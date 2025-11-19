गीजर की सर्विसिंग टालना पड़ेगा महंगा, बाद में भरना पड़ जाएगा मोटा खर्चा!

Service tips for Geyser: सर्दी का मौसम आते ही घर में गीजर बेहद जरूरी हो जाता है. इसकी मदद से गर्म पानी से नहाना और बर्तन धोना आसान हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह AC को सर्विसिंग की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही आपके गीजर को भी बीच-बीच में सर्विसिंग की जरूरत होती है. हैरान करने वाली बात यह है कि 90% लोग इस बात की जानकारी नहीं रखते और गीजर की पूरी लाइफ खत्म होने तक भी उसकी सर्विसिंग नहीं कराते हैं. यह बड़ी लापरवाही आपके गीजर को खराब कर सकती है. साथ ही आपका बिजली का बिल भी बहुत बढ़ा सकती है. आइए जानते हैं क्यों जरूरी है गीजर की सर्विसिंग?

बिजली का बिल क्यों बढ़ता है?

समय के साथ खासकर जहां कड़ा पानी आता है, वहां गीजर के अंदर मिनरल्स जमा हो जाते हैं. यह जमाव हीटिंग एलिमेंट को घेर लेता है, जिससे गीजर को पानी गर्म करने में ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ती है. सर्विसिंग में डिस्केलिंग (Descaling) की जाती है, जिससे यह जमाव हट जाता है. डॉ. रिंकी कपूर के मुताबिक, डिस्केलिंग से पानी साफ और मुलायम रहता है जो आपकी त्वचा और बालों के लिए बेहतर है.

दुर्घटना का खतरा कम करती है सर्विसिंग

थर्मोस्टेट गीजर का एक जरूरी हिस्सा है, जो पानी का तापमान कंट्रोल करता है. थर्मोस्टेट खराब होने से पानी कभी बहुत ज्यादा गर्म तो कभी ठंडा आ सकता है. सर्विसिंग में इसे चेक और सही तापमान पर सेट किया जाता है. गीजर में प्रेशर वाल्व और बिजली के कनेक्शन होते हैं. अगर ये खराब हो जाएं तो पानी लीक हो सकता है या फटने का खतरा हो सकता है. जांच से ये समस्याएं समय से पहले पता चल जाती हैं जिससे दुर्घटना का खतरा कम हो जाता है.

गीजर की उम्र बढ़ाने का सीक्रेट

एक अच्छे गीजर की उम्र आम तौर पर 8 से 12 साल होती है. बीच-बीच में सर्विसिंग से यह अपनी पूरी लाइफ काम करता है. इससे आपको बार-बार नया गीजर खरीदने या मरम्मत का खर्च नहीं उठाना पड़ता है.

कितने समय में कराएं गीजर की सर्विस?

गीजर की सर्विस साल में कम से कम एक बार जरूर करवानी चाहिए. अगर आपके इलाके में पानी ज्यादा हार्ड वॉटर आता है, तो आपको हर 6 महीने में सर्विसिंग करानी चाहिए. अगर आप गीजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको साल में दो बार भी सर्विसिंग करवानी पड़ सकती है.

