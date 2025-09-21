iPhone से तंग Gen Z ने पकड़ा BlackBerry! जानिए क्यों फिर से ट्रेंड में है ये पुराना ब्रांड
Advertisement
trendingNow12930791
Hindi Newsटेक

iPhone से तंग Gen Z ने पकड़ा BlackBerry! जानिए क्यों फिर से ट्रेंड में है ये पुराना ब्रांड

आज दुनियाभर के लोगों के हाथ में iPhone का कोई न कोई मॉडल देखने को मिल जाता है. ऐसे में अगर आपसे कहा जाए कि कुछ Gen Z यानी आज के युवा ऐसे हैं जो पुराने BlackBerry मॉडल की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो? सुनने में बेशक ये अजीब लग सकता है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स तो ऐसा ही कुछ कह रही हैं. चलिए जानते हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 21, 2025, 09:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone से तंग Gen Z ने पकड़ा BlackBerry! जानिए क्यों फिर से ट्रेंड में है ये पुराना ब्रांड

BlackBerry का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा. ये एक ऐसा नाम है जिसके मोबाइल कभी हर बिजनेस क्लास और युवाओं के बीच काफी पसंद किया जाता था. BBM चैट से लेकर इसके फिजिकल कीबोर्ड तक, सब कुछ लोगों को खास लगता था. लेकिन समय के साथ ये ब्रांड गायब हो गया. अब 2025 में एक बार फिर BlackBerry चर्चा में आ गया है. लेकिन ये नए मॉडल के साथ नहीं, बल्कि अपने पुराने क्लासिक मॉडल्स की वापसी को लेकर चर्चा में है,

क्या फिर आ रहा है नया BlackBerry फोन?
अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि BlackBerry अपना नया फोन लेकर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है. BlackBerry खुद कोई नया फोन लॉन्च नहीं कर रहा है. हालांकि, एक चीनी कंपनी Zinwa Technologies पुराने BlackBerry मॉडल्स को नए हार्डवेयर और Android 13 के साथ री-लॉन्च करने की तैयारी में है. हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबित ,सबसे पहले BlackBerry Classic (Q20) को Zinwa Q25 Pro नाम से लॉन्च किया जाएगा. इसमें नया प्रोसेसर, ज्यादा RAM, बेहतर कैमरा, 4G सपोर्ट और Android 13 दिया जाने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसकी कीमत लगभग 400 डॉलर होगी. अगर आपके पास पुराना Classic मॉडल है, तो आप 300 डॉलर में अपग्रेड किट खरीदकर खुद ही इसे नया भी बना सकते हैं. बता दें कि Zinwa आगे चलकर KEYone और Passport जैसे मॉडल्स को भी नए रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है.

क्यों फिर चर्चा में BlackBerry फोन?
हाल ही में सोशल मीडिया पर डिजिटल डिटॉक्स नाम से एक ट्रेंड अचानक वायरल होने लगी और इसी की वजह से ब्लैकबेरी फोन भी फिर से खबरों में आ गए हैं. टेक एडवाइजर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ट्रेंड के तहत Gen Z के सिर पर एक नया जुनून सवार दिखा, जिसमें वह स्मार्टफोन की लत से छुटकारा पाने के लिए अब पुराने फोन जैसे Nokia और BlackBerry की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. इसी के साथ TikTok पर भी एक वीडियो काफी चर्चा में रहा, जिसमें लिखा था, 'POV: आपने 2025 में BlackBerry खरीदा? क्योंकि iPhone आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है' इस टिकटॉक वीडियो को 6.6 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या 2025 में इस्तेमाल कर सकते हैं BlackBerry?
बताया जा रहा है कि यह ट्रेंड Flip Phone Challenge से जुड़ा है, जिसमें लोग स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए कुछ वक्त तक अपने पुराने बेसिक फोन का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपके पास पुराना BlackBerry फोन है और वो ठीक से काम कर रहा है, तो आप उसे आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए बस अपने डिवाइस में SIM कार्ड डालकर आप कॉल और SMS कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि आपके इस पुराने मॉडल्स पर WhatsApp जैसे ऐप्स नहीं काम करेंगे, इसके अलावा सिक्योरिटी अपडेट्स भी नहीं मिल पाएंगे.

WhatsApp पर दिखेगा Facebook का जलवा, नए फीचर के साथ अब होने जा रहा है नया कमाल!

कहां से खरीदें BlackBerry फोन
अगर आप भी अपना स्क्रीन टाइम कम करने या पुराने दौर में वापस लौटने के लिए BlackBerry फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप आज भी इसे eBay, Facebook Marketplace, Vinted या CeX जैसी साइट्स से पुराने BlackBerry फोन खरीद सकते हैं. इनकी कीमत सिर्फ 1000 से 4000 रुपये तक हो सकती है. अगर आपके पास पुराना फोन रखा है तो आप उसे बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं.

Samsung Galaxy Z Fold 6 खरीदने का सपना होगा पूरा, पहली बार मिला 54,000 का डिस्काउंट

2021 में आने वाला था नया BlackBerry फोन
गौरतलब है कि 2021 में OnwardMobility नाम की एक कंपनी ने नया 5G BlackBerry फोन लाने का वादा किया था, लेकिन वो कभी लॉन्च ही नहीं हो पाया. इसके बाद कंपनी ने चुपचाप अपना प्रोजेक्ट बंद कर दिया और BlackBerry ने उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया. इसके बाद कंपनी ने अपने सारे मोबाइल पेटेंट बेच दिए और अब पूरी तरह साइबर सिक्योरिटी ब्रांड बन चुकी है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

Gen Z GenerationiPhone

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
Pakistan firing on leepa valley LoC
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
india
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
Karnataka News
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
Garba
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
weather update
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
;