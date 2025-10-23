फोन की खटखट से मिलेगी मुक्ति! Calls मैसेज, नोटिफिकेशन सब अब मिलेगा आपके PC पर, बस फटाफट करें ये सेटिंग

Microsoft Phone Link App: क्या आप भी बार-बार फोन की घंटी या नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन उठाते हैं? अब आपको बार-बार फोन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Microsoft लेकर आया है ऐसा फीचर, जिससे कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन सीधे आपके कंप्यूटर पर दिखेंगे. आइए जानतें हैं पूरा प्रोसेस.
Microsoft Phone Link App: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो फोन की नोटिफिकेशन की खटखट से आसानी से ध्यान भटक जाते हैं या रोज़ाना अपडेट देखने के लिए बार-बार फोन उठाना पसंद नहीं करते, तो Microsoft ने इसका आसान समाधान निकाला है. आज के इस डिजिटल युग में अपने फोन की एक्टिविटी को लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से मैनेज करना बहुत ही जरूरी हो गया है. अब WhatsApp की तरह Windows यूज़र्स भी कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन सीधे अपने PC पर देख सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.
Microsoft ने इसके लिए Phone Link नाम का ऐप लॉन्च किया है. यह ऐप आपके Android स्मार्टफोन या iPhone और Windows 10/11 PC के बीच पुल का काम करता है. यह ऐप Your Phone Companion की जगह ले चुका है और आपके मोबाइल कम्युनिकेशन और नोटिफिकेशन को सीधे डेस्कटॉप पर लाने का काम करता है. इस ऐप की सहायता से आप कॉल रिसीव और कॉल कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं वो भी बिना फोन उठाए.
अपने Android फोन को Windows PC से जोड़ने का तरीका
Phone Link ऐप को यूज करने के लिए आपका PC Windows 10 May 2019 Update या उसके बाद का वर्जन का होना ही चाहिए और Android फोन में Android 7.0 (Nougat) या उससे ऊपर का वर्जन. Phone Link ज्यादातर Windows 10 और Windows 11 PCs में पहले से इंस्टॉल आता है.
फोन का नोटिफिकेशन को सिस्सटम पर पाने के लिए जरूरी ऐप्स
PC पर- Phone Link
Android पर- Link to Windows
लेकिन इस बात का जरूर ध्यान दें कि इसके लिए दोनों ही डिवाइस पर एक ही Microsoft अकाउंट लॉगिन होना चाहिए. Phone Link Wi-Fi, मोबाइल डेटा या हॉटस्पॉट के जरिए कनेक्ट करता है. Wi-Fi पर कनेक्ट करने के लिए दोनों डिवाइस पास-पास और एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए.
अगर आप नया Windows PC सेट कर रहे हैं, तो आपको फोन कनेक्ट करने का प्रॉम्प्ट मिलेगा.
ये रही Step-by-step कनेक्शन गाइड
