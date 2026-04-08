सिर्फ ₹1 के खर्च में महीने भर की छुट्टी; कॉलिंग, डेटा, SMS और सिम सब बिलकुल Free! ये रही ऑफर की डिटेल्स

BSNL 1 Rupee Offer: अगर आप भी महंगे रीचार्ज से परेशान हैं और किसी सस्ते विकल्प की तलाश में हैं तो आपकी यह समस्या मानो दूर हो गई है. मात्र 1 रुपये में नई सिम और 30 दिन तक डेटा और कॉलिंग भी फ्री आपको मिल रहा है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL आपके लिए यह शानदार सौगात लाई है. कंपनी ने एक ऐसा ऑफर पेश किया है जिसमें मात्र 1 रुपये के मामूली खर्च में आप न सिर्फ नया सिम खरीद सकेंगे बल्कि पूरे महीने भर फ्री कॉलिंग, SMS और इंटरनेट का मजा ले सकते हैं. आखिर क्या है यह खास ऑफर और कौन उठा सकता है फायदा? आइए जानते हैं विस्तार से.

क्या है 1 रुपये वाला ऑफर

BSNL का फ्रीडम प्लान एक बार फिर लौट आया है. इस प्लान के तहत आपको BSNL की नई सिम लेने पर खर्च मात्र 1 रुपये का आता है और 30 दिनों की वैलेडिटी के साथ ढेर सारे फायदे भी मिलते हैं. इस प्लान की सबसे खास बात है इसकी कीमत. मात्र 1 रुपये खर्च करने न सिर्फ आप नया सिम कार्ड लेते हैं बल्कि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपकी 30 दिनों की फ्री सेवा शुरू हो जाती है.

Aapka apna Freedom Plan laut aaya hai! Add Zee News as a Preferred Source Sirf 1 mein BSNL laya hai unlimited calls, 2 GB Data/ Day, 100 SMS/Day Aaj hi apne retail store ya CSC par jayein aur iss offer ka laabh uthaaye. it’s a comeback you can’t ignore! #BSNL #FreedomPlan #Rupeesone #BudgetPlan… pic.twitter.com/b2X1hGfLpD — BSNL India (BSNLCorporate) April 7, 2026

ये रही ऑफर की डिटेल्स

इस ऑफर के तहत पूरे 30 दिन आपको अनलिमिटेड कॉलिंग यानी पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर फ्री बात कर सकते हैं.

इसके साथ ही आपको हर दिन 2GB डेटा मिलता है. किसी भी नेटवर्क पर भेजने के लिए रोजाना 100 एसएमएस फ्री मिलते हैं.

BSNL का ऑफर कब तक है?

BSNL का यह एक लिमटेड टाइम ऑफर है. यानी अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो देर न करें. BSNL का फ्रीडम प्लान 30 अप्रैल 2026 तक ही उपलब्ध है. इसके बाद कंपनी इस ऑफर को बंद कर सकती है या फिर इसकी कीमत में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है.

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ऑनलाइन भी ले सकते हैं सिम कार्ड?

अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन स्टोर पर विजिट करना होगा. BSNL का यह ऑफर ऑनलाइन नहीं उपलब्ध है. आप आस-पास के BSNL कस्टमर सर्विस सेंटर या फिर किसी भी अधिकृत रिटेलर दुकान पर जाएं. बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो नई सिम लेने के लिए आपको अपने साथ एक आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा. मात्र एक रुपये के भुगतान करने पर आपको सिम मिल जाएगी जिसमें फ्रीडम प्लान पहले से लोड होगा. फिर जैसे ही सिम एक्टिवेट होगा, आप सर्विस का मजा ले सकेंगे.

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