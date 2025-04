Ghibli इमेज से सावधान! खोलकर रख देगा आपकी सारी कुंडली, भूलकर भी न करें ये काम

आजकल सोशल मीडिया पर AI-जनरेटेड जिबली कार्टून ट्रेंड कर रहे हैं, जहां लोग अपनी व्यक्तिगत तस्वीरें अपलोड करके उन्हें एक खास एनीमे लुक में बदल रहे हैं. हालांकि, इस ट्रेंड को लेकर गोवा पुलिस ने यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी है. पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि सभी एआई ऐप्स यूजर्स की गोपनीयता की सुरक्षा नहीं करते. इसलिए, किसी भी अनजान AI ऐप में अपनी पर्सनल तस्वीरें अपलोड करने से पहले सावधानी बरतनी जरूरी है.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Joining the AI-generated Ghibli trend is fun, but not all AI apps protect your privacy! <br>Ghibli art is loved for its dreamy charm, but always think before uploading personal photos and use only trusted AI Apps to generate one. <br> <br>Report cybercrime at 1930 or… <a href="https://t.co/Z6QLUwUzs1">pic.twitter.com/Z6QLUwUzs1</a></p>— Goa Police (@Goa_Police) <a href="https://twitter.com/Goa_Police/status/1906920716383203534?ref_src=twsrc%...">April 1, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

AI ऐप्स से डेटा चोरी का खतरा

AI आधारित इमेज जनरेशन ऐप्स कई बार यूजर्स की तस्वीरों और डेटा को स्टोर कर लेते हैं, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. कई फ्री AI ऐप्स बिना यूजर की सहमति के उनकी तस्वीरों को सेव कर सकते हैं, उन्हें तीसरे पक्ष को बेच सकते हैं, या फिर उनका डीपफेक जैसी खतरनाक तकनीकों में इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह की गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर गोवा पुलिस ने लोगों से सिर्फ भरोसेमंद AI ऐप्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

जिबली कार्टून ट्रेंड क्या है?

जिबली कार्टून एक खास एनीमेशन स्टाइल है, जिसे जापानी एनीमे लीजेंड हयाओ मियाज़ाकी ने लोकप्रिय बनाया. इस स्टाइल में बनाए गए AI-पोर्ट्रेट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. OpenAI ने हाल ही में ChatGPT का जिबली-स्टाइल एआई इमेज जनरेटर लॉन्च किया है, जिसके बाद यह ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. लोग अपनी सामान्य तस्वीरों को AI के जरिए जिबली कार्टून में बदलकर शेयर कर रहे हैं. हालांकि, इससे डेटा चोरी और गोपनीयता भंग होने का खतरा भी बढ़ गया है.

AI ऐप इस्तेमाल करने से पहले सावधानी जरूरी

1. सिर्फ विश्वसनीय और लोकप्रिय AI ऐप्स का ही उपयोग करें.

2. ऐप के प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें और देखें कि वे आपका डेटा कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं.

3. अनजान या नई AI वेबसाइट्स पर अपनी तस्वीरें अपलोड न करें.

4. यदि किसी ऐप को आपकी तस्वीरों तक अनावश्यक एक्सेस मांगने की जरूरत पड़ रही है, तो उसका उपयोग न करें.

5. किसी भी साइबर धोखाधड़ी या संदेहजनक गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर सेल को दें.

साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता जरूरी

AI टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ, लोगों को अपनी गोपनीयता और डिजिटल सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है. AI आधारित ऐप्स का उपयोग करते समय, यह सुनिश्चित करें कि आपका डेटा सुरक्षित रहे और आप किसी भी फर्जी या संदिग्ध प्लेटफॉर्म का शिकार न बनें.