AI की छुट्टी! नौकरी बचाने के लिए Gen-Z ने शुरू की 'सबोटैज' टेक्नोलॉजी, अब रोबोट्स को मिलेगी कड़ी टक्कर

नई रिसर्च में सामने आया है कि आज के युवा कर्मचारी यानी Gen-Z, ऑफिस में आने वाले AI टूल्स को लेकर पूरी तरह सहज नहीं हैं. इस स्टडी को May Habib ने लीड किया है, जिसमें यह पाया गया कि कई युवा कर्मचारी AI को अपनाने की बजाय उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं. इसके पीछे नौकरी जाने का डर, कंपनियों की तरफ से साफ जानकारी की कमी और करियर को लेकर असमंजस जैसी वजहें सामने आई हैं.

रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ

रिपोर्ट के अनुसार, Gen-Z कर्मचारी खुलकर AI का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन वे चुपचाप इसका इस्तेमाल टालने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि AI से जुड़े काम को देर से करना, ट्रेनिंग से बचना या टीम में AI के रिजल्ट्स पर सवाल उठाना. कुछ लोग तो पुराने तरीकों से ही काम करना पसंद कर रहे हैं, भले ही AI विकल्प मौजूद हों. रिसर्च में यह भी बताया गया है कि यह व्यवहार बगावत नहीं, बल्कि अनिश्चितता की वजह से है. खासकर एंट्री-लेवल और मिड-लेवल कर्मचारी यह समझ नहीं पा रहे कि भविष्य में AI उनके काम को कैसे प्रभावित करेगा.

नौकरी जाने का डर सबसे बड़ी वजह

इस स्टडी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि नौकरी जाने का डर ही AI के विरोध की मुख्य वजह है. Gen-Z, जो अभी अपने करियर की शुरुआत में हैं, AI को सीधे खतरे के रूप में देख रहे हैं. पहले की पीढ़ियां टेक्नोलॉजी को काम आसान बनाने वाला टूल मानती थीं, लेकिन आज के युवा ज्यादा सतर्क हैं. आज AI कंटेंट लिखने, डेटा एनालिसिस और कस्टमर सपोर्ट जैसे कई काम कर सकता है. ऐसे में युवाओं को लगता है कि उनकी भूमिका कम हो सकती है. जब कंपनियां यह साफ नहीं करतीं कि AI आने के बाद कर्मचारियों की भूमिका क्या होगी, तो डर और बढ़ जाता है.

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ट्रेनिंग और भरोसे की कमी

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई कर्मचारियों को AI टूल्स इस्तेमाल करने की सही ट्रेनिंग नहीं मिली है. इसी वजह से वे इन टूल्स को लेकर आत्मविश्वास महसूस नहीं करते. कुछ लोगों को AI की सटीकता (accuracy), बायस और ज्यादा निर्भरता को लेकर भी चिंता है. जब तक कर्मचारियों को सही तरीके से सिखाया नहीं जाएगा और उन्हें AI पर भरोसा नहीं होगा, तब तक इसका इस्तेमाल धीमा ही रहेगा. यही वजह है कि कई कंपनियों में AI होने के बावजूद उसका पूरा फायदा नहीं उठाया जा रहा.

कंपनियों को क्या करना चाहिए

एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनियों को इस समस्या को समझकर कदम उठाने चाहिए. सबसे पहले, उन्हें AI को लेकर साफ और खुली जानकारी देनी चाहिए कि यह कर्मचारियों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनके काम को आसान बनाएगा. साथ ही, कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग और रिस्किलिंग प्रोग्राम भी जरूरी हैं.

अगर कंपनियां AI को एक सपोर्ट टूल की तरह पेश करें और कर्मचारियों को भरोसा दिलाएं, तो यह डर कम हो सकता है. यह रिसर्च दिखाती है कि AI अपनाना सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के विश्वास और समझ पर भी निर्भर करता है.