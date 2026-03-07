क्या आपने भी दीवार से सटाकर रखा है फ्रिज? तुरंत सुधारें ये गलती, बच जाएगा बिजली बिल और बढ़ेगी लाइफ

Fridge Placement Tips to Save Electricity: गर्मियां शुरू होते ही घर में सबसे ज्यादा काम फ्रिज (Refrigerator) का बढ़ जाता है. ठंडा पानी हो या बचा हुआ खाना, फ्रिज ही हमारा सबसे बड़ा सहारा रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके फ्रिज को रखने का तरीका तय करता है कि महीने के आखिर में आपकी जेब से कितने पैसे निकलने वाले हैं? क्योंकि अक्सर लोग जगह बचाने के चक्कर में फ्रिज को दीवार से बिल्कुल सटाकर रख देते हैं या कई बार तो किचन के किसी कोने में फिट कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके फ्रिज को रखने का गलत तरीका न सिर्फ आपके बिजली बिल को 10-20% तक बढ़ा सकता है, बल्कि आपके महंगे फ्रिज की उम्र को भी आधा कर सकता है?

क्यों जरूरी है दीवार से 'दूरी'?

फ्रिज के पीछे एक कंडेंसर कॉइल (Condenser Coil) लगी होती है, जिसका काम फ्रिज के अंदर की गर्मी को बाहर निकालना होता है. जब फ्रिज चलता है, तो यह गर्मी बाहर छोड़ता है. अगर फ्रिज दीवार से सटा हुआ है, तो इस गर्मी को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती. जब गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, तो फ्रिज के कंप्रेसर पर दोगुना दबाव पड़ता है. कंप्रेसर को अंदर की ठंडक बनाए रखने के लिए ज्यादा देर तक और ज्यादा तेजी से चलना पड़ता है. इसका नतीजा यह होता है कि आपका बिजली का मीटर भागने लगता है और फ्रिज जल्दी खराब हो सकता है.

कितनी होनी चाहिए दीवार और फ्रिज के बीच की जगह?

एक्सपर्ट्स की मानें तो फ्रिज को दीवार से सटाकर रखने के बजाय कम से कम 6 से 10 इंच की दूरी रखनी चाहिए. अगर आपने फ्रिज के ऊपर कुछ रखा है या ऊपर कैबिनेट है, तो वहां भी आप कम से कम 10-12 इंच की जगह रखें. साथ ही फ्रिज के दोनों तरफ 1-2 इंच की जगह हवा के सर्कुलेशन के लिए अच्छी रहती है.

बिजली बचाने के अन्य तरीके

दीवार से दूरी रखने के साथ ही आपके पास बिजली का बिल बचाने के और भी तरीके हैं. जैसे फ्रिज को कभी भी खिड़की के पास या गैस चूल्हे के बगल में न रखें. क्योंकि बाहर की गर्मी के कारण फ्रिज को ज्यादा बिजली खर्च करना पड़ता है. इसके साथ ही बार-बार दरवाजा न खोलें. हर बार दरवाजा खोलने पर फ्रिज के अंदर की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और फ्रिज को फिर से उतनी ही बिजली खर्च कर कूलिंग करनी पड़ती है. सबसे खास बात, फ्रिज में कभी भी उबलता हुआ दूध या गर्म खाना न रखें. उसे पहले कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें.

