Geyser Safety Tips: गीजर चालू करने से पहले भूलकर भी ना करें ये गलती, जानलेवा हो सकती है ये लापरवाही

Geyser Safety Tips: सर्दियां आते ही ज्यादातर लोग गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं. ऐसे में कुछ लोग बिजली वाली रोड तो कुछ लोग गैर चूल्हे पर बर्तन में पानी गर्म करते हैं, लेकिन बाथरूम में लगा गीजर इस काम को बहुत आसान कर देता है एक बटन दबाओ और पानी गर्म हो जाता है. लेकिन गीजर इस्तेमाल करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, वरना छोटी सी लापरवाही शॉर्ट सर्किट, गीजर फटने या करंट लगने जैसी दुर्घटना का कारण बन सकती है. इसलिए गीजर चलाने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें हैं.

पहले मैकेनिक को दिखाएं

यदि आपके बाथरूम में लगा गीजर 2 साल से ज्यादा पुराना है तो उसे बिना मैकेनिक से चेक कराए बिल्कुल भी चालू ना करें. पुराना होने के बाद गीजर के हीटिंग एलिमेंट में एक सफेद परत जम जाती है जिससे वह जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकता है जिसे गीजर के फटने का रिस्क बढ़ जाता है. इसलिए सर्दियां आते ही सबसे पहले गीजर की मरम्मत कराएं.

पहले वायरिंग चेक करें

गीजर को ऑन करने से पहले उसके वायर को अच्छी तरह चेक कर लें, कई बार वायरिंग ढीली होना, खराब होना, कट लगना शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ा देता है. इसलिए तार को पहले अच्छी तरह चेक कराएं. यदि तार कट रहा है, गल रहा है या जल रहा है तो उसे तुरंत चेंज करें.

गीजर चालू करके ना नहाएं

कुछ लोगों में गीजर चालू करके नहाने की आदत होती है, ये आदत जानलेवा भी हो सकती है. यदि बिजली का वोल्टेज अक्सर बदलता रहता है तो पानी में करंट उतने का खतरा बना रहता है इसलिए इतना बढ़ा रिस्क ना लें और गीजर को बंद करके ही नहाने जाएं. पहले गीजर यूज करें और जब पानी गर्म हो जाए तो गीजर स्विच ऑफ करें और प्लग निकाल दें, इसके बाद ही बाथरूम में नहाने जाएं.

पहले चलाकर देखें

सर्दियों में गीजर चालू करने से पहले कुछ सेकंड का ट्राई करें. पहले चलाकर देखें कि वो गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है. गीजर चालू करने पर कहीं कोई बदबू या आवाज तो नहीं आ रही. कोई भी गड़बड़ी दिखने पर तुरंत गीजर बंद करें और मैकेनिक को दिखाएं.

लीकेज से हो सकता है शॉर्ट सर्किट

अगर टेम्परेचर सही सेट करने के बाद भी पानी ज्यादा गर्म हो जाता है तो इसका थर्मोस्टेट में कोई खराबी हो सकती है. ऐसे में अगर आपने इस समस्या को इग्नोर किया तो ये पानी आपकी स्किन को जला सकता है. इसलिए इसे तुरंत ठीक कराएं. इसके अलावा अगर गीजर में थोड़ी सी भी लीकेज है तो तुरंत ठीक कराएं वरना ये शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है. सेफ्टी वाल्व और पुराने पाइप कई बार दबाव सहन नहीं कर पाते हैं, यही प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और गीजर को फटने से बचाते हैं. ऐसे में ये चीजें रेगुलर तौर पर चेक करते रहें.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है