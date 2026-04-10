ईरान में पहाड़ के नीचे गूंजी 'भूतिया' धड़कन! जानें क्या है 'Ghost Murmur' जिसने बचाई अमेरिकी पायलट की जान

Ghost Murmur Technology CIA: मिडिल ईस्ट में लगभग 40 दिनों तक चले अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध ने तो यह साफ कर दिया है कि आज के समय में युद्ध के लिए सिर्फ हथियार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से भी मजबूत होना जरूरी है. जिस देश के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर होती है वह उतना ही खतरनाक साबित होता है. मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी CIA ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जिसने साइंस फिक्शन को हकीकत में बदल दिया है. इस टेक्नोलॉजी का नाम कोडनेम है 'घोस्ट मरमर' (Ghost Murmur).

इस तकनीक की सहायता से अमेरिका ने ईरान की सीमा के अंदर क्रैश हुए अपने एक F-15 लड़ाकू विमान के पायलट को सुरक्षित बचाने में सफलता हासिल की.

पहले जानिए क्या है पूरा मामला?

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के दौरान ईरान ने एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया. विमान में सवार दो पायलटों में से एक जिसका कोडनेम ड्यूड 44 ब्रावो था, ईरान के बहुत ही दुर्गम और पथरीले पहाडो़ं के बीच एक दरार में छिप गया था. हालांकि पायलट के पास बोइंग का इमरजेंसी लोकेटर बीकन था, लेकिन खराब सिग्नल और ईरानी सेना की लगातार हो रही सर्च ऑपरेशन के कारण उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाना नामुमकिन हो रहा था.

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इस वजह से लगभग दो दिनों चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामा के बीच, CIA ने अपनी सबसे गुप्त तकनीक घोस्ट मरमर को तैनात किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही पुष्टि की है कि CIA ने इस अधिकारी को करीब 40 मील यानी 64 किलोमीटर की दूरी से ही खोज निकाला.

कैसे काम करती है Ghost Murmur टेक्नोलॉजी?

अमेरिका का घोस्ट मरमर कोई नार्मल रडार नहीं है. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम मैग्नेटोमेट्री का मिला हुआ एक खतरनाक तकनीक है. इंसान का दिल जब धड़कता है तो वह एक बहुत ही छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट करता है. यह तकनीक उसी सिग्नल यानी हार्ट सिग्नेचर को पहचान लेती है. इस कमाल के सिस्टम में सिंथेटिक हीरे के अंदर छोटे दोषों का इस्तेमाल करने वाले सेंसर लगे हुए होते हैं. ये सेंसर इतने पॉवरफुल होते हैं कि हजारों मील दूर फैले रेगिस्तान या पहाड़ों के शोर के बीच भी एक इंसान के दिल की धड़कन को जान लेते हैं.

AI का फिल्टर

पहाड़ों के आस पास हजारों तरह के प्राकृतिक शोर होते रहते हैं. इसके लिए एआई की मदद ली जाती है. AI सॉफ्टवेयर शोर को हटाकर केवल मानव जैविक पैटर्न (Human Biological Patterns) को आइसोलेट करता है.

जानकारों का मानना है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक भरे हुए स्टेडियम में किसी खास इंसान की आवाज सुनना, फर्क बस इतना है कि यहां स्टेडियम हजारों वर्ग मील का रेगिस्तान होता है.

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युद्ध के इतिहास में नया मोड़

इस कमाल की टेक्नोलॉजी का नाम भी बहुत ही रोचक है. मरमर का मेडिकल साइंस में अर्थ होता है दिल की असामान्य लय से है, वहीं घोस्ट उस व्यक्ति को दर्शाता है जो दुनिया की नजरों से ओझल हो चुका है.

CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने कुछ समय पहले ही कहा था कि उनकी एजेंसी के पास एसी तकनीक है जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है. घोस्ट मरमर ने साबित कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का दिल धड़क रहा है, तो उसे दुनिया के किसी भी कोने में छिपाया नहीं जा सकता.

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