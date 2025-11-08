Advertisement
trendingNow12993852
Hindi Newsटेक

गीजर इस्तेमाल करते वक्त कर दी ये छोटी सी भूल, घर में बम की तरह होगा धमाका!

Geyser Safety Tips: अगर आप भी गीजर चलाकर घंटो तक भूल जाते हैं, तो सावधान हो जाइए. यह आदत आपकी जेब और जान दोनों के लिए खतरनाक है. गीजर को लंबे समय तक चालू रखने से बिजली का बिल तो बढ़ता ही है, साथ ही गीजर फटने का खतरा भी रहता है. करंट लगने जैसी दुर्घटना भी हो सकती है. जानें गीजर सुरक्षित इस्तेमाल करने के सही तरीके.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 08, 2025, 04:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गीजर इस्तेमाल करते वक्त कर दी ये छोटी सी भूल, घर में बम की तरह होगा धमाका!

Geyser Safety Tips: सर्दियों के मौसम में गीजर हर घर की एक जरूरी सुविधा है. लेकिन कई बार लोग गीजर चलाकर भूल जाते हैं और यह घंटो तक चालू रह जाता है. अगर आप भी सोचते हैं कि गीजर को 24 घंटे तक ऑन छोड़ने पर क्या होगा, तो जान लीजिए कि यह एक बड़ी भूल हो सकती है. लगातार गीजर ऑन रखना न सिर्फ बिजली का बिल बढ़ाता है, बल्कि इससे कई जानलेवा खतरे भी हो सकते हैं. ऐसी लापरवाही से गीजर बम की तरह फट सकता है. लेकिन आप जरूरी सावधानियों को अपनाकर बड़े हादसे से बच सकते हैं.

गीजर को 24 घंटे ऑन रखने के 4 बड़े नुकसान
बिजली का ज्यादा खपत
गीजर को घंटों चालू रखने से पानी लगातार गर्म होता रहता है. भले ही आप गर्म पानी का इस्तेमाल न कर रहे हों, टैंक में जमा गर्मी बाहर निकलती रहती है. इस गर्मी को बनाए रखने के लिए हीटर बार-बार ऑन होता है, जिससे बिजली बेकार जाती है और आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.

करंट लगने और आग का खतरा  
लगातार चलने के कारण गीजर ओवरहीट हो सकता है. इससे आग लगने का डर या करंट लगने का जोखिम बढ़ जाता है. अगर इस दौरान पानी लीक हो जाए या कोई इलेक्ट्रिक वाल्व खराब हो जाए, तो पानी फैलने से बड़ा नुकसान हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गीजर जल्दी खराब होना 
लंबे समय तक गीजर को चलाने से अंदर लगे जरूरी पार्ट्स जैसे हीटर कॉइल, थर्मोस्टेट और वाल्व लगातार काम करते हैं और उन पर दबाव बढ़ता है. इससे ये हिस्से जल्दी घिस जाते हैं, गीजर की क्षमता कम हो जाती है और वह अपनी सामान्य लाइफ से पहले ही पूरी तरह खराब हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Jio या Vi? ₹50 कम और 96 दिन ज्यादा वैलिडिटी...जानें किस रिचार्ज प्लान में है कितना..

ब्लास्ट होने का गंभीर खतरा  
कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि यदि आप कई घंटों तक गीजर चालू छोड़ देते हैं, तो अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है. अगर गीजर का प्रेशर रिलीफ वाल्व ठीक से काम न करे, तो इतना दबाव बन सकता है कि गीजर ब्लास्ट भी हो सकता है. यह एक गंभीर दुर्घटना है जिससे भारी नुकसान हो सकता है.

बचाव के लिए क्या करें?
गीजर को तभी चालू रखें जब गर्म पानी चाहिए. छुट्टी या लंबे समय के लिए बाहर जाने पर गीजर को बंद कर दें. टाइमर का इस्तेमाल करें. गीजर में टाइमर लगाकर सिर्फ जरूरत के समय के लिए ही उसे चालू करें. हर महीने गीजर की जांच करें, ताकि कोई छोटी समस्या बड़ा रूप न ले.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की जहरीली हवा से बचने की ट्रिक, प्रदूषण को मात देंगे ये 5 पावरफुल मास्क

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Geyser Safety TipsGeyser

Trending news

क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
Tejas
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
Kalyan Banerjee Cyber Fraud
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
Army
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
parliament session
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
Jammu Kashmir
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
AIR INDIA
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस की इनसाइड स्टोरी
Chirag Paswan
पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस की इनसाइड स्टोरी