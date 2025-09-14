अब iPhone 15 खरीदने की जरूरत नहीं! Amazon पर मिलेगा बिलकुल फ्री, बस करना होगा ये काम
अब iPhone 15 खरीदने की जरूरत नहीं! Amazon पर मिलेगा बिलकुल फ्री, बस करना होगा ये काम

iPhone 15 Price Dekha Kya Contest: अगर आप भी लंबे समय से iPhone 15 खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन बजट के कारण नहीं ले पा रहे हैं, तो अब आपके लिए खुशखबरी है. ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी Amazon इस फेस्टिव सीजन अपने यूजर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट लेकर आया है, जिसमें आप बिना एक पैसा खर्च किए iPhone 15 जीत सकते हैं. अमेजन के इस कॉन्टेस्ट में भाग लेकर आप पा सकते हैं ब्रांड न्यू iPhone 15, वो भी बिलकुल फ्री! आइए जानते हैं कैसे..

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 14, 2025, 06:39 AM IST
अब iPhone 15 खरीदने की जरूरत नहीं! Amazon पर मिलेगा बिलकुल फ्री, बस करना होगा ये काम

iPhone 15 Price Dekha Kya Contest: क्या आप भी Apple  iphone 15 खरीदना चाहते हैं और बजट नहीं है? जवाब अगर हां है तो Amazon ने आपकी यह परेशानी दूर कर दी है. अब आपको iPhone 15 फ्री में मिलेगा बस आपको Amazon  के कुछ टास्क पूरे करने होंगे. इस बार फेस्टिव सीजन ऑफर में Amazon ने बड़ा ऐलान कर दिया है. कंपनी का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 सेल इस बार 23 सितंबर से शुरू होगी, वहीं प्राइम यूजर्स को 22 सितंबर से ही एक्सेस मिल जाएगा. इस फेस्टिव सीजन में अमेजन सिर्फ ऑफर ही नहीं बल्कि एक खास कॉन्टेस्ट भी आयोजित कर रहा है, जिसमें iPhone 15 जीतने का मौका मिलेगा. आइए जानते हैं इस कॉन्टेस्ट की पूरी डिटेल..

अमेजन का iPhone 15 Price Dekha Kya ? कॉन्टेस्ट क्या है
 Amazon ने इस बार अपने स्पेशल कॉन्टेस्ट का नाम रखा है iPhone 15 Price Dekha Kya?. इसमें हिस्सा लेकर आप iPhone 15 आसानी से जीत सकते हैं. कॉन्टेस्ट के नियम भी काफी आसान हैं. बस आपको अमेजन ऐप पर जाकर मोबाइल्स सेक्शन में छिपे हुए पांच iPhone 15 स्टिकर्स खोजने होंगे. ये सभी स्टिकर्स एक साथ नहीं दिखेंगे, इसलिए हर दिन ऐप चेक करना जरूरी है. जैसे-जैसे आप एक-एक करके स्टिकर्स कलेक्ट करेंगे वैसे-वैसे आपकी कॉन्टेस्ट एंट्री पूरी होती जाएगी और जीतने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है.

सोशल मीडिया पर करना होगा यह काम
जैसे ही आप 5 स्टिकर्स खोज लें तो अगला स्टेप है अपनी प्रोग्रेस को सोशल मीडिया पर शेयर करना. इसके लिए आपको स्टिकर्स का स्क्रीनशॉट लेना होगा और उसे इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करना होगा. स्टोरी पोस्ट करते समय @amazonmobilesin को टैग करना जरूरी है. साथ ही दो खास हैशटैग्स #iPhone15PriceDekhaKya और #AmazonGreatIndianSale लगाना होगा. तभी आपकी इस कॉन्टेस्ट में एंट्री मानी जाएगी.

ये भी पढ़ेंः कौन सा iPhone खरीदना होगा आपके लिए फायदे का सौदा? Apple CEO टिम कुक ने खुद बता दिया!

ये है आखिरी स्टेप

इसके बाद आता है कॉन्टेस्ट का आखिरी स्टेप. यह भी बहुत ही आसान है. इसमें बस आपको अमेजन ऐप पर जाकर iPhone 15 को अपनी विशलिस्ट में ऐड करना होगा. यह स्टेप करना सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर आप स्टिकर्स इकट्ठा कर लेते हैं और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर देते हैं लेकिन iPhone 15 को विशलिस्ट में नहीं जोड़ते तो आपकी एंट्री कैंसिल हो जाएगी.

एज लिमिट भी जान लीजिए
यह कॉन्टेस्ट 25 सितंबर 2025 की रात 11:59 बजे तक चलेगा. इसमें शामिल होने के लिए उम्र सीमा कम से कम 18 वर्ष रखी गई है और वह भारत का निवासी होना चाहिए. ध्यान रहे हर व्यक्ति सिर्फ एक बार ही इसमें हिस्सा ले सकता है. कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद 5 विजेताओं का चयन पूरी तरह से रैंडम ड्रॉ के जरिए किया जाएगा. चुने गए सभी लोगों को इनाम के तौर पर iPhone 15 दिया जाएगा. विजेताओं की घोषणा अमेजन के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर होगी.

ये भी पढ़ेंः अब AI बोलेगा जैसे इंसान! Microsoft Copilot में आया नया सुपर स्मार्ट फीचर, मिनटों में तैयार करेगा ऑडियो

 

