फोन की खटखट से मिलेगी मुक्ति! Calls मैसेज, नोटिफिकेशन सब अब मिलेगा आपके PC पर, बस फटाफट करें ये सेटिंग

Microsoft Phone Link App: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो फोन की नोटिफिकेशन की खटखट से आसानी से ध्यान भटक जाते हैं या रोज़ाना अपडेट देखने के लिए बार-बार फोन उठाना पसंद नहीं करते, तो Microsoft ने इसका आसान समाधान निकाला है. आज के इस डिजिटल युग में अपने फोन की एक्टिविटी को लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से मैनेज करना बहुत ही जरूरी हो गया है. अब WhatsApp की तरह Windows यूज़र्स भी कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन सीधे अपने PC पर देख सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

Microsoft ने इसके लिए Phone Link नाम का ऐप लॉन्च किया है. यह ऐप आपके Android स्मार्टफोन या iPhone और Windows 10/11 PC के बीच पुल का काम करता है. यह ऐप Your Phone Companion की जगह ले चुका है और आपके मोबाइल कम्युनिकेशन और नोटिफिकेशन को सीधे डेस्कटॉप पर लाने का काम करता है. इस ऐप की सहायता से आप कॉल रिसीव और कॉल कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं वो भी बिना फोन उठाए.

अपने Android फोन को Windows PC से जोड़ने का तरीका

Add Zee News as a Preferred Source

Phone Link ऐप को यूज करने के लिए आपका PC Windows 10 May 2019 Update या उसके बाद का वर्जन का होना ही चाहिए और Android फोन में Android 7.0 (Nougat) या उससे ऊपर का वर्जन. Phone Link ज्यादातर Windows 10 और Windows 11 PCs में पहले से इंस्टॉल आता है.

फोन का नोटिफिकेशन को सिस्सटम पर पाने के लिए जरूरी ऐप्स

PC पर- Phone Link

Android पर- Link to Windows

लेकिन इस बात का जरूर ध्यान दें कि इसके लिए दोनों ही डिवाइस पर एक ही Microsoft अकाउंट लॉगिन होना चाहिए. Phone Link Wi-Fi, मोबाइल डेटा या हॉटस्पॉट के जरिए कनेक्ट करता है. Wi-Fi पर कनेक्ट करने के लिए दोनों डिवाइस पास-पास और एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए.

अगर आप नया Windows PC सेट कर रहे हैं, तो आपको फोन कनेक्ट करने का प्रॉम्प्ट मिलेगा.

ये भी पढे़ंः Microsoft ने बदल डाले Work From Home Rules! जानकर झूम उठेंगे कर्मचारी

ये रही Step-by-step कनेक्शन गाइड

सबसे पहले Phone Link ओपन करें.

अब अपने डिवाइस टाइप में Android सिलेक्ट करें.

यहां Microsoft अकाउंट से लॉगिन करें, ध्यान दें यह वही अकाउंट होना चाहिए जो आपके फोन में लॉगिन है.

PC स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई देगा. इसे अपने Android फोन के ब्राउज़र में ओपन करें और Link to Windows ऐप इंस्टॉल करें.

अब ऐप में वही Microsoft अकाउंट डालें और QR कोड स्कैनर ओपन हो जाएगा.

इसके बाद PC पर I have the Link to Windows app installed on my phone चेक करें और Pair with QR code सेलेक्ट करें.

अगर मैनुअल पेयर करना है तो Pair manually से कोड डाल सकते हैं.

PC स्क्रीन पर QR कोड दिखाई देगा. Android ऐप के कैमरे से इसे स्कैन कर लें.

अब लिंक होने के बाद फोन पर जरूरी परमिशन दें जिससे Phone Link आपके फोन की कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन एक्सेस कर सके.

इतना करने के बाद आपका Android फोन Windows PC से कनेक्ट हो जाएगा और आप आसानी से कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन सीधे अपने कंप्यूटर पर मैनेज कर पाएंगे.

ये भी पढे़ंः Bhai Dooj 2025: AI से बनाएं कस्टम कार्ड और वीडियो, तुरंत WhatsApp पर शेयर करें