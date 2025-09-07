महंगे पैक की हो गई छुट्टी! सिर्फ 100 रुपये में पाएं Jio Hotstar का सब्सक्रिप्शन, साथ में मिलेगा इतने GB हाई-स्पीड डेटा

Jio Hotstar Plan: आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. लोग थिएटर जाने के बजाय Jio Hotstar, Netflix और Amazon Prime Video पर ही मूवीज और वेब सीरीज देखना पसंद कर रहे हैं. लेकिन अक्सर इन सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमत जेब पर भारी पड़ जाती है. इसी वजह से कई लोग सब्सक्रिप्शन लेने से बचते हैं. अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. जियो-Airtel लाया है सिर्फ 100 रुपये का शानदार रिचार्ज प्लान, जिसमें आपको हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही, साथ में डेटा का फायदा भी मिलेगा.

Jio 100 Plan

Reliance Jio का 100 रुपये वाला प्लान उन यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर है जो कम खर्च में लंबा फायदा चाहते हैं. इस पैक के तहत आपको 5GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा. साथ ही इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 100 रुपये खर्च करने पर आपको Jio Hotstar का सब्सक्रिप्शन 90 दिनों यानी 3 महीने तक मिलेगा. इसका मतलब है कि आप सिर्फ 100 रुपये में पूरे तीन महीने तक मोबाइल, टैबलेट या टीवी किसी भी डिवाइस पर हॉटस्टार की मूवीज, वेब सीरीज और दूसरे ओटीटी कंटेंट का मजा ले सकते हैं.

Airtel 100 Plan

एयरटेल का नया 100 रुपये वाला प्रीपेड प्लान उन लोगों के लिए है जो कम दाम में ज्यादा डेटा और ओटीटी का भरपूर मजा लेना चाहते हैं. इस प्लान के तहत यूजर्स को कुल 5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जिसकी वैलिडिटी 30 दिन होती है. खास बात यह है कि इस पैक के साथ आपको Jio Hotstar का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, यानी आप कम पैसों में एंटरटेनमेंट और इंटरनेट दोनों का फायदा उठा सकते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह पैक केवल डेटा प्लान है. इसमें कॉलिंग या एसएमएस की सुविधा नहीं मिलेगी.

Vi 151 Plan

इस पैक के तहत आपको 90 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, यानी आप तीन महीने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ ही Jio Hotstar का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है जिससे आप मोबाइल टैब या टीवी किसी भी डिवाइस पर हॉटस्टार की मूवीज और वेब सीरीज देख सकते हैं. इसके अलावा प्लान में आपको 4GB हाई-स्पीड डेटा का भी लाभ मिलेगा.

इस बात का जरूर रखें ध्यान

अगर आप ये रीचार्ज करने जा रहे है तो यह भी जान लीजिए कि Jio, Airtel, Vodafone Idea (Vi) के ऊपर बताए गए सभी ओटीटी प्लान्स का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपक नंबर पर पहले से कोई प्राइमरी प्लान एक्टिव होगा.

