गीजर या हीटिंग रॉड! सर्दी में कौन बचाएगा सबसे ज्यादा बिजली, किसे खरीदना रहेगा बेस्ट?

Geyser Or Heating Rod Tips: सर्दियों में गर्म पानी की जरूरत हर घर में होती है. ऐसे में उलझन रहती है कि गीजर खरीदें या हीटिंग रॉड से काम चलाएं. कौन सा ज्यादा सुरक्षित है, कौन सा कम बिजली खर्च करता है और किसका रखरखाव आसान है. यहां हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि आपके बजट और जरूरत के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर रहेगा.
Geyser vs Heating Rod: सर्दियों की शुरुआत होते ही गीजर और हीटिंग रॉड की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है. कई लोगों को लगता है कि रॉड सस्ता है और बिजली भी कम खर्च करता है, वहीं गीजर सुरक्षित और आरामदायक लगता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कीमत, बिजली खर्च और सुरक्षा के लिहाज से इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर है.
Heating Rod और Geyser
हीटिंग रॉड (इमर्शन रॉड), यह एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जो पानी की बाल्टी में डालकर इस्तेमाल की जाती है. यह ₹300 से ₹1000 के बीच मिल जाती है और कम बजट वालों या किराये के घर में रहने वालों के लिए एक आसान और लो-कॉस्ट ऑप्शन है.
गीजर एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिक या गैस डिवाइस है, जिसे बाथरूम में स्थापित किया जाता है. इसकी शुरुआती कीमत ₹2,000 से शुरू होती है. यह अलग-अलग लीटर कैपेसिटी और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है. बड़ी कैपेसिटी के कारण एक बार में 2-3 लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह किचन तक गर्म पानी पहुंचाने में भी सक्षम होता है.
बिजली की खपत और कीमत में कौन बेहतर?
बिजली खपत के मामले में गीजर ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, खासकर अगर वह अच्छी रेटिंग वाला हो. एक 1.5 kW की हीटिंग रॉड 20-30 मिनट में करीब 0.75 यूनिट बिजली खर्च करती है, जिससे महीने का बिल लगभग ₹200-₹250 आ सकता है. वहीं एक अच्छा गीजर (2-3kW) अगर 10-15 मिनट तक इस्तेमाल हो, तो वह लगभग 0.5 यूनिट बिजली खर्च करता है, जिससे महीने का बिल लगभग ₹150 आएगा.
मार्केट में हीटिंग रॉड भले ही सस्ता हो, लेकिन ज्यादा बचत गीजर में ही है. गीजर में ऑटो-कट फीचर होता है जो पानी गर्म होने के बाद बिजली खर्च करना बंद कर देता है, जबकि रॉड को मैन्युअली बंद करना पड़ता है.
सुरक्षा के लिहाज से कौन है ज्यादा सेफ?
सुरक्षा के मामले में गीजर ही सबसे अच्छा ऑप्शन है. हीटिंग रॉड इस्तेमाल करते समय करंट लगने का गंभीर खतरा बना रहता है, खासकर बच्चों और पेट्स वाले घरों में. सर्दियों में ऐसे कई हादसे सामने आते हैं. इसका इस्तेमाल ज्यादा सावधानी से करना पड़ता है.
गीजर में सेफ्टी फीचर्स जैसे ऑटो कट-ऑफ और प्रेशर रिलीफ वाल्व दिए होते हैं, जिससे करंट लगने और प्रेशर बढ़ने का खतरा कम हो जाता है. कुल मिलाकर, सुरक्षा, आराम, और ज्यादा बिजली की बचत को देखते हुए, गीजर एक बेहतर और सुरक्षित निवेश है, जबकि हीटिंग रॉड केवल एक अस्थायी और खतरे वाला ऑप्शन है.
