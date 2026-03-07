Advertisement
trendingNow13132489
Hindi Newsटेकक्या आपने भी दीवार से सटाकर रखा है फ्रिज? तुरंत सुधारें ये गलती, बच जाएगा बिजली बिल और बढ़ेगी लाइफ

क्या आपने भी दीवार से सटाकर रखा है फ्रिज? तुरंत सुधारें ये गलती, बच जाएगा बिजली बिल और बढ़ेगी लाइफ

Fridge Placement Tips to Save Electricity: गर्मी का मौसम आ रहा है, ऐसे में घर का सबसे काम का गैजेट फ्रिज (Refrigerator) होगा, जो 24 घंटे काम करेगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीवार और फ्रिज के बीच की मामूली सी दूरी आपके बिजली के बिल को आधा कर सकती है? अगर नहीं, तो यह खबर आपको उस छोटे से स्पेस के फायदे बताने जा रही है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 07, 2026, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आपने भी दीवार से सटाकर रखा है फ्रिज? तुरंत सुधारें ये गलती, बच जाएगा बिजली बिल और बढ़ेगी लाइफ

Fridge Placement Tips to Save Electricity: गर्मियां शुरू होते ही घर में सबसे ज्यादा काम फ्रिज (Refrigerator) का बढ़ जाता है. ठंडा पानी हो या बचा हुआ खाना, फ्रिज ही हमारा सबसे बड़ा सहारा रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके फ्रिज को रखने का तरीका तय करता है कि महीने के आखिर में आपकी जेब से कितने पैसे निकलने वाले हैं? क्योंकि अक्सर लोग जगह बचाने के चक्कर में फ्रिज को दीवार से बिल्कुल सटाकर रख देते हैं या कई बार तो किचन के किसी कोने में फिट कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके फ्रिज को रखने का गलत तरीका न सिर्फ आपके बिजली बिल को 10-20% तक बढ़ा सकता है, बल्कि आपके महंगे फ्रिज की उम्र को भी आधा कर सकता है?

क्यों जरूरी है दीवार से 'दूरी'?

फ्रिज के पीछे एक कंडेंसर कॉइल (Condenser Coil) लगी होती है, जिसका काम फ्रिज के अंदर की गर्मी को बाहर निकालना होता है. जब फ्रिज चलता है, तो यह गर्मी बाहर छोड़ता है. अगर फ्रिज दीवार से सटा हुआ है, तो इस गर्मी को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती. जब गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, तो फ्रिज के कंप्रेसर पर दोगुना दबाव पड़ता है. कंप्रेसर को अंदर की ठंडक बनाए रखने के लिए ज्यादा देर तक और ज्यादा तेजी से चलना पड़ता है. इसका नतीजा यह होता है कि आपका बिजली का मीटर भागने लगता है और फ्रिज जल्दी खराब हो सकता है.

यह भी पढ़ें- X पर पाकिस्‍तानी यूजर की गंदी हरकत! 31 अकाउंट हैक कर पोस्ट किए युद्ध के AI Video...

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी होनी चाहिए दीवार और फ्रिज के बीच की जगह?

एक्सपर्ट्स की मानें तो फ्रिज को दीवार से सटाकर रखने के बजाय कम से कम 6 से 10 इंच की दूरी रखनी चाहिए. अगर आपने फ्रिज के ऊपर कुछ रखा है या ऊपर कैबिनेट है, तो वहां भी आप कम से कम 10-12 इंच की जगह रखें. साथ ही फ्रिज के दोनों तरफ 1-2 इंच की जगह हवा के सर्कुलेशन के लिए अच्छी रहती है.

बिजली बचाने के अन्य तरीके

दीवार से दूरी रखने के साथ ही आपके पास बिजली का बिल बचाने के और भी तरीके हैं. जैसे फ्रिज को कभी भी खिड़की के पास या गैस चूल्हे के बगल में न रखें. क्योंकि बाहर की गर्मी के कारण फ्रिज को ज्यादा बिजली खर्च करना पड़ता है. इसके साथ ही बार-बार दरवाजा न खोलें. हर बार दरवाजा खोलने पर फ्रिज के अंदर की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और फ्रिज को फिर से उतनी ही बिजली खर्च कर कूलिंग करनी पड़ती है. सबसे खास बात, फ्रिज में कभी भी उबलता हुआ दूध या गर्म खाना न रखें. उसे पहले कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें.

यह भी पढ़ें:- नया SIM या eSIM लेते ही लगेगा शॉक! 24 घंटे तक बंद रहेंगे UPI और बैंक ट्रांजैक्शन....

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

fridge placement tipsRefrigerator Maintenancesave electricity bill

Trending news

'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार