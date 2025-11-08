गीजर इस्तेमाल करते वक्त कर दी ये छोटी सी भूल, घर में बम की तरह होगा धमाका!

Geyser Safety Tips: सर्दियों के मौसम में गीजर हर घर की एक जरूरी सुविधा है. लेकिन कई बार लोग गीजर चलाकर भूल जाते हैं और यह घंटो तक चालू रह जाता है. अगर आप भी सोचते हैं कि गीजर को 24 घंटे तक ऑन छोड़ने पर क्या होगा, तो जान लीजिए कि यह एक बड़ी भूल हो सकती है. लगातार गीजर ऑन रखना न सिर्फ बिजली का बिल बढ़ाता है, बल्कि इससे कई जानलेवा खतरे भी हो सकते हैं. ऐसी लापरवाही से गीजर बम की तरह फट सकता है. लेकिन आप जरूरी सावधानियों को अपनाकर बड़े हादसे से बच सकते हैं.

गीजर को 24 घंटे ऑन रखने के 4 बड़े नुकसान

बिजली का ज्यादा खपत

गीजर को घंटों चालू रखने से पानी लगातार गर्म होता रहता है. भले ही आप गर्म पानी का इस्तेमाल न कर रहे हों, टैंक में जमा गर्मी बाहर निकलती रहती है. इस गर्मी को बनाए रखने के लिए हीटर बार-बार ऑन होता है, जिससे बिजली बेकार जाती है और आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.

करंट लगने और आग का खतरा

लगातार चलने के कारण गीजर ओवरहीट हो सकता है. इससे आग लगने का डर या करंट लगने का जोखिम बढ़ जाता है. अगर इस दौरान पानी लीक हो जाए या कोई इलेक्ट्रिक वाल्व खराब हो जाए, तो पानी फैलने से बड़ा नुकसान हो सकता है.

गीजर जल्दी खराब होना

लंबे समय तक गीजर को चलाने से अंदर लगे जरूरी पार्ट्स जैसे हीटर कॉइल, थर्मोस्टेट और वाल्व लगातार काम करते हैं और उन पर दबाव बढ़ता है. इससे ये हिस्से जल्दी घिस जाते हैं, गीजर की क्षमता कम हो जाती है और वह अपनी सामान्य लाइफ से पहले ही पूरी तरह खराब हो सकता है.

ब्लास्ट होने का गंभीर खतरा

कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि यदि आप कई घंटों तक गीजर चालू छोड़ देते हैं, तो अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है. अगर गीजर का प्रेशर रिलीफ वाल्व ठीक से काम न करे, तो इतना दबाव बन सकता है कि गीजर ब्लास्ट भी हो सकता है. यह एक गंभीर दुर्घटना है जिससे भारी नुकसान हो सकता है.

बचाव के लिए क्या करें?

गीजर को तभी चालू रखें जब गर्म पानी चाहिए. छुट्टी या लंबे समय के लिए बाहर जाने पर गीजर को बंद कर दें. टाइमर का इस्तेमाल करें. गीजर में टाइमर लगाकर सिर्फ जरूरत के समय के लिए ही उसे चालू करें. हर महीने गीजर की जांच करें, ताकि कोई छोटी समस्या बड़ा रूप न ले.

