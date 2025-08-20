घर के कोने-कोने पर मिलेगा फुल नेटवर्क! फोन में फटाफट ऑन कर दें ये सेटिंग, Wi-Fi से लगेंगे Calls
Advertisement
trendingNow12889043
Hindi Newsटेक

घर के कोने-कोने पर मिलेगा फुल नेटवर्क! फोन में फटाफट ऑन कर दें ये सेटिंग, Wi-Fi से लगेंगे Calls

आजकल कई बार ऐसा होता है कि घर या ऑफिस के अंदर नेटवर्क चला जाता है और कॉल करने या रिसीव करने में दिक्कत आती है. ऐसे में स्मार्टफोन का यह खास फीचर  आपकी बड़ी मदद कर सकता है. बस फोन की सेटिंग में एक छोटा-सा बदलाव करना है और फिर आपके कॉल बिना किसी समस्या के हो सकेंगे. यानी अब कॉल करने के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर के कोने-कोने पर मिलेगा फुल नेटवर्क! फोन में फटाफट ऑन कर दें ये सेटिंग, Wi-Fi से लगेंगे Calls

Mobile Network Problem Solution: क्या आप भी आजकल नेटवर्क की समस्या परेशान रहते हैं? कॉल या इंटरनेट यूज करते समय बार बार नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ता है, अगर हां तो अब ये समस्या आपको परेशान नहीं करेगी. Airtel से लेकर Vi और Jio  यूजर्स पिछले कुछ समय से नेटवर्क की समस्या से परेशान हैं जिससे वो जरूरी कॉल भी कई बार नहीं कर पाते.  आज के इस आर्टिकल में हम आपको इस समस्या का समाधान वाले फीचर के बारे में बताने जा रहा हैं जिससे नेटवर्क न रहने पर या कमजोर होने पर आसानी से कॉल कर सकेंगे. आइए जानते हैं विस्तार से...

महंगे रीचार्ज कराने के बाद भी अगर कॉलिंग में परेशानी होतो गुस्सा भी आता है. कई बार हर कुछ जरूरी बात या जरूरी कॉल कर रहे होते हैं और नेटवर्क गायब हो जाता है. अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आपको कुछ अपने फोन के फीचर की सहायता लेनी होगी और फिर यह समस्या दूर हो जाएगी. आजकर आने वाले स्मार्टफोन में वाई-फाई कॉलिंग का फीचर आने लगा है, जिससे हम नेटवर्क न रहने पर भी आसानी से कॉल कर सकते हैं. लेकिन यह फीचर भी तभी काम करता है जब हम किसी Wi-Fi नेटवर्क के आस-पास हो. यानी कि घर, ऑफिस या किसी ऐसी जगह जहां Wi-Fi नेटवर्क मिल रहा हो, तो फिर आप इस Wi-Fi Calling फीचर का उपयोग कर अपनी बात कर सकते हैं. ये फीचर आपके नेटवर्क को Wi-Fi नेटवर्क के साथ जोड़कर मजबूत कर देता है, जिससे आप वॉइस और वीडियो कॉल बिना किसी दिक्कत के भी कर सकेंगे. इस फीचर को यूज करने के लिए आपको सेटिंग्स में कुछ बदलाव करने होंगे आइए जानते हैं.

ये भी पढ़ेंः Amazon जैसा स्मार्ट हुआ सरकारी डाकघर! GPS-OTP से होगी सटीक डिलीवरी, SMS पर मिलेगी हर अपडेट

स्मार्टफोन में इस तरह ऑन करें ये Setting

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में जाना होगा, जहां Network & Internet या Connections पर क्लिक करना होगा.

अब आपको यहां Mobile Network या SIM & Network ऑप्शन दिखेगा इसपर क्लिक करें.
इसके बाद Wi-Fi Calling का ऑप्शन मिलेगा, यह ऑफ होगा इसे बस ऑन कर दें.
अगर आपको अपने स्मार्टफोन में Wi-Fi Calling का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे सर्च भी कर सकते हैं. और फिर Wi-Fi नेटवर्क में जाकर आसानी से इस फीचर को ऑन कर सकेंगे.

ये भी पढ़ेंः PVC Voter ID Card: फटने-खराब होने की टेंशन खत्म! अब ATM कार्ड जैसे दिखेगा आपका Voter ID, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई

iPhone में भी आता है ये खास फीचर
अगर आप iPhone यूज करते हैं तो भी आपके  फोन में ये स्पेशल फीचर आता है. इसे ऑन करने के लिए आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे.
iPhone की सेटिंग में सबसे पहले जाना होगा.
अब आप मोबाइल डेटा या⁠ Cellular ऑप्शन पर क्लिक करें.
यहां आपको⁠ Wi-Fi Calling फीचर ऑप्शन दिखेगा, इसे ऑन कर दें.
इसके बाद आप जब भी Wi-Fi नेटवर्क में आएंगे आप आसानी से इस फीचर के जरिए कॉल कर सकेंगे.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Wi-Fi calling featureandroid mobile network problem solution

Trending news

NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
CP Radhakrishnan
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
Vice President
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्म दिवस
Rajiv Gandhi
देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्म दिवस
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
;