भरभरा कर गिरी इस स्मार्टवॉच की कीमत, Swimming से आपकी नींद तक का रखेगी ख्याल, कीमत जानकर दंग रह जाएंगे!

Smartwatch Bumper Discount On Amazon: इस फेस्टिव सीजन में अमेजन पर Garmin Vivoactive 5 फिटनेस स्मार्टवॉच पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इस वॉच को 28% छूट और बैंक ऑफर्स के साथ खरीदने का गोल्डन चांस उपलब्ध है. ये डिवाइस फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 25, 2025, 01:59 PM IST
Amazon offers on Garmin Smartwatch: देशभर में धूम-धाम से फेस्टिव सीजन की शुरूआत हो चुकी है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मस पर ग्राहकों को प्रोडक्ट्स पर बेहतरीन डिस्काउंट दिए जा रहे है. ऐसे में फिटनेस लवर्स के लिए Garmin की Vivoactive 5 स्मार्टवॉच पर तगड़ी छूट मिल रही है. आपको बता दें कि Garmin की वॉच ज्यादातर महंगी ही मिलती है. लेकिन फिलहाल अमेजन पर कंपनी की एक स्मार्टवॉच को भारी ऑफर्स में खरीदने का सुनहरा मौका है. चलिए जानते हैं विस्तार से....

यह भी पढ़ें: औंधे मुंह गिरी iPhone 16 की कीमत, खरीदारों की लगी लंबी लाइन! जानें कहां मची लूट

Garmin Vivoactive 5 पर भारी डिस्काउंट

Amazon पर ग्राहक Garmin Vivoactive 5 स्मार्टवॉच को बेहतरीन ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं. यह वॉच पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मस पर 33,490  रुपये में बेची जा रही थी. लेकिन अब ये 28% छूट के बाद 23,990 रुपये में उपलब्ध है. जिसके बाद कस्टमर को सीधे 9,500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा SBI क्रेडिट से नॉन-EMI ट्रांसजैक्शन करने पर 1500 रुपये का इंस्टेंट ऑफ भी शामिल है. साथ ही No-EMI का ऑप्शन भी दिया जा रहा है. एक्सचेंज ऑफर्स में 22,750 रुपये तक का वैल्यू भी मिल सकती है.

Garmin Vivoactive 5 के फीचर्स
Garmin Vivoactive 5 एक GPS फिटनेस स्मार्टवॉच है. इसमें 1.2 इंच का Amoled टचस्क्रीन डिस्प्ले और रेजोल्यूशन 390x390 मिलता है. डिवाइस को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टशन दी गई है और वॉच की बॉडी को फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलिमर से तैयार किया गया है जिसमें एनोडाइज्ड एल्युमिनियम बेजल शामिल है. 

Garmin स्मार्टवॉच Swimming के लिए बेस्ट 
Garmin Vivoactive 5 स्मार्टवॉच का वजन 36 ग्राम और साइज केवल 42mm है. डिवाइस में 5 ATM वॉटर रेटिंग शामिल है जो स्विमिंग के लिए भी बेहतरीन है. बैटरी की बात करें तो Vivoactive 5 में स्मार्टवॉच मोड में 11 दिन और GPS Only GNSS मोड में 21 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है. 

फीचर्स की जानकारी दें तो, Garmin Vivoactive 5 में हेल्थ और वेलनेस ट्रैकिंग के लिए शानदार फीचर्स दिए गए है. वॉच में Wrist-बेस्ड हार्ट रेट मॉनिटर और Pulse Ox ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन सेंसर शामिल है. साथ ही स्लीप कॉच और नैप्स के अलावा स्लीप ट्रैकिंग भी कर सकता है. यह स्मार्टवॉच दिनभर का Stress और Body Battery एनर्जी मॉनिटरिंग कर सकती है. 

यह भी पढ़ें: ट्रंप को करारा जवाब! भारत में 12 हजार नौकरियां देगी ये अमेरिकी कंपनी, H-1B वीजा की टेंशन होगी खत्म

Vivoactive 5 के स्मार्ट स्पेसिफिकेशन्स

फिटनेस लवर्स के लिए इसमें 30 से अधिक प्रीलोडेड GSP और इनडोर स्पोर्ट्स ऐप्स शामिल है. इसमें साइक्लिंग,रनिंग, वॉकिंग और व्हीलचेयर यूजर्स के लिए एक्टिविटी प्रोफाइल भी मिलता है. Garmin Vivoactive 5 वॉच में वर्कआउट बेनिफिट्स और रिकवरी टाइम इनसाइट्स भी दिए गए है. इसके अलावा Smart फीचर्स में नोटिफिकेशन, Garmin Pay कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ऑन-वॉच फोटो व्यूइंग का सपोर्ट दिया गया है. 

