32 इंच का Smart TV घर ले जाएं, कीमत ₹15,000 से भी कम! Realme और Samsung पर सुपर ऑफर, यहां चल रही डील

Smart TV Offers: अगर आप भी अपने घर के नई स्मार्ट टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो यह समय सबसे परफेक्ट है. Flipkart की Buy Buy 2025 Sale की शुरुआत हो गई है. इस दौरान स्मार्ट टीवी पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है. तो आप भी इस डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाकर अपने घर के लिए स्मर्ट टीवी खरीद सकते हैं. इस सेल में कई ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी बहुत ही कम कीमत में मिल रहे हैं. खास बात यह है कि लिस्ट में realme, Samsung भी शामिल है जो बैंक ऑफर्स के बाद 15,000 रुपये से भी कम में खरीदा जा सकता है. इसके साथ ही इस लिस्ट में और भी कई ऑप्शन हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टीवी परफेक्ट रहेगा.

realme TechLife 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025

फ्लिपकार्ट की इस सेल में realme की स्मार्ट टीवी पर बड़ी छूट मिल रही है. Flipkart की Buy Buy 2025 सेल में आप realme TechLife 80 cm यानी 32 inch की स्मार्ट गूगल टीवी को बड़े डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं. नार्मल दिनों में इसकी कीमत ₹23,999 होती है लेकिन स्पेशल ऑफर में सिर्फ ₹9,499 में खरीदा जा सकता है. यह टीवी Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है और HD Ready रेजॉल्यूशन के साथ आता है. 60 Hz रिफ्रेश रेट और 26W साउंड आउटपुट के साथ यह टीवी देखने का एक्सपीरियंस को पूरा थिएटर जैसा बनाता है.

Samsung 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Tizen TV 2025

Flipkart की इस सेल में Samsung की भी स्मार्ट टीवी छूट की लाइनअप में है. जिसमें सैमसंग की 80 cm यानी 32 inch की HD Ready LED Smart Tizen TV 2025 बंपर छूट पर मिल रही है. नार्मल दिनों में ₹17,900 में मिलने वाली यह टीवी अभी स्पेशल ऑफर में सिर्फ ₹12,990 में मिल रही है. यह टीवी Tizen OS पर चलती है और HD Ready रेजॉल्यूशन के साथ आती है. 20W साउंड आउटपुट, OTS Lite और Adaptive Sound के साथ यह टीवी हर सीन में इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस देती है वहीं 50 Hz रिफ्रेश रेट स्मूद विज़ुअल्स देता है.

TCL V5C 80 cm (32 inch) QLED Full HD Smart Google TV 2025

TCL की स्मार्ट टीवी पर भी ऑफर चल रहा है. फ्लिपकार्ट की इस सेल में TCL V5C 80 cm (32 inch) QLED Full HD Smart Google TV 2025 को भी छूट के साथ खरीदा जा सकता है. नार्मल दिनों में इस स्मार्ट टीवी की कीत 22990 रुपये होती है वहीं अब स्पेशल ऑफर में सिर्फ ₹12,990 में मिल रही है. यह टीवी Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और Full HD रेजॉल्यूशन के साथ आता है जो हर सीन को क्लियर बनाता है. 60 Hz रिफ्रेश रेट और 24W साउंड आउटपुट के साथ यह टीवी इमर्सिव ऑडियो-वीज़ुअल एक्सपीरियंस देता है. 24W Dolby Audio, Integrated Speaker System और Intelligent Sound Mode के जरिए हर साउंड अनुभव शानदार होता है. टीवी में Colour Volume Plus, प्री-इंस्टॉल्ड Chromecast, Google for Kids, पर्सनलाइज्ड वॉचलिस्ट और Quad Core Processor जैसे फीचर्स भी शामिल हैं.

