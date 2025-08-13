 2025 में लीजिए 5000 से भी कम दाम में मिलेंगे ये प्रीमियम ईयरबड्स! नॉइज कैंसिलेशन के साथ मिलेगी लंबी बैटरी लाइफ
Hindi Newsटेक

2025 में लीजिए 5000 से भी कम दाम में मिलेंगे ये प्रीमियम ईयरबड्स! नॉइज कैंसिलेशन के साथ मिलेगी लंबी बैटरी लाइफ


ear buds in 5000: आज हम आपको 4 सबसे अच्छे ईयरबड्स के बारे में बताएंगे, जो नॉइज कैंसिलेशन, अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, ये पांचों ईयर बड्स 5000 के भीतर आपको मिल जाएंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:59 AM IST
2025 में लीजिए 5000 से भी कम दाम में मिलेंगे ये प्रीमियम ईयरबड्स! नॉइज कैंसिलेशन के साथ मिलेगी लंबी बैटरी लाइफ

ear buds in 5000: आज के समय में तार वाले ईयर फोन का जा चुका है लोगों को वायरलेस ईयरबड्स पसंद आते हैं जिसका चुनाव लोग खरीदते समय नहीं कर पाते कि कौन से ईयर बड्स को खरीदा जाए, आज हम आपको बेहद अच्छी साउंड क्वालिटी, नॉइज कैंसिलेशन और लंबी बैटरी वाले ईयर बड्स के बारे में बताएंगो जो आपको 5 हजार से भी कम दाम में आपको मिल सकता है.

Realme Buds Air 6 Pro
Realme के  Buds Air 6 Pro में ANC का सपोर्ट मिलता है, साथ ही इसमें 50dB तक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है जिससे आप शोर में आसानी से अंदर का आवाज सुन सकते हैं, इस ईयर बड्स को फुल चार्ज करने पर 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है, इसकी कीमत की बात करें तो 4499 रुपये है जो ऑफर के चलते सस्ता भी होता रहता है.

Realme Buds T300
अगर बात Realme Buds T300 की किया जाए तो इसमें 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ दी गई है जिसके 10 मिनट की चार्जिंग के बाद आपको 7 घंटे तक का प्लेबैक मिल सकता है, साथ हीं ये इयरबड्स  ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी  को भी सपोर्ट करते हैं, इसमें 50ms अल्ट्रा-लो लेटेंसी और 30dB तक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मौजूद है, इस ईयर बड्स की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 2,299 रुपये है.

CMF Buds Pro 2
CMF Buds Pro 2 को IP55 की रेटिंग दी गई है जो इस बेहतर बनाने का काम करती है, साथ ही 60 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो आपको 10 घंटे का प्लेबैक देने का काम करती है अगर इस ईयर बड्स की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत  3,799 दिया गया है. 

OPPO Enco Air 3 Pro
OPPO Enco Air 3 Pro ईयरफोन की बात करें तो इसमें 12.4 मिमी डायनेमिक ड्राइवर, 49dB तक एक्टिव नॉइज कैंसलेशन दिया गया है, जो इस बड्स को बेस्ट बनाने का काम करता है, ये बड्स अपने केस के साथ पूरा 30 घंटे का प्लेबैक टाइम दे सकता है, इसकी कीमत लगभग  4,999 रुपये है.

About the Author
author img
हर्ष सिंह

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

earbuds in 2025Realme Buds Air 6 Pro

;