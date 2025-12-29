Geyser Safety Tips: गीजर न हो जाए खतरनाक! नहाते समय एक लापरवाही पड़ेगी भारी, इन आसान टिप्स से रखें खुद को सुरक्षित

Advertisement
Geyser Safety Tips:  सर्दियों के दौरान गर्म पानी से नहाने के लिए गीजर का उपयोग करने वाले लोगों को किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए इस आर्टिकल में दिए गए से सेफ्टी टिप्स का पालन करना चाहिए. क्योंकि गीजर यूज करते समय कुछ आम गलतियां बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

Dec 29, 2025
Geyser Safety Tips: सर्दियों के समय में अमूमन हर घर में गर्म पानी से नहाने के लिए गीजर का इस्तेमाल जारूर होता होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीजर यूज करते समय आपसे होने वाली एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है? अगर नहीं, तो हम आपको इस आर्टिकल में बता रहे हैं कि गीजर का उपयोग करते समय आप कौन सी गलती कभी नहीं कर सकते हैं. ये आपको बड़े हादसो से बचा सकती है. 

नहाते समय कभी ना ऑन रखें गीजर
नहाते समय गीजर ऑन रखना आपके लिए बेहाद घातक हो सकता है. इससे आपको करंट लगने, वायरिंग खराब होने जैसी और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि गीजर चालू रहने से पानी और बिजली दोनों का संपर्क बना रहता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक या ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है? ऐसे में आपके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि नहाने से पहले पानी गर्म कर गीजर बंद कर दें. ज्यादा देर तक गीजर ऑन रहने से इसका थर्मोस्टेट भी खराब हो सकता है. 

शॉर्ट सर्किट का खतरा न करें नजरअंदाज
गीजर में लगी वायरिंग की आप समय के साथ जांच करते रहे, नहीं तो शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है. अगर आपको प्लग में कोई दिक्कत दिखे या तार जले हुए दिखाई दें और स्विच में चिंगारी दिखे, तो तुरंत गीजर बंद करें और किसी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर जांच कराएं. 

पानी ज्यादा गर्म करने से बचे
गीजर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा करने से आपको बचना चाहिए. क्योंकि गीजर के अंदर हाई पावर वाली हीटिंग रॉड लगी होती है, जो पानी गर्म करने का काम करती है. इससे गीजर को ज्यादा समय तक चलने के कारण उसका तापमान और दबाव बढ़ता रहता है. इससे न सिर्फ आपके जलने का खतरा रहता है, बल्कि गीजर खराब होने या फटने की भी आशंका बनी रहती है. बेहतर है कि टेम्परेचर को मीडियम लेवल पर रखें और बहुत ज्यादा गर्म पानी से बचें.

समय पर सर्विस करवाना अनिवार्य
अगर आप गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो साल में इसको कम से कम एक बार पूरी तरह से सर्विस जरूर करवाएं. क्योंकि लंबे समय से उपयोग के कारण इसके अंदर जंग, गंदगी और प्रेशर की समस्या आ जाती है. समय पर गीजर की सर्विस कराने से आपको इसके अंदर की खराबी भी पता चल जाती है. साथ ही आपको बहुत पुराना या लीकेज वाला गीजर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. 

