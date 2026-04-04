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किराएदारों और छात्रों की मौज! न एड्रेस प्रूफ चाहिए न लंबी वेटिंग, बस एक ID दिखाकर घर लाएं छोटू सिलेंडर; जानें कैसे

How to Get 5kg LPG Cylinder: वेस्ट एशिया में बढ़ते युद्ध के तनाव ने वैश्विक स्तर पर ईधन संकट की आहट दे दी है. भारत में भी अमेरिका-ईरान संघर्ष के बीच LPG सप्लाई को लेकर आम जनता की चिंताएं बढ़ गई हैं. ऐसे में अगर आप भी दूसरे शहर में रहते हैं और लंबे कार्रवाई या एड्रेस प्रूफ न होने के कारण नया गैस कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. बस एक आईडी कार्ड दिखाकर आप 'छोटू' गैस सिलेंडर घर ला सकते हैं.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:10 AM IST
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किराएदारों और छात्रों की मौज! न एड्रेस प्रूफ चाहिए न लंबी वेटिंग, बस एक ID दिखाकर घर लाएं छोटू सिलेंडर; जानें कैसे

How to Get 5kg LPG Cylinder: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से दुनिया भर के देशों में पेट्रोल और LPG का संकट गहराता जा रहा है. भारत में भी अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर LPG सप्लाई की चिंता लोगों को सताने लगी है. ऐसे में हर कोई अपना गैस सिलेंडर रिफिल कराने की कोशिश में है. वहीं जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं और LPG कनेक्शन नहीं है उनके सामने गैस सिलेंडर एक नई समस्या हो रही है. ऐसे लोगों के पास नया गैस कनेक्शन लेना एक ऑप्शन बचता है. 

लेकिन गैस कनेक्शन लेने का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में लंबी लाइनों, एड्रेस प्रूफ के झंझट और हफ्तों की वेटिंग का ख्याल आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आपको गैस सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए किसी भी लंबे प्रोसेस का फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी. अगर आप छोटू गैस सिलेंडर लेते हैं तो बिना किसी लंबे प्रोसेस को फॉलो किए आपका काम हो सकता है. छोटू सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए लंबी प्रक्रिया या एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होती है. आप बस एक ID देकर इसे आसानी से खरीद सकते हैं. 

Bharatgas Mini सिलेंडर का तरीका जानिए

Bharatgas Mini सिलेंडर लेने के लिए आपको बिलकुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको अपने नजदीकी Bharatgas डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा. यहां आपको एक आईडी प्रूफ देना और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा. बस आपको  5kg का छोटू सिलेंडर मिल जाएगा. अगर आप कहीं जाना नहीं चाहते हैं तो घर बैठे भी इसके लिए अप्लाई करत सकते हैं, इसके लिए आपको टोल-फ्री नंबर 1800 22 4344 डायल करना होता है, और 2 घंटे के अंदर डिलीवरी मिल सकती है, हालांकि यह सुविधा अभी कुछ चुनिंदा शहरों में ही शुरू हुई है.

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HP Gas का Appu सिलेंडर खरीदने का तरीका

HP Gas Appu सिलेंडर आप HP Gas एजेंसी, पेट्रोल पंप या किसी रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं. शुरुआत में आपको सिलेंडर और रेगुलेटर दोनों लेने होंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ रिफिल के पैसे ही देने पड़ते हैं. इसका एक बड़ा फायदा यह है कि यह Free Trade LPG कैटेगरी में आता है इसलिए इसे लेने के पक्के एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होती है और कई बार इसे तुरंत भी खरीदा जा सकता है. रिफिल की जरूरत होने पर आप इसे बड़े आराम से बुक कर सकते हैं. इसके लिए HP Pay ऐप, कंपनी की वेबसाइट, WhatsApp, मिस्ड कॉल या IVRS जैसे कई ऑप्शन मिलते हैं जिनसे आप घर बैठे ही बुकिंग कर सकते हैं.

Indane Mini LPG सिलेंडर

अगर आप Indane का छोटू LPG सिलेंडर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने आसपास के किसी Indane गैस डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेल स्टोर पर जाना होगा. यहां आपको सिर्फ एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाकर सिलेंडर आसानी से ले सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी सुविधा यह है कि इसमें पक्के एड्रेस प्रूफ की भी जरूरत नहीं होती है, जिससे यह किराए पर रहने वाले लोगों और छात्रों के लिए काफी सुविधाजनक बन जाता है.  

कितना आता है खर्च

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि पहली बार छोटू सिलेंडर लेने पर कितना खर्च आता है. तो इसका जवाब है सिलेंडर और रेगुलेटर का खर्च मिलाकर कुल  1300 से 1500 रुपए आता है. इसमें सिलेंडर का सिक्योरिटी डिपॉजिट लगभग 1100 से 1200 रुपए होती है, जो सिलेंडर वापस करने पर मिल जाते हैं.

(ये भी पढ़ेंः बिना रिमोट के चलेगा AC! Haier लाया नया एसी, आपके घर पहुंचने से पहले ही करेगा कूलिंग)

सिलेंडर जमा करने पर वापस मिल जाते हैं पैसे

छोटू सिलेंडर लेते समय जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं उसे बाद में वापस पा सकते हैं. आप इस सिलेंडर को डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर जमा कर सकते हैं. ज्यादातर यह रिफंड लगभग 50% तक होता है. इसलिए यह कनेक्शन उन लोगों के लिए सही है जो इसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहते.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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