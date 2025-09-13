ऑफिस में अब Gen-Z बने AI गुरु, सीनियर्स को सिखा रहे टेक्नोलॉजी, कंपनियों में मचा डिजिटल धमाका!

AI का इस्तेमाल दुनियाभर में तेजी से बढ़ता जा रहा है. लोगों ने इसे अपनी आम जिंदगी में भी शामिल करना शुरू कर दिया है. वहीं, कई लोग तो ऐसे भी हैं तो इस टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह मिक्स हो चुके हैं, खासतौर इसमें युवा पीढ़ी सबसे आगे है. इसमें कोई दो दो दोराए नहीं है कि Gen-Z ने AI को ज्यादा अच्छी तरह से समझा है. ऐसे में युवाओं ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वर्क प्लेस में भी करना शुरू कर दिया है. हाल ही में एक सर्वे के दौरान खुलासा हुआ है कि Gen Z वर्कर्स ने न सिर्फ AI का खूब इस्तेमाल किया है, बल्कि ये लोग वर्कप्लेस में इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में भी काफी योगदान दे रहे हैं. हाइब्रिड वर्किंग मॉडल को लेकर इंटरनेशनल वर्कप्लेस ग्रुप (LSE) ने हाल में अमेरिका और ब्रिटेन में एक सर्वे किया है, जिसमें 2,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स की राय ली गई.

Gen-Z सिखा रहे नई टेक्नोलॉजी

इस रिपोर्ट से एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आया कि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है, बल्कि अपने सीनियर साथियों को भी AI टूल्स का इस्तेमाल सिखाने और उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है. करीब दो-तिहाई युवा कर्मचारी अब ऑफिस में एक तरह से डिजिटल मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं.

अलग-अलग पीढ़ियों के बीच दूरी कम कर रहा AI

सर्वे में सामने आया है कि जब कर्मचारी एक-दूसरे के साथ जानकारी साझा करते हैं तो सिर्फ स्किल्स ही नहीं बढ़तीं, बल्कि टीमवर्क भी एक नए स्तर पर पहुंचता है. यही वजह है कि अब लगभग आधे प्रोफेशनल्स मानते हैं कि AI की मदद से अलग-अलग पीढ़ियों के बीच की दूरी कम हो रही है और कामकाज में बेहतर तालमेल बन रहा है. स्विट्जरलैंड की एक कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक, हर 5 में से 4 सीनियर डायरेक्टर्स को लगता है कि जब वे युवा टीम मेंबर्स के साथ काम करते हैं तो उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करने में भी मदद मिलती है. वहीं 82% डायरेक्टर्स का मानना है कि इन नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ने उनके लिए नए बिजनेस आइडियाज और ग्रोथ के रास्ते खोल दिए हैं.

Gen-Z ने की काफी मदद

LSE के फाउंडर और CEO मार्क डिक्सन का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी ने अपनी डिजिटल नॉलेज के दम पर सीनियर्स और प्रोफेशनल लोगों को काम के नए तरीके सिखाने में काफी मदद की है. वहीं अनुभवी कर्मचारी अपने अनुभव और इंडस्ट्री की गहरी समझ से टीम को दिशा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. इस प्रक्रिया से Gen Z भी अपनी AI स्किल्स को भी लगातार और निखार रहे हैं.

इसलिए तेजी से अपनाया जा रहा AI

आज लगभग हर कंपनी अपने कामकाज को तेज और स्मार्ट बनाने के लिए तेजी से AI को अपना रही हैं. हालिया सर्वे में शामिल 2,016 ऑफिस वर्कर्स में से 86% ने माना कि AI ने उनके काम करने के तरीके को पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली बना दिया है. वहीं 76% कर्मचारियों का कहना है कि यह तकनीक उनके प्रोफेशनल ग्रोथ में भी मददगार साबित हो रही है. सिर्फ काम की क्वालिटी ही नहीं, बल्कि यह नई टेक्नोलॉजी समय की भी बचत करवा रही है. ज्यादातर लोगों ने बताया कि AI टूल्स की वजह से वे रूटीन टास्क को जल्दी निपटा पा रहे हैं.

AI की वजह से टीमवर्क भी हुआ बेहतर

हाइब्रिड वर्क कल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक मजबूत सहायक की भूमिका निभा रहा है. अलग-अलग जगहों से काम कर रही टीमों के लिए यह तकनीक एक सेतु बन गई है, जिससे सहयोग और तालमेल पहले से कहीं आसान हो गया है. एक हालिया रिपोर्ट में 69% हाइब्रिड वर्कर्स ने माना कि AI की मदद से वे बेहतर टीमवर्क कर पा रहे हैं, चाहे वे किसी भी लोकेशन पर हों. रोजमर्रा के काम जैसे ईमेल तैयार करना, मीटिंग के दौरान नोट्स लेना, फाइल्स को व्यवस्थित करना, डेटा एंट्री करना या फॉर्म भरना. इससे कर्मचारियों को रूटीन टास्क से राहत मिल रही है और अब वे ज्यादा क्रिएटिव कामों पर फोकस कर पा रहे हैं.