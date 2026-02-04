Advertisement
trendingNow13097209
Hindi Newsटेकअब चश्मा बोलेगा और पैसे भी चुकाएगा! Oakley-Meta ने भारत में मचाया तहलका, फीचर्स देखकर फोन घर छोड़ देंगे आप

अब चश्मा बोलेगा और पैसे भी चुकाएगा! Oakley-Meta ने भारत में मचाया तहलका, फीचर्स देखकर फोन घर छोड़ देंगे आप

Oakley Meta Vanguard India Launch: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हमेशा ऐसे गैजेट्स की तलाश में रहते हैं जो हमारे काम को और भी ज्यादा आसान बना दे. जरा सोचिए आप सड़क पर दौड़ रहे हों या साइकिल चला रहे हों और बिना अपना फोन निकाले सिर्फ बोलकर चाय का पेमेंट कर दें या अपनी हार्ट-रेट चेक कर लें! अब यह हकीकत में हो रहा है. इसके लिए Oakley और Meta ने भारत में अपनी नई सीरीज Oakley Meta Vanguard को लॉन्च कर दिया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब चश्मा बोलेगा और पैसे भी चुकाएगा! Oakley-Meta ने भारत में मचाया तहलका, फीचर्स देखकर फोन घर छोड़ देंगे आप

Oakley Meta Vanguard India Launch: जरा सोचिए कि आप दौड़ रहे हों या साइकिल चला रहे हों और आपका फोन टच किए बिना ही पेमेंट हो जाए या अपनी हार्ट-रेट पता चल जाए, ऐसा होने लगे तो कितनी अच्छी बात है ना! अब यह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है. वियरेबल टेक की दुनिया में नया अध्याय जुड़ते हुए Oakley और Meta ने भारत में अपने सबसे एडवांस स्मार्ट ग्लासेस Vanguard लॉन्च कर दिए हैं. स्टाइलिश दिखने वाले इन चश्मों में न सिर्फ शानदार कैमरा है बल्कि इसमें दीपिका पादुकोण की आवाज और वॉयस-बेस्ड UPI पेमेंट जैसे ऐसे फीचर्स हैं जो आपके काम को आसान बना देंगे. आइए जानते हैं आज के इस आर्टिकल में क्या है खास और कितनी है कीमत...

Oakley और Meta ने हाथ मिलाते हुए भारत में अपनी नई सीरीज Oakley Meta Vanguard को उतारा है. ये खास तौर पर एथलीट्स और आउटडोर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए डिजाइन किया गया परफॉर्मेंस AI स्मार्ट ग्लासेस है. इनमें फिटनेस ट्रैकिंग से लेकर वॉयस-कंट्रोल पेमेंट जैसे एडवांस फीचर्स हैं.

स्पोर्ट्स के लिए खास डिजाइन
Oakley Vanguard को हाई-इंटेंसिटी वर्कआउट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इस स्मार्ट ग्लास में IP67 रेटिंग मिलती है जो इसे धूल और पानी से खराब होने से बचाती है. शानदार ग्रिप के लिए इसमें ओकले का थ्री-पॉइंट फिट सिस्टम और इंटरचेंजेबल नोज पैड्स भी हैं. साथ ही आंखों की सुरक्षा और अच्छे विजिबिलिटी के लिए इसमें सिग्नेचर PRIZM लेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

AI और फिटनेस ट्रैकिंग
इन ग्लासेस की सबसे अच्छी बात मेटा का इन-बिल्ट AI असिस्टेंट है. यह Garmin जैसे फिटनेस ऐप्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे एथलीट अपनी हार्ट-रेट और रनिंग पेस जैसी जानकारी सीधे वॉयस कमांड से जान सकते हैं. चश्मे के अंदर एक छोटा LED इंडिकेटर भी लगाया गया है जो वर्कआउट टारगेट पूरा होने पर सिग्नल देता है.   

कैमरा और ऑडियो फीचर्स
बात करें कैमरे की तो इसमें 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है जो 3K रेजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. इसमें स्लो-मोशन और हाइपरलैप्स जैसे मोड्स भी दिए गए हैं. ओपन-ईयर स्पीकर्स भी इसमें लगाए गए हैं जिससे म्यूजिक सुनते समय भी यूजर आसपास के माहौल से भी प्रति जागरूक हो सके. कॉल के दौरान शोर कम करने के लिए 5-माइक्रोफोन एरे भी लगा हुआ है.

ये भी पढे़ंः WhatsApp प्राइवेसी पर मचा बवाल, SC की फटकार के बीच जुकरबर्ग की पुरानी चैट लीक!

UPI और दीपिका पादुकोण की आवाज
मेटा ने भारतीय लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसमें हिंदी भाषा का सपोर्ट उपलब्ध कराया है. यूजर्स हिंदी में वॉयस कमांड देकर मैसेज, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं. इसके साथ ही इसमें UPI Lite के जरिए वॉयस-बेस्ड पेमेंट की सुविधा भी दी गई है. खास बात यह है कि यूजर्स AI असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की आवाज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं.

कंपनी का दावा है कि ये ग्लासेस 9 घंटे तक का बैकअप देते हैं. चार्जिंग केस के साथ इसे कुल 36 घंटे तक यूज किया जा सकता है. यह चार अलग-अलग कलर और लेंस कॉम्बिनेशन में सनग्लास हट और लेंसकार्ट जैसे रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे.

ये भी पढे़ंः एक बार चार्ज करो और भूल जाओ! 6500mAh की तगड़ी बैटरी के साथ आ रहा है Oppo K14x...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Oakley Meta VanguardSmart Glasses with UPI Payment

Trending news

J&K में एक साथ दो ऑपरेशन: जंगल में आतंकियों को घेरा, घुटनों तक बर्फ में डटे सैनिक
Indian Army news
J&K में एक साथ दो ऑपरेशन: जंगल में आतंकियों को घेरा, घुटनों तक बर्फ में डटे सैनिक
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
Abu Salem
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
DNA
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
Supreme Court
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
Maharashtra Congress
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
earthquake
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
डोकलाम, LAC, चीनी टैंक और राहुल गांधी... एक ही विषय पर राहुल गांधी सही और गलत कैसे?
Rahul Gandhi
डोकलाम, LAC, चीनी टैंक और राहुल गांधी... एक ही विषय पर राहुल गांधी सही और गलत कैसे?