न फिंगरप्रिंट, न आइरिस स्कैन; सिर्फ 3 कागजात से बनवाएं बच्चों का Aadhaar Card, ये है सबसे आसान तरीका

Blue Aadhaar Card for Children: अब बच्चों का Aadhaar बनवाना हुआ और भी आसान! 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ब्लू आधार कार्ड में न तो फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है और न ही आइरिस स्कैन की. बस 3 जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने बच्चे का Aadhaar कार्ड आप बनवा सकते हैं. स्कूल एडमिशन से लेकर सरकारी योजनाओं और बैंक अकाउंट तक, हर जगह यह पहचान आज जरूरी हो गया है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको ब्लू आधार कार्ड बनवाने का पूरा प्रोसेस बताते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:46 AM IST
Blue Aadhaar Card for Children: आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही नहीं बल्कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए भी यह जरूरी पहचान बन गया है. स्कूल में एडमिशन से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. लेकिन अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों का आधार बनवाना एक लंबी और परेशान कर देने वाली प्रक्रिया है. अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो यह खबर खास आपके लिए है! भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने इस प्रक्रिया को बहुत ही आसान बनाया है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि इसके लिए कौन से दस्तावेज चाहिए, और इसे बनाने का प्रोसेस क्या है.

ब्लू आधार कितना जरूरी?
भारत में 0-5 साल तक के बच्चे के लिए ब्लू आधार बनाया जाता है. इस आधार का कलर नीला होता है. इस आधार में बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन नहीं ली जाती है. इसका कारण है कि इस उम्र में बच्चों की बायोमेट्रिक ठीक से बने नहीं होते हैं. इसके जगह पर आधार कार्ड में शामिल होते हैं, बच्चे की फोटो, बच्चे का नाम और जन्मतिथि, माता या पिता का आधार नंबर लिंक.

ब्लू आधार बच्चों के पहचान के लिए जरूरी होता है. जैसे, जब भी बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराया जाता है तो ब्लू आधार कार्ड की आवश्यकता होती है. अस्पतालों और सरकारी योजनाओं में भी ब्लू आधार कार्ड की जरूरत होती है. यदि माता-पिता बच्चे के नाम से कोई बैंक खाता या बीमा पॉलिसी खोलना चाहते हैं तो भी ब्लू आधार कार्ड लगता है. 

नोट कर लीजिए ये डॉक्यूमेंट्स
ब्लू आधार कार्ड बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पेरेंट्स का आधार कार्ड, पते का प्रमाण.

पहले जानिए ऑनलाइन प्रोसेस
आप ब्लू आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको सेंटर पर जाना ही पड़ता है. हां अगर आप चाहें तो पहले ही स्लॉट बुकिंग कर लें जिससे वहां लाइन में आपको न लगना पड़े. इसके लिए आपको UIDAI के वेबसाइट पर जाना होगा. वहां Book Aadhaar Appointment ऑप्शन सेलेक्ट कर अपने नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर क्लिक करें. अब जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट देखें और उन्हें अपने पास रख लें.

इतना करने के बाद अपने समय पर सेंटर जाएं. वहां बच्चें की फोटो ली जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. इसके बाद आपको एक Acknowledgement Slip मिलेगी. करीब 60-90 दिनों में बाल आधार कार्ड घर पर आ जाएगा.

ऑफलाइन प्रोसेस भी जान लीजिए
अगर आप चाहें तो बिना स्लॉट बुक किए भी आप सेंटर जा सकते हैं. लेकिन बिना स्लॉट बुकिंग के आपको लाइन में लगना पड़ सकता है. आप बस नजदीकी आधार सेंटर सेवा केंद्र पर जाएं. वहां बाल आधार एनरोलमेंट फॉर्म भर लें. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता का आधार कार्ड जरूर ले जाएं. सेंटर पर ही बच्चे की फोटो क्लिक की जाती है. माता या पिता की बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी. सबमिट करने के बाद आपको एनरोलमेंट स्लिप सेंटर से मिल जाएगी. इसके कुछ ही सप्ताह बाद आधार कार्ड आपके घर आ जाएगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 साल की उम्र होने के बाद बच्चे की बायोमेट्रिक दोबारा लिए जाते हैं. इसके बाद ब्लू आधार कार्ड को आधार कार्ड में बदल दिया जाता है. यह अपडेट पूरी तरह फ्री होता है. 5 साल के बाद 15 साल की उम्र में भी आधार अपडेट कराया जाता है.

;