Geyser चलाना शुरू कर दिया है? इस देसी ट्रिक से आधा हो जाएगा बिजली बिल! 24 घंटे नल से निकलता रहेगा गर्म पानी

Bijli Bachane Ke Tarike: ठंड अब धीरे-धीरे दस्तक देने लगी है. सुबह-शाम की ठंडक बढ़ रही है और लोग अब गर्म पानी से नहाने और बर्तन धोने लगे हैं. ऐसे मौसम में गीजर हमारे घरों का सबसे जरूरी उपकरण बन जाता है. लेकिन इसके साथ एक समस्या भी आती है- बढ़ता हुआ बिजली का बिल. अगर आप सोचते हैं कि गीजर चलाने से बिजली का खर्च बहुत बढ़ जाता है, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर आप न सिर्फ अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं, बल्कि गीजर की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं वो चार स्मार्ट तरीके जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे.

गीजर को ऑन छोड़ने की गलती न करें

अक्सर लोग गीजर चलाकर उसे लंबे समय तक ऑन ही छोड़ देते हैं. यही आदत आपके बिजली बिल को बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह बनती है. असल में, गीजर कुछ ही मिनटों में पानी गर्म कर देता है, इसलिए इसे जरूरत से ज्यादा देर तक ऑन रखना सही नहीं है. आजकल के ऑटो-कट फीचर वाले गीजर पानी गर्म होने पर अपने आप बंद हो जाते हैं. लेकिन अगर आपके पास पुराना गीजर है जिसमें यह फीचर नहीं है, तो इसे मैन्युअली बंद करना जरूरी है. इससे बिजली की बर्बादी नहीं होगी और आपका मासिक खर्च भी कम होगा.

गीजर में मौजूद पानी को दोबारा इस्तेमाल करें

कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पहले गीजर चला चुका होता है और उसमें बचा हुआ पानी अभी भी गर्म होता है. ऐसे में, अगर आप नहाने या बर्तन धोने जा रहे हैं, तो पहले नल खोलकर देख लें कि क्या पानी अभी भी गर्म है या नहीं. अगर गीजर में पहले से गर्म पानी मौजूद है, तो आपको उसे दोबारा ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक बार गर्म किया गया पानी कई घंटों तक गर्म रहता है, जिससे आपका बिजली का बिल काफी कम हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

थर्मोस्टेट को सही तापमान पर सेट करें

अगर आपका बिजली बिल लगातार बढ़ रहा है, तो इसका एक आसान समाधान है- गीजर के थर्मोस्टेट को 50-60 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें. इस तापमान पर पानी पर्याप्त रूप से गर्म भी होगा और बिजली की खपत भी कम होगी. बहुत ज्यादा तापमान पर गीजर पानी को बार-बार गर्म करता रहता है, जिससे एनर्जी ज्यादा खर्च होती है. सही सेटिंग से आप हर महीने अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं.

5 स्टार रेटिंग वाला गीजर खरीदें

अगर आपका गीजर बहुत पुराना है और ज्यादा बिजली खाता है, तो अब उसे बदलने का सही समय है. पुराने गीजर में ना तो एनर्जी सेविंग फीचर्स होते हैं और ना ही ऑटो कट की सुविधा. इसलिए नया 5 स्टार रेटेड गीजर खरीदें. ऐसे गीजर कम बिजली खर्च करते हैं और तेजी से पानी गर्म करते हैं. साथ ही, इनमें ऑटो शटडाउन और टेम्परेचर कंट्रोल जैसे फीचर होते हैं जो आपकी बिजली की खपत को आधा कर सकते हैं.

सर्दियों में स्मार्ट बनें, बिल को कम करें

गीजर का सही इस्तेमाल न सिर्फ आपकी बिजली बचाएगा, बल्कि आपके बजट को भी संतुलित रखेगा. अगर आप ऊपर बताए गए चार आसान टिप्स को फॉलो करते हैं, तो ठंड के मौसम में गर्म पानी का मजा लेने के साथ-साथ बिजली बिल की चिंता भी खत्म हो जाएगी.