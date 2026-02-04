अब चश्मा बोलेगा और पैसे भी चुकाएगा! Oakley-Meta ने भारत में मचाया तहलका, फीचर्स देखकर फोन घर छोड़ देंगे आप

Oakley Meta Vanguard India Launch: जरा सोचिए कि आप दौड़ रहे हों या साइकिल चला रहे हों और आपका फोन टच किए बिना ही पेमेंट हो जाए या अपनी हार्ट-रेट पता चल जाए, ऐसा होने लगे तो कितनी अच्छी बात है ना! अब यह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है. वियरेबल टेक की दुनिया में नया अध्याय जुड़ते हुए Oakley और Meta ने भारत में अपने सबसे एडवांस स्मार्ट ग्लासेस Vanguard लॉन्च कर दिए हैं. स्टाइलिश दिखने वाले इन चश्मों में न सिर्फ शानदार कैमरा है बल्कि इसमें दीपिका पादुकोण की आवाज और वॉयस-बेस्ड UPI पेमेंट जैसे ऐसे फीचर्स हैं जो आपके काम को आसान बना देंगे. आइए जानते हैं आज के इस आर्टिकल में क्या है खास और कितनी है कीमत...

Oakley और Meta ने हाथ मिलाते हुए भारत में अपनी नई सीरीज Oakley Meta Vanguard को उतारा है. ये खास तौर पर एथलीट्स और आउटडोर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए डिजाइन किया गया परफॉर्मेंस AI स्मार्ट ग्लासेस है. इनमें फिटनेस ट्रैकिंग से लेकर वॉयस-कंट्रोल पेमेंट जैसे एडवांस फीचर्स हैं.

स्पोर्ट्स के लिए खास डिजाइन

Oakley Vanguard को हाई-इंटेंसिटी वर्कआउट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इस स्मार्ट ग्लास में IP67 रेटिंग मिलती है जो इसे धूल और पानी से खराब होने से बचाती है. शानदार ग्रिप के लिए इसमें ओकले का थ्री-पॉइंट फिट सिस्टम और इंटरचेंजेबल नोज पैड्स भी हैं. साथ ही आंखों की सुरक्षा और अच्छे विजिबिलिटी के लिए इसमें सिग्नेचर PRIZM लेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.

AI और फिटनेस ट्रैकिंग

इन ग्लासेस की सबसे अच्छी बात मेटा का इन-बिल्ट AI असिस्टेंट है. यह Garmin जैसे फिटनेस ऐप्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे एथलीट अपनी हार्ट-रेट और रनिंग पेस जैसी जानकारी सीधे वॉयस कमांड से जान सकते हैं. चश्मे के अंदर एक छोटा LED इंडिकेटर भी लगाया गया है जो वर्कआउट टारगेट पूरा होने पर सिग्नल देता है.

कैमरा और ऑडियो फीचर्स

बात करें कैमरे की तो इसमें 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है जो 3K रेजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. इसमें स्लो-मोशन और हाइपरलैप्स जैसे मोड्स भी दिए गए हैं. ओपन-ईयर स्पीकर्स भी इसमें लगाए गए हैं जिससे म्यूजिक सुनते समय भी यूजर आसपास के माहौल से भी प्रति जागरूक हो सके. कॉल के दौरान शोर कम करने के लिए 5-माइक्रोफोन एरे भी लगा हुआ है.

UPI और दीपिका पादुकोण की आवाज

मेटा ने भारतीय लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसमें हिंदी भाषा का सपोर्ट उपलब्ध कराया है. यूजर्स हिंदी में वॉयस कमांड देकर मैसेज, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं. इसके साथ ही इसमें UPI Lite के जरिए वॉयस-बेस्ड पेमेंट की सुविधा भी दी गई है. खास बात यह है कि यूजर्स AI असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की आवाज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं.

कंपनी का दावा है कि ये ग्लासेस 9 घंटे तक का बैकअप देते हैं. चार्जिंग केस के साथ इसे कुल 36 घंटे तक यूज किया जा सकता है. यह चार अलग-अलग कलर और लेंस कॉम्बिनेशन में सनग्लास हट और लेंसकार्ट जैसे रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे.

