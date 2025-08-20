अब चोरों की आएगी शामत! 1500 रुपये से भी कम में मिल रहे हैं ये स्मार्ट CCTV, फोन पर भेजते रहते हैं पल-पल की अपडेट

Smart CCTV under 1500: चोरों का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. जरा सी लापरवाही होते ही घर का सारा सामान चोर साफ कर देते हैं. ज्यादातर लोगों को हर समय घर की सुरक्षा की टेंशन सताती रहती है. अगर आप भी घर की सेफ्टी को लेकर परेशान रहते हैं तो यह खबर आपकी परेशानी दूर कर देगी. चोरी या अनहोनी से बचने के लिए आप 1500 रुपये से भी कम में आसानी से CCTV कैमरा घर में लगा सकते हैं और फोन से नजर भी रख सकते हैं. ये स्मार्ट कैमरा दिन-रात निगरानी करता है और आपको हर समय घर की सुरक्षा का भरोसा देता है. कम बजट में भी आप अपने घर को पूरी तरह सेफ रख सकते हैं और बिना चोरी के डर के कहीं भी आ जा सकते हैं. आइए जानते हैं 1500 रुपये से भी कम में मिलने वाले सीसीटीवी कैमरा के बारे में

Trueview 2MP Smart Wi-Fi Security Camera

अगर आप कम बजट और अच्छे कैमरे की तलाश में हैं तो आपके लिए बेस्ट विकल्प हो सकता है Trueview 2MP Smart Wi-Fi Security Camera. यह एडवांस और कम बजट वाला कैमरा है, जिसे घर या ऑफिस की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें खास मोशन सेंसर लगे हैं, जो हलचल को तुरंत पहचान कर आपके पर अलर्ट भेजते हैं. यह कैमरा 360 डिग्री घूम सकता है, जिससे यह एक ही बार में बड़े एरिया को कवर कर सकता है. 2MP का कैमरा फुल HD रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड करता है. इस कैमरे में वाईफाई कनेक्टिविटी है, जिससे इसे सीधे स्मार्टफोन से कंट्रोल किया जा सकता है.

सबसे खास बात की इसमें नाइट विजन की सुविधा भी है, जो 10 मीटर तक के क्षेत्र में साफ वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. ऑटोमैटिक फोकस फीचर पिक्चर को ब्लर होने से बचाता है और लेंस को अपने आप एडजस्ट करता है. इसल कैमरे में आपको 1 महीने का फ्री क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है. वहीं बात करें इसकी कीमत तो यह कैमरा आपको ई-कॉमर्स साइट पर 1000 तक आसानी से मिल जाएगा.

CP PLUS 2MP Full HD CCTV

CP PLUS 2MP Full HD CCTV Camera कम दाम में मिलने वाला एक बेस्ट सेफ्टी कैमरा है. इसे आप घर या फिर ऑफिस पर आसानी से लगा सकते हैं. यह कैमरा ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट्स पर आसानी से उपलब्ध है और इसकी कीमत 1499- 1599 के आस-पास है. साथ ही इसपर भी अक्सर डिस्काउंट मिलता है. कैमरे की सबसे बड़ी खासियत इसकी फुल HD क्वालिटी है, जिससे वीडियो क्वालिटी काफी बेहतर रहती है. इस कैमरे में 360 डिग्री व्यू की सुविधा भी मिलती है, जिससे यह कैमरा पूरे कमरे या एरिया को एक ही बार में कवर कर सकता है. साथ ही इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी भी है, जिससे आप इसे सीधे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके लाइव वीडियो देख सकते हैं.

TP PLUS 3MP Full HD CCTV Camera

यह काफी एडवांस कैमरा माना जाता है. जिसे खासतौर पर घर की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है. यह कैमरा बल्ब शेप में आता है और आसानी से बल्ब होल्डर में लगाया जा सकता है, जिससे बहुत बार लोग यह जान भी नहीं पाते हैं कि वह कैमरे की निगरानी में हैं. इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी है जो 2.4GHz फ्रीक्वेंसी से जुड़ता है और iOS तथा एंड्रॉइड दोनों डिवाइस पर कंट्रोल किया जा सकता है. यह PTZ कैमरा 350 डिग्री पैन और 95 डिग्री टिल्ट कर सकता है, साथ ही इसमें जूम की सुविधा भी है.

कैमरा MP4 फॉर्मेट में फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिससे साफ और कलर वाली वीडियो मिलती है. इसमें इन-बिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर हैं, जो टू-वे टॉक की सुविधा देते हैं, यानी आप कैमरे के माध्यम से बात भी कर सकते हैं. मोशन और ऑडियो डिटेक्शन फीचर किसी भी हलचल या आवाज पर फोन पर अलर्ट भेजता है. बात करें इस कैमरी की कीमत की तो इसे आप ई-कॉमर्स स्टोर से 1,199 में खरीद सकते हैं.