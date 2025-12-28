Advertisement
आखिर क्या है ये SIM Box जिससे विदेशी ठग लूट रहे हैं भारतीयों की कमाई? CBI के खुलासे ने उड़ाए होश!

आखिर क्या है ये SIM Box जिससे विदेशी ठग लूट रहे हैं भारतीयों की कमाई? CBI के खुलासे ने उड़ाए होश!

CBI SIM Box Scam News: भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI ने एक हाई-टेक साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है, जो आपकी मेहनत की कमाई को सीधे निशाना बना रहा था. नोएडा, दिल्ली और चंडीगढ़ में की गई छापेमारी में 21,000 से ज्यादा फेक सिम कार्ड और SIM Box डिवाइस बरामद किए गए. साइबर अपराधी इन डिवाइसों का मदद से लोगों के साथ ठगी कर रहे थे.

Dec 28, 2025
आखिर क्या है ये SIM Box जिससे विदेशी ठग लूट रहे हैं भारतीयों की कमाई? CBI के खुलासे ने उड़ाए होश!

CBI SIM Box Scam News: क्या आपके पास भी अनजान नंबर सस्ते लोन, बंपर ऑफर, इन्वेस्टमेंट या नौकरी के ऑफर वाले मैसेज आते हैं? जवाब अगर हां है तो संभल जाइए. भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. सीबीआई की खुलासा में साइबर ठगी का एक बहुत ही खतरनाक तरीका सामने आया है जिसे SIM Box स्कैम कहा जा रहा है. CBI की बड़ी कार्रवाई में इस हाईटेक फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है जिसमें हजारों की संख्या में फेक SIM कार्ड के जरिए लाखों लोगों को ठगने की साजिश तैयार की जा रही थी. 

जांच एजेंसी CBI के खुलासे में एक ऐसे हाई-टेक घोटाले का पर्दाफाश हुआ है जो आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहा है. नोएडा दिल्ली समेत चंडीगढ़ में की गई छापेमारी में 21,000 से ज्यादा अवैध सिम कार्ड और कई सिम बॉक्स डिवाइस बरामद किए गए हैं.

अब जानिए क्या है यह SIM Box स्कैम?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SIM Box एक ऐसी मशीन होती है जिसमें एक साथ सैकड़ों सिम कार्ड लगाकर इस्तेमाल किए जाते हैं. साइबर फ्रॉड करने वाले लोग इसका इस्तेमाल ज्यादातर दो कामों के लिए करते हैं. पहला है इंटरनेशनल कॉल को लोकल बनाने के लिए. इस SIM Box की सहायता से विदेश से आने वाली फेक कॉल को इस डिवाइस की सहयाता से ऐसे दिखाते हैं जैसे वो भारत के ही किसी नंबर से आ रही हो. इससे साइबर अपराधी को यह फायदा होता है कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए अपराधी को ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है. SIM Box का दूसरा इस्तेमाल साइबर अपराधी एक दिन में लाखों लोगों को फिशिंग लिंक और फर्जी ऑफर वाले मैसेज भेजने के लिए करते हैं.

कैसे काम करता है यह पूरा खेल?
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार इस तरह का स्कैम का खेल फेक आईडी यानी फर्जी पहचान पत्रों पर खरीदे गए हजारों सिम कार्ड्स से शुरू होता है. इन सिम कार्ड्स को सर्वर और डोंगल से जुड़े सिम बॉक्स में लोड किया जाता है. इसके बाद साइबर फ्रॉड करने वाले अपरोधी आम लोगों को लुभाने वाले मैसेज भेजते हैं. जैसे ही कोई यूजर मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करता है या अपनी बैंकिंग डिटेल शेयर कर देता है उसका अकाउंट साफ हो जाती है. जांच में खुलासा हुआ है कि विदेशी अपराधी भी भारतीय नागरिकों को ठगने के लिए इस नेटवर्क का सहारा ले रहे थे.

क्यों है यह खतरनाक?
इस तरह की स्कैम में आपकी बैंकिंग डिटेल्स चोरी कर सीधे बैंक अकाउंट से पैसे साफ कर दिए जाते हैं.

इससे आपका प्राइवेट डेटा डार्क वेब पर भी बेचा जा सकता है.

कॉल की पहचान छुपाने की वजह से यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा खतरा है.

अब जानिए कैसे खुद को रखें सेफ 

एक्सपर्ट के अनुसार किसी भी अनजान SMS में आए लोन या जॉब के लिंक को क्लिक करने से बचें.

अगर मैसेज किसी अजीब या रैंडम नंबर से आए तो वह फर्जी हो सकता है.

अगर आपको कोई मैसेज संदिग्ध लगता है तो इसकी शिकायत तुरंत सरकारी पोर्टल cybercrime.gov.in पर जरूर करें.

अपने स्मार्टफोन में स्पैम प्रोटेक्शन ऑन रखें ताकि ऐसे मैसेज खुद-ब-खुद ब्लॉक हो जाएं.

