रतन टाटा के पूर्व मैनेजर ने उड़ाया AI Saree Trend का मजाक, बोले- तुम लोग इतने आलसी हो गए हो...

रतन टाटा के साथ काम कर चुके मिलेनियल मैनेजर शंतनु नायडू ने इस ट्रेंड पर मजेदार अंदाज में तंज कसा. उन्होंने आगे कहा कि साड़ी भारतीय घरों में एक सामान्य परिधान है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में वेडिंग गाउन को लोग खास मौके पर पहनते हैं.

Sep 16, 2025
Shantanu Naidu Hilarious Roast: आजकल सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है – Gemini Nano Banana साड़ी ट्रेंड. इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और एक्स (पहले ट्विटर) पर यूजर्स अपनी सेल्फी को AI की मदद से ग्लैमरस साड़ी लुक में बदल रहे हैं. इन AI-जनरेटेड तस्वीरों में लोगों को बॉलीवुड स्टाइल पोर्ट्रेट्स, ड्रीमी बैकग्राउंड और उड़ते बालों के साथ दिखाया जा रहा है. जहां कई यूजर्स इस क्रिएटिव ट्रेंड को मजेदार मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे ओवरहाइप भी बता रहे हैं.

वायरल हुआ AI साड़ी ट्रेंड
दरअसल, गूगल के Gemini ऐप ने हाल ही में Nano Banana नाम का AI इमेज-एडिटिंग टूल लॉन्च किया है. इसकी मदद से यूजर्स अपनी साधारण तस्वीरों को साड़ी पहने हुए पोट्रेट्स में बदल सकते हैं. खास बात यह है कि ये फोटो बिल्कुल किसी फिल्मी पोस्टर की तरह लगती है.
युवाओं ने इसे हाथों-हाथ लिया और सोशल मीडिया पर अपनी “AI साड़ी लुक” वाली तस्वीरें जमकर शेयर कीं. हर जगह खूबसूरत बैकड्रॉप और स्टाइलिश इफेक्ट्स वाली तस्वीरें छा गईं.

शंतनु नायडू का मजेदार तंज
इस बीच, इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा के साथ काम कर चुके मिलेनियल मैनेजर शंतनु नायडू ने इस ट्रेंड पर मजेदार अंदाज में तंज कसा. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में शंतनु ने कहा: “Tum log India mein ho. Tumhare cupboard mein kam se kam 15 saree hongi. Itna lazy ho gaye ho ki AI se photo banwana pad raha hai?”

उन्होंने आगे कहा कि साड़ी भारतीय घरों में एक सामान्य परिधान है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में वेडिंग गाउन को लोग खास मौके पर पहनते हैं. ऐसे में भारतीयों को अपनी साड़ी पहनकर ही तस्वीर खिंचवानी चाहिए, न कि AI पर निर्भर होना चाहिए.

“साड़ी पहनकर फोटो खिंचवाओ”

शंतनु ने मजाकिया लहजे में कहा- “Original saree mein tum aur sundar dikhte ho. Saree pehno, photo nikalo.” उन्होंने इसे डॉग से भी तुलना कर दी. उन्होंने कहा कि ये वैसा ही है जैसे कोई AI से कुत्ते के साथ फोटो बनवाए, जबकि असली डॉग तो घर पर ही है.

ऑडियंस की प्रतिक्रिया
शंतनु का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया. कई यूजर्स ने उनके तंज से सहमति जताई और लिखा – “Finally someone said it” और “Bro just casually spilt the truth”. हालांकि, शंतनु ने कैप्शन में साफ किया कि यह सब उन्होंने मजाक में कहा है – “Main toh masti mein bolta hai”.

असली बनाम वर्चुअल खूबसूरती
यह पूरा मामला एक अहम बात की ओर इशारा करता है – टेक्नोलॉजी हमारी क्रिएटिविटी बढ़ा सकती है, लेकिन जो चीज असल में हमारे पास है, उसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. AI से बनी तस्वीरें चाहे जितनी खूबसूरत हों, लेकिन असली साड़ी पहनकर ली गई फोटो की बात ही अलग है.

FAQs

Q1. Gemini Nano Banana क्या है?
Ans: यह Google Gemini ऐप का AI टूल है, जो तस्वीरों को साड़ी पहने हुए ग्लैमरस पोर्ट्रेट्स में बदल देता है.

Q2. यह ट्रेंड इतना वायरल क्यों हुआ?
Ans: क्योंकि इसमें लोग खुद को बॉलीवुड स्टाइल साड़ी लुक में देख पा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये फोटो आकर्षक लगती हैं.

Q3. शंतनु नायडू ने क्या कहा?
Ans: उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि भारत में पहले से साड़ियां मौजूद हैं, तो AI से फोटो बनवाने की बजाय असली साड़ी पहनकर तस्वीरें खिंचवानी चाहिए.

Q4. क्या यह ट्रेंड सिर्फ मजे के लिए है?
Ans: हां, ज्यादातर लोग इसे मजाक और मनोरंजन के तौर पर ही अपना रहे हैं.

;