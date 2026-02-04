गैस स्टोव से लेकर सुसाइड टास्क तक: सोशल मीडिया के ये खूनी खेल छीन रहे हैं बच्चों की सांसें, जानिए कैसे बचाएं जान

Korean Lover Game Suicide Task: जरा सोचिए, तीन छोटी-छोटी सगी बहनें जिन्हें लगता था कि वो मोबाइल स्क्रीन पर कोई रोमांचक टास्क पूरा कर रही है, लेकिन हकीकत में वही उनकी मौत की ओर कदम बढ़ रहा था. गाजियाबाद की तीन सगी बहनों की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. कभी ब्लू व्हेल जैसे खतरनाक ऑनलाइन गेम्स से शुरू हुआ यह खतरनाक सिलसिला अब Korean Lover और दूसरे इसी तरह के नए और भी नामों से लौट आया है. गाजियाबाद स्थित भारत सिटी सोसाइटी की घटना जहां तीन सगी नाबालिग बहनों ने कथित तौर पर एक इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी. शुरुआती जानकारी के अनुसार ये बच्चियां Korean Lover नाम का एक खतरनाक ऑनलाइन गेम का आखिरी टास्क पूरा करने की कोशिश कर रही थीं.

यह घटना इंटरनेट की उस काली दुनिया की तरफ इशारा करती है जहां गेम में चैलेंज के नाम पर मासूमों की जिंदगी के साथ खेलवाड़ किया जाता है बल्कि उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है. टेक एक्सपर्ट्स भी अब पैरेंट्स के लिए इस तरह के ऑनलाइन गेम्स को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. इस रिपोर्ट में हम उन छिपे हुए खतरों को जानेंगे जो गेमिंग और चैलेंज के नाम पर बच्चों के जान के दुश्मन बन रहे हैं.

इन 5 खतरनाक गेम से बच्चों को रखें दूर

Korean Lover & Blue Whale

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये गेम 50 दिनों के टास्क वाले होते हैं, जिनका आखिरी स्टेप कई बार सुसाइड भी होता है. ये खेल अब नए नामों से फिर एक्टिव हो रहे हैं.

Fire Fairy

छोटे बच्चों को टारगेट बनाने वाला यह खतरनाक गेम उन्हें रात में गैस स्टोव ऑन रखने के लिए उकसाता है जो पूरे परिवार के लिए जानलेवा हो सकता है.

Chroming Challenge

सोशल मीडिया पर वायरल इस ट्रेंड में बच्चे डियोड्रेंट या पेंट थिनर सूंघते हैं. इससे सडन स्निफिंग डेथ सिंड्रोम यानी हार्ट अटैक का सीधा सीधा खतरा रहता है.

Blackout Challenge

इसमें बेहोश होने तक सांस रोकने का टास्क दिया जाता है जिससे ब्रेन डैमेज या मौत हो सकती है.

Benadryl Challenge

एलर्जी की दवा का औवरडोज लेकर मतिभ्रम पैदा करना इस खेल का टास्क है जो सीधा कोमा या मौत की वजह बनता है.

पैरेंट्स बच्चों को बचाने के लिए क्या करें?

इन खतरनाक और जानलेवा गेम्स से बच्चों को बचाने के लिए पैरेंट्स को अपने बच्चे के फोन पर स्क्रीन टाइम और ऐप्स को मॉनिटर करने के लिए पैरेंटल कंट्रोल ऐप्स इंस्टॉल करना चाहिए.

अगर बच्चा Roblox खेलता है तो उसकी चैट सेटिंग्स को Friends Only पर रखें जिससे कोई अनजान आदमी के संपर्क में वह न आने पाए.

अगर बच्चा अचानक चुप या गुमशुम रहने लगे तो शरीर पर चोट के निशान हों या आंखों में लालिमा दिखे तो तुरंत उनसे बात करें.

ध्यान दें कि बच्चों को प्यार से समझाकर इस तरह की समस्या से बाहर लाया जा सकता है, बस समय पर इस खतरनाक समस्या के बारे में पता चल जाए.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

