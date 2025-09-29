छोड़िए गर्म पानी... बर्फीला पानी निकालेगा Geyser! चालू करने से पहले तुरंत करें ये काम, नहीं तो होगा कबाड़

geyser servicing before winter: जब सर्दी का मौसम आता है, तब घर में गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है. ठंडे पानी को गरम करने के लिए गीजर हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठंड शुरू होने से पहले अपने गीजर की सर्विसिंग कराना कितना जरूरी है? यदि आप समय पर गीजर की सर्विसिंग नहीं कराते हैं, तो इससे कई समस्याएं हो सकती हैं. आइए, सरल भाषा में जानते हैं कि ठंड शुरू होने से पहले गीजर की सर्विसिंग क्यों करानी चाहिए और अगर नहीं कराई तो क्या-क्या हो सकता है.

गीजर की सर्विसिंग क्यों जरूरी है?

गीजर में पानी गरम करने के लिए कई हिस्से होते हैं जैसे हीटर, थर्मोस्टेट, टैंक आदि. जब गीजर लंबे समय तक बिना देखभाल के चलता रहता है, तो इसमें जमी हुई सफाई, स्केल (पानी में मौजूद मिनरल से जमा हुआ पत्थर जैसा पदार्थ) जमा हो जाती है. यह स्केल हीटर के आसपास जम जाती है, जिससे हीटर ठीक से काम नहीं कर पाता. सर्विसिंग के दौरान गीजर की सफाई की जाती है, स्केल को हटाया जाता है और खराब या घिसे हुए पार्ट्स को बदला जाता है. इससे गीजर की क्षमता बढ़ती है और वह ज्यादा समय तक बिना खराब हुए चलता है. साथ ही, गीजर के सही तापमान पर काम करने से बिजली की बचत भी होती है.

अगर सर्विसिंग नहीं कराई तो क्या होगा?

हीटर खराब हो सकता है: गीजर का हीटर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अगर स्केल जम जाती है तो हीटर पर अधिक दबाव पड़ता है और वह जल्दी खराब हो सकता है. इसका मतलब है कि आपको गीजर को बार-बार रिपेयर या नया गीजर खरीदना पड़ सकता है, जो आपके लिए महंगा साबित हो सकता है.

बिजली की खपत बढ़ जाती है: जब गीजर ठीक से काम नहीं करता, तो वह ज्यादा समय तक पानी को गरम रखने की कोशिश करता है. इससे बिजली का बिल बढ़ जाता है. सही सर्विसिंग से गीजर ऊर्जा की बचत करता है और आपका बिल कम आता है.

पानी गरम होने में देरी: यदि गीजर की सर्विसिंग नहीं कराई जाती, तो पानी गरम होने में ज्यादा समय लगता है. इसका मतलब है कि आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, जिससे आप असुविधाजनक महसूस कर सकते हैं.

लीक या खराबी का खतरा: गीजर में अगर कहीं से लीकेज हो जाए या टैंक कमजोर हो जाए, तो पानी घर में फैल सकता है. इससे घर को नुकसान हो सकता है और मरम्मत में खर्च भी बढ़ सकता है.

सर्विसिंग के फायदे

* गीजर लंबे समय तक ठीक चलता है.

* बिजली की बचत होती है.

* पानी जल्दी गरम होता है.

* गीजर से निकलने वाली गंध या आवाज़ कम होती है.

* दुर्घटना जैसे जलने या शॉर्ट सर्किट का खतरा कम होता है.

सर्विसिंग कब और कैसे कराएं?

सबसे अच्छा है कि सर्दियों के शुरू होने से कम से कम एक महीने पहले गीजर की पूरी जांच और सफाई करवा लें. आप गीजर निर्माता कंपनी की सर्विस सेंटर से संपर्क कर सकते हैं या किसी भरोसेमंद टेक्नीशियन को बुला सकते हैं. सर्विसिंग के दौरान ये मुख्य काम किए जाते हैं:

* गीजर के अंदर जमा स्केल की सफाई.

* हीटर, थर्मोस्टेट और टैंक की जांच.

* खराब पार्ट्स की जगह नए पार्ट्स लगाना.

* इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की जांच.

* गीजर को पूरी तरह साफ करना.