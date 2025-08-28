Ganesh Chaturthi: बिना धक्का-मुक्की... पास से होंगे Lalbaugcha Raja के दर्शन! Vodafone Idea लाया गजब का Offer

Lalbaugcha Raja 2025: भारत में त्योहारों का जश्न हमेशा खास होता है, और जब बात गणेशोत्सव की हो तो पूरे देश में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है. इसी मौके पर Vodafone Idea (Vi) ने अपने ग्राहकों के लिए एक अनोखी सुविधा शुरू की है. Vi ने मीडिया कंपनी Shemaroo के साथ मिलकर अपने Vi Movies & TV App पर फ्री लाइव दर्शन की सुविधा शुरू की है. इसके तहत भक्त अब अपने घर बैठे ही मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा और महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं.

कब और कहां मिलेगा लाइव दर्शन?

यह खास सेवा 27 अगस्त से 6 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी. यानी पूरे 10 दिन तक भक्त गणपति बप्पा का आशीर्वाद ऑनलाइन ले पाएंगे. खास बात यह है कि Vi Movies & TV ऐप पर अष्टविनायक मंदिरों का दर्शन सालभर मुफ्त में लिया जा सकेगा.

किन मंदिरों का दर्शन मिलेगा?

Vi की इस पहल में भक्तों को कई प्रमुख गणपति मंदिरों का वर्चुअल दर्शन मिलेगा, जिनमें शामिल हैं:

• लालबागचा राजा, मुंबई – गणेशोत्सव का सबसे लोकप्रिय पंडाल.

• श्री मयूरेश्वर गणपति मंदिर, मोरगांव (पुणे)

• सिद्धिविनायक मंदिर, सिद्धटेक (अहमदनगर)

• श्री महागणपति मंदिर, रांजणगांव

• श्री चिंतामणि विनायक मंदिर, थेऊर

इस तरह, जो लोग भीड़ या दूरी की वजह से दर्शन नहीं कर पाते, वे अब मोबाइल पर ही आशीर्वाद पा सकते हैं.

Vi स्टोर्स पर भी मिलेगा लाइव दर्शन

Vi ने भक्तों की सुविधा के लिए अपने कुछ चुनिंदा स्टोर्स पर भी लाइव दर्शन का इंतज़ाम किया है. मुंबई के बैंड्रा, बोरीवली, अंधेरी, कांदिवली, प्रभादेवी, परेल, malad, ठाणे, डोंबिवली और सीवुड्स जैसे इलाकों में मौजूद Vi स्टोर्स पर LED स्क्रीन लगाई गई हैं. यहां आने वाले ग्राहक सेवाएं लेने के साथ-साथ दर्शन भी कर सकते हैं.

Vi Movies & TV App की अन्य सुविधाएं

Vi Movies & TV सिर्फ लाइव दर्शन तक ही सीमित नहीं है. इसमें आपको 20 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मज़ा मिलेगा. इनमें JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, Shemaroo जैसे बड़े नाम शामिल हैं. यह सुविधा सिर्फ ₹149 से शुरू होने वाले रिचार्ज पर उपलब्ध है.

क्यों खास है यह पहल?

गणेशोत्सव के दौरान लाखों लोग मुंबई और महाराष्ट्र के अलग-अलग मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं. लेकिन भीड़, दूरी और समय की कमी की वजह से हर कोई वहां नहीं पहुंच पाता. Vi की यह पहल उन भक्तों को डिजिटल रूप में गणपति बप्पा से जोड़ने का एक शानदार तरीका है.

FAQs

Q1: Vi Movies & TV ऐप पर लाइव दर्शन कब तक मिलेगा?

Ans: 27 अगस्त से 6 सितंबर तक.

Q2: क्या यह सेवा पूरी तरह फ्री है?

Ans: हां, लाइव दर्शन फ्री है.

Q3: क्या अष्टविनायक मंदिरों का दर्शन सिर्फ गणेशोत्सव में ही मिलेगा?

Ans: नहीं, सालभर ऐप पर दर्शन उपलब्ध रहेंगे.

Q4: क्या Vi स्टोर्स पर भी लाइव दर्शन देखा जा सकता है?

Ans: हां, मुंबई के चुनिंदा स्टोर्स पर LED स्क्रीन पर दर्शन का इंतज़ाम है.

Q5: Vi Movies & TV ऐप में और क्या मिलेगा?

Ans: इसमें 20+ OTT प्लेटफॉर्म्स की सुविधाएं भी मिलती हैं.