुर्थी पर अपने दोस्तों और परिवार को WhatsApp Stickers भेजकर शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां हम आपको पूरा तरीका बता रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 26, 2025, 07:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: छोड़िए बोरिंग बधाई... ऐसे करें Stickers डाउनलोड, मिनटों में भेजें बाप्पा के प्यारे मैसेज

Ganesh Chaturthi 2025 stickers: गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है. भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है. हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाएगी. साल 2025 में यह पर्व 26 अगस्त और 27 अगस्त को मनाया जाएगा. इस दिन लोग घरों में गणेश जी की प्रतिमा लाते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और शोभायात्रा में भाग लेते हैं. लेकिन डिजिटल दौर में त्योहार की शुभकामनाएं केवल घर-घर जाकर ही नहीं, बल्कि WhatsApp और सोशल मीडिया के जरिए भी दी जाती हैं. खासकर WhatsApp Stickers गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देने का सबसे पॉपुलर तरीका बन गए हैं. अगर आप भी इस गणेश चतुर्थी पर अपने दोस्तों और परिवार को WhatsApp Stickers भेजकर शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां हम आपको पूरा तरीका बता रहे हैं.

स्टिकर्स डाउनलोड करने से पहले जरूरी बातें
• आपके स्मार्टफोन में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए.
• इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए.

गणेश चतुर्थी WhatsApp Stickers कैसे डाउनलोड करें?
 1. अपने फोन में Google Play Store (Android) या App Store (iPhone) खोलें.
 2. सर्च बार में टाइप करें – “Ganesh Chaturthi WhatsApp Stickers”.
 3. रिजल्ट्स में से अपनी पसंद का Sticker Pack चुनें.
 4. उस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें.
 5. इंस्टॉल होने के बाद ऐप खोलें और ‘Add to WhatsApp’ बटन पर टैप करें.
 6. अब आपके WhatsApp के Stickers Collection में ये स्टिकर्स जुड़ जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

WhatsApp पर Stickers भेजने का तरीका
 1. WhatsApp खोलें और उस चैट पर जाएं जहां आप स्टिकर भेजना चाहते हैं.
 2. टेक्स्ट बॉक्स के बाईं ओर बने Emoji Icon पर टैप करें.
 3. नीचे दिए गए Sticker Tab (Square Icon) पर जाएं.
 4. अब आपको आपका नया Ganesh Chaturthi Sticker Pack दिखेगा.
 5. जिस स्टिकर को भेजना है उस पर टैप करें और वह तुरंत चैट में भेज दिया जाएगा.

अन्य प्लेटफॉर्म्स पर Stickers शेयर करें
WhatsApp के अलावा आप इन स्टिकर्स को Instagram और Facebook पर भी शेयर कर सकते हैं. इसके लिए आप स्टिकर्स को इमेज के रूप में सेव कर लें या किसी थर्ड-पार्टी ऐप की मदद लें जो डायरेक्ट शेयरिंग की सुविधा देता है. इस तरह आप सिर्फ WhatsApp ही नहीं बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों और परिवार को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भेज सकते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

ganesh chaturthi 2025

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
DNA Analysis
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
dowry deaths rate
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
;