अब Google करेगा आपके लिए मोलभाव! AI खुद लगाएगा फोन Call, कीमत-ऑफर्स के साथ बेस्ट डील की देगा जानकारी

Google AI Shopping: ऑनलाइन शॉपिंग का पूरा खेल अब बदलने वाला है. Google एक ऐसा फीचर लाया है जो आपके लिए खुद मोलभाव करेगा! जी हां, आपने बिलकुल ठीक सुना है. अब न आपको दुकानों को कॉल करने की झंझट और न ही कीमतें तुलना करने की टेंशन. Google का नया AI फीचर आपके लिए सारे काम करेगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 15, 2025, 11:11 AM IST
Google AI Shopping: Google ने अपने यूजर्स के लिए नया और खास फीचर लॉन्च कर दिया है. Google ने सर्च में AI Mode के जरिए शॉपिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदलने वाला अब तक का सबसे बड़ा अपडेट जारी किया है. गूगल के अनुसार यह अपडेट AI और एजेंटिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो ऑनलाइन शॉपिंग को एक आसान, बातचीत जैसे अनुभव में बदल देता है. अब यूजर्स किसी भी प्रोडक्ट को वैसे ही बता सकेंगे जैसे किसी दोस्त को बताते हैं, बिना किसी फिल्टर या सही कीवर्ड के.

शॉपिंग करना होगा और भी आसान
Google के नए AI Mode में अब शॉपिंग से जुड़े सवालों के जवाब स्मार्ट तरीके से मिलेंगे. इनमें प्रोडक्ट के विजुअल्स, कीमत, रिव्यू और इन्वेंट्री जैसी जरूरी जानकारी होगी. यह सब Google के Shopping Graph से लिया जाएगा जिसमें 50 अरब से अधिक प्रोडक्ट लिस्टिंग मौजूद हैं.
उदाहरण के लिए अगर कोई यूजर टाइप करता है cozy sweaters for happy hour in warm autumn colors तो AI तुरंत शॉपेबल इमेजेज दिखाएगा. इसके साथ ही AI ऐसे तुलना टेबल भी तैयार करेगा जिनमें प्रोडक्ट की खूबियां, रिव्यू से मिली जानकारी और अन्य जरूरी डिटेल्स एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे.

सबसे कमाल का है ये फीचर
टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार Google की यह शॉपिंग फीचर अब अमेरिका में Gemini ऐप में भी उपलब्ध होगी. इससे यूजर्स चैट में गिफ्ट आइडिया सोचने से लेकर सीधे प्रोडक्ट ब्राउज करने तक का पूरा सफर एक ही ऐप में कर पाएंगे. सबसे खास फीचर है AI द्वारा लोकल इन्वेंट्री चेक. जब कोई यूजर किसी प्रोडक्ट को near me लिखकर खोजेगा, तो उसे Let Google Call का ऑप्शन मिलेगा. इस फीचर की सहायता से  Google का AI Gemini मॉडल पर आधारित Duplex टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आसपास की दुकानों को खुद कॉल करेगा और स्टॉक, कीमत या ऑफर्स की जानकारी जुटाकर यूजर को ईमेल या मैसेज के जरिए भेज देगा. यह सुविधा फिलहाल अमेरिका में खिलौने, ब्यूटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कैटेगरी में शुरू हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

एजेंटिक चेकआउट से खरीदारी होगी और आसान
Google एक नया agentic checkout फीचर लाने जा रहा है. इसमें यूजर किसी पसंदीदा आइटम को ट्रैक कर सकता है और अपना बजट सेट कर सकता है. जैसे ही प्रोडक्ट की कीमत उस प्राइज में आती है Google Pay के माध्यम से Google अपने-आप खरीद प्रक्रिया पूरी करने का ऑप्शन देगा. बस आपको हां कहने की जरुरत होगी और आपकी शॉपिंग पूरी हो जाएगी.

