घर के कोने-कोने पर मिलेगा फुल नेटवर्क! फोन में फटाफट ऑन कर दें ये सेटिंग, Wi-Fi से लगेंगे Calls

Mobile Network Problem Solution: क्या आप भी आजकल नेटवर्क की समस्या परेशान रहते हैं? कॉल या इंटरनेट यूज करते समय बार बार नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ता है, अगर हां तो अब ये समस्या आपको परेशान नहीं करेगी. Airtel से लेकर Vi और Jio यूजर्स पिछले कुछ समय से नेटवर्क की समस्या से परेशान हैं जिससे वो जरूरी कॉल भी कई बार नहीं कर पाते. आज के इस आर्टिकल में हम आपको इस समस्या का समाधान वाले फीचर के बारे में बताने जा रहा हैं जिससे नेटवर्क न रहने पर या कमजोर होने पर आसानी से कॉल कर सकेंगे. आइए जानते हैं विस्तार से...

महंगे रीचार्ज कराने के बाद भी अगर कॉलिंग में परेशानी होतो गुस्सा भी आता है. कई बार हर कुछ जरूरी बात या जरूरी कॉल कर रहे होते हैं और नेटवर्क गायब हो जाता है. अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आपको कुछ अपने फोन के फीचर की सहायता लेनी होगी और फिर यह समस्या दूर हो जाएगी. आजकर आने वाले स्मार्टफोन में वाई-फाई कॉलिंग का फीचर आने लगा है, जिससे हम नेटवर्क न रहने पर भी आसानी से कॉल कर सकते हैं. लेकिन यह फीचर भी तभी काम करता है जब हम किसी Wi-Fi नेटवर्क के आस-पास हो. यानी कि घर, ऑफिस या किसी ऐसी जगह जहां Wi-Fi नेटवर्क मिल रहा हो, तो फिर आप इस Wi-Fi Calling फीचर का उपयोग कर अपनी बात कर सकते हैं. ये फीचर आपके नेटवर्क को Wi-Fi नेटवर्क के साथ जोड़कर मजबूत कर देता है, जिससे आप वॉइस और वीडियो कॉल बिना किसी दिक्कत के भी कर सकेंगे. इस फीचर को यूज करने के लिए आपको सेटिंग्स में कुछ बदलाव करने होंगे आइए जानते हैं.

स्मार्टफोन में इस तरह ऑन करें ये Setting

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में जाना होगा, जहां Network & Internet या Connections पर क्लिक करना होगा.

अब आपको यहां Mobile Network या SIM & Network ऑप्शन दिखेगा इसपर क्लिक करें.

इसके बाद Wi-Fi Calling का ऑप्शन मिलेगा, यह ऑफ होगा इसे बस ऑन कर दें.

अगर आपको अपने स्मार्टफोन में Wi-Fi Calling का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे सर्च भी कर सकते हैं. और फिर Wi-Fi नेटवर्क में जाकर आसानी से इस फीचर को ऑन कर सकेंगे.

iPhone में भी आता है ये खास फीचर

अगर आप iPhone यूज करते हैं तो भी आपके फोन में ये स्पेशल फीचर आता है. इसे ऑन करने के लिए आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

iPhone की सेटिंग में सबसे पहले जाना होगा.

अब आप मोबाइल डेटा या⁠ Cellular ऑप्शन पर क्लिक करें.

यहां आपको⁠ Wi-Fi Calling फीचर ऑप्शन दिखेगा, इसे ऑन कर दें.

इसके बाद आप जब भी Wi-Fi नेटवर्क में आएंगे आप आसानी से इस फीचर के जरिए कॉल कर सकेंगे.