Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: छोड़िए बोरिंग बधाई... ऐसे करें Stickers डाउनलोड, मिनटों में भेजें बाप्पा के प्यारे मैसेज

Ganesh Chaturthi 2025 stickers: गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है. भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है. हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाएगी. साल 2025 में यह पर्व 26 अगस्त और 27 अगस्त को मनाया जाएगा. इस दिन लोग घरों में गणेश जी की प्रतिमा लाते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और शोभायात्रा में भाग लेते हैं. लेकिन डिजिटल दौर में त्योहार की शुभकामनाएं केवल घर-घर जाकर ही नहीं, बल्कि WhatsApp और सोशल मीडिया के जरिए भी दी जाती हैं. खासकर WhatsApp Stickers गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देने का सबसे पॉपुलर तरीका बन गए हैं. अगर आप भी इस गणेश चतुर्थी पर अपने दोस्तों और परिवार को WhatsApp Stickers भेजकर शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां हम आपको पूरा तरीका बता रहे हैं.

स्टिकर्स डाउनलोड करने से पहले जरूरी बातें

• आपके स्मार्टफोन में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए.

• इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए.

गणेश चतुर्थी WhatsApp Stickers कैसे डाउनलोड करें?

1. अपने फोन में Google Play Store (Android) या App Store (iPhone) खोलें.

2. सर्च बार में टाइप करें – “Ganesh Chaturthi WhatsApp Stickers”.

3. रिजल्ट्स में से अपनी पसंद का Sticker Pack चुनें.

4. उस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें.

5. इंस्टॉल होने के बाद ऐप खोलें और ‘Add to WhatsApp’ बटन पर टैप करें.

6. अब आपके WhatsApp के Stickers Collection में ये स्टिकर्स जुड़ जाएंगे.

WhatsApp पर Stickers भेजने का तरीका

1. WhatsApp खोलें और उस चैट पर जाएं जहां आप स्टिकर भेजना चाहते हैं.

2. टेक्स्ट बॉक्स के बाईं ओर बने Emoji Icon पर टैप करें.

3. नीचे दिए गए Sticker Tab (Square Icon) पर जाएं.

4. अब आपको आपका नया Ganesh Chaturthi Sticker Pack दिखेगा.

5. जिस स्टिकर को भेजना है उस पर टैप करें और वह तुरंत चैट में भेज दिया जाएगा.

अन्य प्लेटफॉर्म्स पर Stickers शेयर करें

WhatsApp के अलावा आप इन स्टिकर्स को Instagram और Facebook पर भी शेयर कर सकते हैं. इसके लिए आप स्टिकर्स को इमेज के रूप में सेव कर लें या किसी थर्ड-पार्टी ऐप की मदद लें जो डायरेक्ट शेयरिंग की सुविधा देता है. इस तरह आप सिर्फ WhatsApp ही नहीं बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों और परिवार को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भेज सकते हैं.