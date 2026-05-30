क्या आपका गैस स्टोव बंद होने पर भी उगल रहा है कैंसर फैलाने वाली गैस? वैज्ञानिकों की इस चेतावनी से मचा हड़कंप

जब भी एयर पॉल्यूशन की बात होती है, तो हमारे दिमाग में सड़कों पर रेंगती गाड़ियां, फैक्ट्रियों की चिमनियां और शहरों में छाया स्मॉग ही आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने घर के सुरक्षित किचन में कदम रखते हैं, तो वहां की हवा बाहर की दूषित हवा से भी कई गुना ज्यादा जहरीली हो सकती है? जी हां, वैज्ञानिकों और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, गैस स्टोव पर खाना पकाने, तलने या ग्रिल करने से घर के अंदर का इंडोर AQI (Air Quality Index) इतनी तेजी से बिगड़ता है कि यह चंद मिनटों में ही आपको बीमार बनाने के लिए काफी है. विशेषकर खराब वेंटिलेशन वाले घरों में यह अदृश्य जहर लंबे समय तक हवा में तैरता रहता है.

गैस स्टोव से निकलती हैं खतरनाक अदृश्य गैसें

रसोई में इस्तेमाल होने वाला गैस स्टोव हमारे काम को जितना आसान बनाता है, सेहत के लिए उतना ही बड़ा खतरा भी पैदा करता है. हर बार जब आप बर्नर चालू करते हैं, तो उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जैसी बेहद खतरनाक गैसें रिलीज होती हैं. रिसर्च में पाया गया है कि कई बार बंद किचन की हवा व्यस्त शहर की सड़कों से भी ज्यादा दूषित होती है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गैस स्टोव बंद होने पर भी उससे बेंजीन जैसी गैस लीक होती रहती है, जिसका सीधा संबंध कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से पाया गया है. छोटे और बिना वेंटिलेशन वाले किचन में यह प्रदूषण बहुत तेजी से जमा होता है.

तेल को ज्यादा गर्म करना और तलना है नुकसानदेह

इंडोर एयर क्वालिटी बिगड़ने का कारण सिर्फ गैस ही नहीं है, बल्कि खाना पकाने का तरीका भी है. जब आप तेज आंच पर तेल गर्म करते हैं, डीप फ्राई करते हैं या ग्रिलिंग करते हैं, तो तेल की नन्हीं बूंदें और ग्रीस के पार्टिकल्स पूरे घर में फैल जाते हैं. यह खतरनाक सिलसिला तब और बदतर हो जाता है जब तेल से धुआं निकलने लगता है. तेल के जलने का मतलब है कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर टूट रहा है, जिससे एक्रोलीन नामक हानिकारक तत्व पैदा होता है. यह केमिकल आंखों में जलन, गले में खराश और अचानक खांसी का कारण बनता है. खाना पकाने के बाद भी ये कण हवा में घंटों मौजूद रहते हैं.

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खून के बहाव में मिल जाते हैं ये बारीक कण

किचन से निकलने वाले ये बारीक प्रदूषक कण (Ultra-fine Particles) इतने छोटे होते हैं कि ये सांस के जरिए सीधे आपके फेफड़ों के गहरे हिस्सों तक पहुंच जाते हैं. इतना ही नहीं, इनमें से कुछ कण फेफड़ों को पार करके सीधे आपके ब्लडस्ट्रीम यानी खून के बहाव में भी मिल जाते हैं. लंबे समय तक ऐसी हवा में सांस लेने से अस्थमा, फेफड़ों में लगातार सूजन, हार्ट प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी डिजीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. घर में मौजूद छोटे बच्चों और बुजुर्गों के कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण उनके लिए यह जोखिम सबसे ज्यादा होता है.

इन 5 आसान तरीकों से सुधारे अपने किचन की हवा

रसोई के इस प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ बेहद आसान और प्रैक्टिकल आदतों को अपनाकर आप अपने परिवार को इस खतरे से सुरक्षित रख सकते हैं.

पीछे वाले बर्नर का करें इस्तेमाल: हमेशा खाना पकाने के लिए पीछे वाले बर्नर का उपयोग करें और चिमनी या एग्जॉस्ट फैन को ऑन रखें ताकि धुआं सीधे बाहर निकल सके.

ज्यादा स्मोक पॉइंट वाले तेल चुनें: खाना पकाने या तलने के लिए ऐसे तेल का चुनाव करें जिनका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो ताकि तेल जल्दी जले नहीं और जहरीला धुआं कम से कम बने.

खिड़कियां खोलकर रखें: खाना बनाते समय किचन की कम से कम एक खिड़की को थोड़ा खोलकर जरूर रखें जिससे ताजी हवा का फ्लो बना रहे और इंडोर AQI मेंटेन रहे.

खाना बनने के बाद भी चलाएं एग्जॉस्ट: खाना पकाने का काम खत्म होने के कम से कम 10 मिनट बाद तक एग्जॉस्ट फैन को चालू रखें ताकि हवा में मौजूद बचे हुए कण बाहर निकल जाएं.

फिल्टर्स की नियमित सफाई: अपने किचन की चिमनी और एग्जॉस्ट फैन के फिल्टर्स को समय-समय पर साफ करते रहें ताकि उनकी सक्शन पावर कमजोर न पड़े.