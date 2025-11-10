Advertisement
trendingNow12996479
Hindi Newsटेक

गीजर या हीटिंग रॉड! सर्दी में कौन बचाएगा सबसे ज्यादा बिजली, किसे खरीदना रहेगा बेस्ट?

Geyser Or Heating Rod Tips: सर्दियों में गर्म पानी की जरूरत हर घर में होती है. ऐसे में उलझन रहती है कि गीजर खरीदें या हीटिंग रॉड से काम चलाएं. कौन सा ज्यादा सुरक्षित है, कौन सा कम बिजली खर्च करता है और किसका रखरखाव आसान है. यहां हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि आपके बजट और जरूरत के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर रहेगा.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 10, 2025, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गीजर या हीटिंग रॉड! सर्दी में कौन बचाएगा सबसे ज्यादा बिजली, किसे खरीदना रहेगा बेस्ट?

Geyser vs Heating Rod: सर्दियों की शुरुआत होते ही गीजर और हीटिंग रॉड की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है. कई लोगों को लगता है कि रॉड सस्ता है और बिजली भी कम खर्च करता है, वहीं गीजर सुरक्षित और आरामदायक लगता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कीमत, बिजली खर्च और सुरक्षा के लिहाज से इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर है.

Heating Rod और Geyser  
हीटिंग रॉड (इमर्शन रॉड), यह एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जो पानी की बाल्टी में डालकर इस्तेमाल की जाती है. यह ₹300 से ₹1000 के बीच मिल जाती है और कम बजट वालों या किराये के घर में रहने वालों के लिए एक आसान और लो-कॉस्ट ऑप्शन है.

गीजर एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिक या गैस डिवाइस है, जिसे बाथरूम में स्थापित किया जाता है. इसकी शुरुआती कीमत ₹2,000 से शुरू होती है. यह अलग-अलग लीटर कैपेसिटी और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है. बड़ी कैपेसिटी के कारण एक बार में 2-3 लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह किचन तक गर्म पानी पहुंचाने में भी सक्षम होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिजली की खपत और कीमत में कौन बेहतर?
बिजली खपत के मामले में गीजर ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, खासकर अगर वह अच्छी रेटिंग वाला हो. एक 1.5 kW की हीटिंग रॉड 20-30 मिनट में करीब 0.75 यूनिट बिजली खर्च करती है, जिससे महीने का बिल लगभग ₹200-₹250 आ सकता है. वहीं एक अच्छा गीजर (2-3kW) अगर 10-15 मिनट तक इस्तेमाल हो, तो वह लगभग 0.5 यूनिट बिजली खर्च करता है, जिससे महीने का बिल लगभग ₹150 आएगा.

यह भी पढ़ें: Google के इस कर्मचारी की आवाज दबाने पर हुआ हंगामा, Elon Musk ने खुलकर किया सपोर्ट

मार्केट में हीटिंग रॉड भले ही सस्ता हो, लेकिन ज्यादा बचत गीजर में ही है. गीजर में ऑटो-कट फीचर होता है जो पानी गर्म होने के बाद बिजली खर्च करना बंद कर देता है, जबकि रॉड को मैन्युअली बंद करना पड़ता है.

सुरक्षा के लिहाज से कौन है ज्यादा सेफ?
सुरक्षा के मामले में गीजर ही सबसे अच्छा ऑप्शन है. हीटिंग रॉड इस्तेमाल करते समय करंट लगने का गंभीर खतरा बना रहता है, खासकर बच्चों और पेट्स वाले घरों में. सर्दियों में ऐसे कई हादसे सामने आते हैं. इसका इस्तेमाल ज्यादा सावधानी से करना पड़ता है.

गीजर में सेफ्टी फीचर्स जैसे ऑटो कट-ऑफ और प्रेशर रिलीफ वाल्व दिए होते हैं, जिससे करंट लगने और प्रेशर बढ़ने का खतरा कम हो जाता है. कुल मिलाकर, सुरक्षा, आराम, और ज्यादा बिजली की बचत को देखते हुए, गीजर एक बेहतर और सुरक्षित निवेश है, जबकि हीटिंग रॉड केवल एक अस्थायी और खतरे वाला ऑप्शन है.

यह भी पढ़ें: रूम हीटर पर 61% की बंपर छूट! कड़ाके की ठंड में मिलेगा जून का मजा

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Geyserwater heating rod

Trending news

350वीं जयंती पर पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर को समर्पित किया नवंबर महीना
Guru Tegh Bahadur
350वीं जयंती पर पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर को समर्पित किया नवंबर महीना
'मैंने मेरे भी वीडियो देखे हैं...' AI के गलत इस्तेमाल पर याचिकाकर्ता पर CJI बोले
CJI
'मैंने मेरे भी वीडियो देखे हैं...' AI के गलत इस्तेमाल पर याचिकाकर्ता पर CJI बोले
'बहुत काम किया पर...', धर्मेंद्र ने क्यों कहा था 'सियासत' को अलविदा? ये है वजह
Actor Dharmendra News
'बहुत काम किया पर...', धर्मेंद्र ने क्यों कहा था 'सियासत' को अलविदा? ये है वजह
आतंकी हमेशा... गिरिराज के सवाल पर महबूबा का जवाब-गांधी जी इंदिरा को किसने मारा?
Giriraj Singh
आतंकी हमेशा... गिरिराज के सवाल पर महबूबा का जवाब-गांधी जी इंदिरा को किसने मारा?
आतंकी साजिश में शामिल महिला डॉक्टर गिरफ्तार, दिहाड़ी मजदूरों के घर रखा था सामान
Jammu Kashmir
आतंकी साजिश में शामिल महिला डॉक्टर गिरफ्तार, दिहाड़ी मजदूरों के घर रखा था सामान
'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
bengaluru Jail Viral video
'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
Jammu Kashmir
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
Amritpal Singh
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
Terror
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
sharad pawar
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?