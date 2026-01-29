Advertisement
IIT एस्पिरेंट्स के लिए CEO सुंदर पिचाई का तोहफा, अब Gemini से करें सकेंगे JEE की फ्री तैयारी, ये है तरीका

Google JEE Main Mock Test Free: देशभर में लाखों छात्र हर साल JEE Main जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी में दिन-रात लगे रहते हैं. महंगे कोचिंग पैकेज, लगातार मॉक टेस्ट और बढ़ते प्रेशर के बीच सही गाइडेंस मिलना भी एक चुनौती बन जाता है. अब इसी समस्या को आसान बनाने के लिए Google ने AI की ताकत का इस्तेमाल किया है. गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने बड़ा ऐलान करते हुए छात्रों की बड़ी परेशानी दूर कर दी है.

Jan 29, 2026
Google JEE Main Mock Test Free: भारत के सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम में शामिल JEE Main की तैयारी की तैयारी करने वाले छात्रों का संघर्ष किसी से छिपा नहीं है. JEE की तैयारी करने वाले छात्र अक्सर मॉक टेस्ट और तैयारी के लिए ज्यादा पैसा खर्च करते हैं. लेकिन अब बड़ी राहत मिलने जा रही है. Google ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों की परेशानी को दूर करने के प्रयास के लिए AI-पावर्ड JEE मॉक टेस्ट पेश किया है जिसमें Gemini AI की सहायता ली जाएगी. 

इस खास सुविधा को लेकर Google के CEO सुंदर पिचाई ने अपने छात्र जीवन को याद किया और कहा कि काश उनके समय में भी ऐसी टेक्नोलॉजी होती...! गूगल का कहना है कि यह नया AI टूल छात्रों को स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने कमजोर टॉपिक्स पहचानने और परीक्षा की बेहतर तैयारी में सहायता करेगा. गूगल ने अपने एआई टूल Gemini में JEE Main के लिए खास मॉक टेस्ट फीचर जोड़कर परीक्षा की तैयारी के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है.

काश मैं समय को पीछे मोड़ पाता...
आईआईटी खड़गपुर (IIT Kharagpur) से पढ़ाई कर चुके सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी शेयर करते हुए लिखा है कि काश मैं समय को पीछे मोड़ पाता... उनका यह बयान उनके खुद के इंजीनियरिंग एस्पिरेंट रहने के एक्सपीरियंस को बताता है. पिचाई ने बताया कि वह SAT के बाद अब JEE Main प्रैक्टिस टेस्ट को जेमिनी पर फ्री देकर बहुत खुश हैं.

AI की मदद से होगी सटीक तैयारी
Google के मुताबिक छात्र जेमिनी पर जाकर केवल I want to take a JEE Main mock test टाइप करके फुल-लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट शुरू कर सकते हैं.

 फुल-लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट में आने वाले सवाल PhysicsWallah और Careers360 जैसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म्स से लिए गए होंगे.

टेस्ट खत्म होने के बाद जेमिनी आपको बताएगा कि आपने कहां गलती की और किस सेक्शन में आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है.

अगर आप किसी सवाल में अटक जाते हैं तो AI आपको उसका स्टेप-बाय-स्टेप जवाब भी समझाएगा.

नोट्स से बन जाएगी स्टडी गाइड
इसके साथ ही गूगल ने सर्च मोड में एक Canvas tool भी लाया है. जिसकी सहायता से छात्र अपने क्लास नोट्स को अपलोड कर सकते हैं. इसके बाद AI उन नोट्स और इंटरनेट की जानकारी को मिलाकर एक कस्टमाइज्ड स्टडी गाइड या क्विज बनाएगा, इससे तैयारी करने में आसानी होगी.

